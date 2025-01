Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"edd145f3-12ac-4535-925e-b7a295edb617","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Italdesign Quintessenza még a legújabb hibrid Bugattinál és elektromos Rimacnál is erősebb.","shortLead":"Az Italdesign Quintessenza még a legújabb hibrid Bugattinál és elektromos Rimacnál is erősebb.","id":"20250114_2000-loeros-kvintesszencia-elkepeszto-olasz-talalasban-italdesign-quintessenza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edd145f3-12ac-4535-925e-b7a295edb617.jpg","index":0,"item":"edad3040-6cec-4ed4-b00e-c2185553531d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_2000-loeros-kvintesszencia-elkepeszto-olasz-talalasban-italdesign-quintessenza","timestamp":"2025. január. 14. 06:41","title":"2000+ lóerős kvintesszencia elképesztő olasz tálalásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1909003b-30d9-42ff-aaf2-73a0b9358305","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kulka János maga vallott erről a róla szóló könyvben.","shortLead":"Kulka János maga vallott erről a róla szóló könyvben.","id":"20250113_lang-gyorgyi-kulka-janos-abortusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1909003b-30d9-42ff-aaf2-73a0b9358305.jpg","index":0,"item":"790c1569-c4d7-4034-a0c2-5b01a9f67b1b","keywords":null,"link":"/elet/20250113_lang-gyorgyi-kulka-janos-abortusz","timestamp":"2025. január. 13. 11:06","title":"Lang Györgyi kétszer is gyereket várt Kulka Jánostól, de mindkétszer elvetette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2c48c8-4ed5-4c28-b00a-e79617badb1e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple gyakran emeli ki a termékei biztonságát, a biztonsági kutatók pedig azt, hogy ez hány sebből vérzik. Most a szinte összes termékükön ott lévő USB-C csatlakozó vezérlőjében bukkantak egy sebezhetőségre.","shortLead":"Az Apple gyakran emeli ki a termékei biztonságát, a biztonsági kutatók pedig azt, hogy ez hány sebből vérzik. Most...","id":"20250114_apple-iphone-biztonsagi-res-sebezhetoseg-usb-c-vezerlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d2c48c8-4ed5-4c28-b00a-e79617badb1e.jpg","index":0,"item":"62658430-1ba3-4efe-8926-e87f2bec93bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_apple-iphone-biztonsagi-res-sebezhetoseg-usb-c-vezerlo","timestamp":"2025. január. 14. 19:03","title":"Súlyos biztonsági hibát találtak az iPhone-okban, az ön készüléke is veszélyben lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5882e6-596c-4793-aa02-956ae3cc2217","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi téli időjárásra ébredhettünk a fővárosban. A hótakaró meglepetésként érkezett.","shortLead":"Igazi téli időjárásra ébredhettünk a fővárosban. A hótakaró meglepetésként érkezett.","id":"20250115_havazas-budapest-fotok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf5882e6-596c-4793-aa02-956ae3cc2217.jpg","index":0,"item":"2dd8991a-b458-40c6-8c68-cdada493336a","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_havazas-budapest-fotok-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 08:47","title":"Rég látott havazásra ébredt Budapest – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e903a87f-c551-4fd8-9173-6870e1697d98","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A repülés nagyságrendekkel szennyezőbb és jóval kényelmetlenebb is, mint a vasút. Mégsem igazi alternatíva az utóbbi, amíg nem lesz a jelenleginél olcsóbb és gyorsabb. Kérdés, hogy ez sikerül-e.","shortLead":"A repülés nagyságrendekkel szennyezőbb és jóval kényelmetlenebb is, mint a vasút. Mégsem igazi alternatíva az utóbbi...","id":"20250114_fenntarthato-fejlodes-vasut-repules-kozlekedes-eu-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e903a87f-c551-4fd8-9173-6870e1697d98.jpg","index":0,"item":"9b9c3c24-4752-4dd9-95f4-a28c54fb6270","keywords":null,"link":"/360/20250114_fenntarthato-fejlodes-vasut-repules-kozlekedes-eu-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2025. január. 14. 16:00","title":"Megoldható lenne átterelni az utasokat a repülésről a vasútra, de ez a kormányok és az EU felelőssége is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b0f469-f298-48ba-9c5d-a195a26bcf94","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Január 23-án tárgyalja Magyar Péter mindkét mentelmi ügyét az Európai Parlament jogi szakbizottsága – értesült parlamenti forrásokból az EUrologus. Döntés azonban most még nem fog születni.","shortLead":"Január 23-án tárgyalja Magyar Péter mindkét mentelmi ügyét az Európai Parlament jogi szakbizottsága – értesült...","id":"20250113_mentelmi_jog_magyar_peter_europai_parlament-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48b0f469-f298-48ba-9c5d-a195a26bcf94.jpg","index":0,"item":"17074e4d-7070-4ff8-b5d2-3b714a9e6133","keywords":null,"link":"/eurologus/20250113_mentelmi_jog_magyar_peter_europai_parlament-ebx","timestamp":"2025. január. 13. 20:05","title":"Még januárban tárgyalják az EP-ben Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij egy lényegre törő üzenetet fogalmazott meg Robert Fico felé.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij egy lényegre törő üzenetet fogalmazott meg Robert Fico felé.","id":"20250113_Az-ukran-elnok-hajlando-targyalni-a-szlovak-kormanyfovel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"bc44c43a-cb94-4bdd-9097-6a75c4c95090","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_Az-ukran-elnok-hajlando-targyalni-a-szlovak-kormanyfovel","timestamp":"2025. január. 13. 20:57","title":"Az ukrán elnök hajlandó tárgyalni a szlovák kormányfővel, de Robert Ficónak ehhez Kijevbe kell utaznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4ae4aa-ffe1-45ee-a747-db8d0994372a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korlátozások Bernecebaráti környékét és a Kemencei Erdészet területét érintik.","shortLead":"A korlátozások Bernecebaráti környékét és a Kemencei Erdészet területét érintik.","id":"20250113_Vadaszat-tura-kektura-Borzsony-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb4ae4aa-ffe1-45ee-a747-db8d0994372a.jpg","index":0,"item":"5bc43caf-3cc5-4a68-aceb-89ceec6939cf","keywords":null,"link":"/elet/20250113_Vadaszat-tura-kektura-Borzsony-lezaras","timestamp":"2025. január. 13. 16:42","title":"Vadászat miatt lezárnak turistautakat a Börzsönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]