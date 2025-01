Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"54329f28-b287-4f8e-ac80-e84bdeb6809e","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A színművész 81 éves volt.","shortLead":"A színművész 81 éves volt.","id":"20250124_Meghalt-Lukats-Andor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54329f28-b287-4f8e-ac80-e84bdeb6809e.jpg","index":0,"item":"ea4da499-0ef0-4a9a-bc83-3999b3f0977f","keywords":null,"link":"/kultura/20250124_Meghalt-Lukats-Andor","timestamp":"2025. január. 24. 14:25","title":"Meghalt Lukáts Andor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e36aab-bc9e-4944-806d-39ba97bed894","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne érezze egyedül magát, ha szinte már a falat kaparja attól, hogy valaki az ujját ropogtatja, vagy hangosan rág a vacsoraasztalnál, mert meglepően sok ember él át hasonlót a mindennapokban. ","shortLead":"Ne érezze egyedül magát, ha szinte már a falat kaparja attól, hogy valaki az ujját ropogtatja, vagy hangosan rág...","id":"20250124_zavaro-zajok-csamcsogas-dobolas-mizofonia-megoldas-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47e36aab-bc9e-4944-806d-39ba97bed894.jpg","index":0,"item":"e88b01bf-b46e-41d9-b630-e8715c76398d","keywords":null,"link":"/elet/20250124_zavaro-zajok-csamcsogas-dobolas-mizofonia-megoldas-tanacsok","timestamp":"2025. január. 24. 09:52","title":"Őrületbe kergeti a hangos csámcsogás? Így tehet ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b873bebe-1fad-4e11-b28b-89c5f4296016","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új bemutatóra készül a színésznő, akinek nincsenek már fájdalmai, de az időjárás változását megérzi.","shortLead":"Új bemutatóra készül a színésznő, akinek nincsenek már fájdalmai, de az időjárás változását megérzi.","id":"20250125_Szasz-Julia-szulei-a-Nemzetiben-elszenvedett-baleset-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b873bebe-1fad-4e11-b28b-89c5f4296016.jpg","index":0,"item":"824a8bd9-e4a6-4044-9635-65c9f1067591","keywords":null,"link":"/elet/20250125_Szasz-Julia-szulei-a-Nemzetiben-elszenvedett-baleset-utan","timestamp":"2025. január. 25. 10:24","title":"Szász Júlia: Apukám még nem áll rá készen, hogy megnézzen színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5677001f-a287-4313-8365-eef591c7850a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terveik szerint 8-10 ezer budapesti család számára biztosítana otthont a városrész Rákosrendezőn, ha ez a koncepció valósulna meg a Mini-Dubaj helyett.","shortLead":"A terveik szerint 8-10 ezer budapesti család számára biztosítana otthont a városrész Rákosrendezőn, ha ez a koncepció...","id":"20250124_rakosrendezo-mini-dubaj-fovarosi-onkormanyzat-okovarosresz-to-lakhatas-kotottpalyas-kozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5677001f-a287-4313-8365-eef591c7850a.jpg","index":0,"item":"bc30d1d9-0d6d-4f56-89f1-ddc13ef9ac48","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_rakosrendezo-mini-dubaj-fovarosi-onkormanyzat-okovarosresz-to-lakhatas-kotottpalyas-kozlekedes","timestamp":"2025. január. 24. 15:13","title":"Fenntartható ökovárosrészt építene a Mini-Dubaj helyére a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0addeebc-3053-4dc7-b467-ea3079231904","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint naponta kap hasonlókat, néha a gyerekeit is fenyegetik. Ezúttal azonban feljelentést tesz","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint naponta kap hasonlókat, néha a gyerekeit is fenyegetik. Ezúttal azonban feljelentést tesz","id":"20250125_Halalos-fenyegetest-kapott-Magyar-Peter-kozzetette-az-oldalan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0addeebc-3053-4dc7-b467-ea3079231904.jpg","index":0,"item":"f673954a-b84f-4007-9691-eed06469c203","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Halalos-fenyegetest-kapott-Magyar-Peter-kozzetette-az-oldalan-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 10:16","title":"Halálos fenyegetést kapott Magyar Péter: „Hamarosan elkapnak és elvisznek egy elhagyott helyre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d738a92-5b16-4104-9309-a4442d6a03ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok újdonsült elnöke nem tétovázott. Az aktivisták között olyan is van, aki halott magzatokat lopott egy klinikáról, megkeresztelte majd eltemette őket.","shortLead":"Az Egyesült Államok újdonsült elnöke nem tétovázott. Az aktivisták között olyan is van, aki halott magzatokat lopott...","id":"20250124_Kozel-ket-tucat-abortuszellenes-aktivistanak-adott-kegyelmet-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d738a92-5b16-4104-9309-a4442d6a03ee.jpg","index":0,"item":"d6ed046e-7731-4d8e-8e4b-565b519e381e","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_Kozel-ket-tucat-abortuszellenes-aktivistanak-adott-kegyelmet-Donald-Trump","timestamp":"2025. január. 24. 21:46","title":"Közel két tucat abortuszellenes aktivistának adott kegyelmet Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9f76c9-d0c5-4821-8e41-98dea3939f60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendőrök és tűzszerészek siettek a helyszínre.","shortLead":"Rendőrök és tűzszerészek siettek a helyszínre.","id":"20250125_Granattal-a-kezeben-varakozott-egy-ferfi-egy-kassai-buszmegalloban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e9f76c9-d0c5-4821-8e41-98dea3939f60.jpg","index":0,"item":"ba082e52-2fe2-435f-8483-b3ae5336cac9","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Granattal-a-kezeben-varakozott-egy-ferfi-egy-kassai-buszmegalloban","timestamp":"2025. január. 25. 16:28","title":"Éles gránáttal a kezében várakozott egy férfi egy kassai buszmegállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4d1056-b350-443c-8709-fe13db51fafd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz kiválasztani pusztán néhány szerepet Lukáts Andor rendkívül termékeny életművéből, most öt olyan filmet idézünk fel, amelyekről biztosan beugrik az ő jellegzetes karaktere, arca, beszéde.","shortLead":"Nehéz kiválasztani pusztán néhány szerepet Lukáts Andor rendkívül termékeny életművéből, most öt olyan filmet idézünk...","id":"20250124_Lukats-Andor-filmszerepei-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef4d1056-b350-443c-8709-fe13db51fafd.jpg","index":0,"item":"b6baa386-d704-4768-ab51-d49062ffeeda","keywords":null,"link":"/kultura/20250124_Lukats-Andor-filmszerepei-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 16:44","title":"A siket dobostól az Amerikába szakadt értelmiségiig – Lukáts Andorra emlékezünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]