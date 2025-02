Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A régiós versenytársaktól elmaradó növekedés volt a hazai feldolgozóipari exportban, és a termelékenység javulása is messze elmaradt. A feldolgozóipari munkaerőköltség (így a fizetések is) Magyarországon mégis kiemelkedően nőtt, köszönhetően a forint euróval szembeni leértékelődésének.","shortLead":"A régiós versenytársaktól elmaradó növekedés volt a hazai feldolgozóipari exportban, és a termelékenység javulása is...","id":"20250211_gki-magyar-feldolgozoipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"017f94ce-5ed0-4e33-bc3d-b1753711b41e","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_gki-magyar-feldolgozoipar","timestamp":"2025. február. 11. 14:31","title":"GKI: 2010 óta csak eldöcög a magyar feldolgozóipar régiós összehasonlításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31299bf3-de71-4cf5-b97f-b75936a50977","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A „libanoni stabilitás” fenntartása és megerősítése érdekében.","shortLead":"A „libanoni stabilitás” fenntartása és megerősítése érdekében.","id":"20250211_szijjato-peter-libanon-ukrajna-tamogatas-europai-bekekeret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31299bf3-de71-4cf5-b97f-b75936a50977.jpg","index":0,"item":"f3e79a2e-5b38-4bf7-85f4-6110d5864504","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_szijjato-peter-libanon-ukrajna-tamogatas-europai-bekekeret","timestamp":"2025. február. 11. 15:04","title":"Szijjártó: Ukrajna helyett a libanoni hadsereget támogatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ízekre szedték a Google Maps alkalmazás egy új béta-változatának forráskódját, hogy megnézzék, milyen funkció beépítésére készülhet a Google.","shortLead":"Ízekre szedték a Google Maps alkalmazás egy új béta-változatának forráskódját, hogy megnézzék, milyen funkció...","id":"20250212_google-terkep-mesterseges-intelligencia-gemini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121.jpg","index":0,"item":"ffd4ba65-db49-489d-be8f-642ec1ea5b7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_google-terkep-mesterseges-intelligencia-gemini","timestamp":"2025. február. 12. 08:03","title":"Találtak egy titkos kódsort a Google Térképben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86146c9-8f06-46f7-8ff0-aefd24ec767f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arizonai Scottsdale kifutópályáján ütközött egy leszálló üzleti gép egy másik, parkoló repülővel.","shortLead":"Az arizonai Scottsdale kifutópályáján ütközött egy leszálló üzleti gép egy másik, parkoló repülővel.","id":"20250211_usa-repulogep-halalos-baleset-scottsdale-arizona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b86146c9-8f06-46f7-8ff0-aefd24ec767f.jpg","index":0,"item":"41724f3a-6645-4032-9e40-d7195798ef41","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_usa-repulogep-halalos-baleset-scottsdale-arizona","timestamp":"2025. február. 11. 07:26","title":"Újabb halálos repülőgép-baleset történt az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47636338-9dfd-4008-8e1c-1db046006568","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Felfoghatatlan, amit alkottak – állítja. ","shortLead":"Felfoghatatlan, amit alkottak – állítja. ","id":"20250211_Bugatti-Mate-Rimac-video-Tourbillon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47636338-9dfd-4008-8e1c-1db046006568.jpg","index":0,"item":"15af69dd-d6cc-44a7-876f-980b5162cb92","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_Bugatti-Mate-Rimac-video-Tourbillon","timestamp":"2025. február. 11. 20:20","title":"A Bugatti főnöke, a horvát Mate Rimac osztott meg egy videót az 1800 lóerős Tourbillon hangjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a6b1bd-8b9b-4572-9106-899a1569c649","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet felmérése szerint az embereknek több mint a fele tartja valószínűnek Orbán korruptságát, a miniszterelnök ezzel Rogán Antalt is előzi a listán.","shortLead":"A Publicus Intézet felmérése szerint az embereknek több mint a fele tartja valószínűnek Orbán korruptságát...","id":"20250212_Orban-Viktor-is-korrupt-a-magyarok-53-szazaleka-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67a6b1bd-8b9b-4572-9106-899a1569c649.jpg","index":0,"item":"69b0c830-e645-4d21-b4ae-98414aadaafb","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Orban-Viktor-is-korrupt-a-magyarok-53-szazaleka-szerint","timestamp":"2025. február. 12. 08:10","title":"Orbán Viktor is korrupt a magyarok 53 százaléka szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68a3a98-3a30-46ae-b2d4-b5294face186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több településen is a ciklus elején szavazták meg maguknak a képviselők a tiszteletdíj emelését.","shortLead":"Több településen is a ciklus elején szavazták meg maguknak a képviselők a tiszteletdíj emelését.","id":"20250211_100-millio-helyett-486-millioba-kerulnek-a-pecsi-kepviselok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e68a3a98-3a30-46ae-b2d4-b5294face186.jpg","index":0,"item":"7e54fe86-4f61-4765-a691-6d0062416782","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_100-millio-helyett-486-millioba-kerulnek-a-pecsi-kepviselok","timestamp":"2025. február. 11. 07:25","title":"100 millió helyett 486 millióba kerülnek a pécsi képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Donald Tusk 650 milliárd zloty (kb. 63 ezer milliárd forint) beruházásával pörgetné fel a lengyel gazdaságot, ami a lengyel GDP csaknem 18 százalékának felel meg.","shortLead":"Donald Tusk 650 milliárd zloty (kb. 63 ezer milliárd forint) beruházásával pörgetné fel a lengyel gazdaságot, ami...","id":"20250210_Oriasi-beruhazasi-programot-hirdetett-a-lengyel-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"c73a6b1b-20fa-4aea-81ad-72a88b51f390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Oriasi-beruhazasi-programot-hirdetett-a-lengyel-miniszterelnok","timestamp":"2025. február. 10. 20:04","title":"Óriási beruházási programot hirdetett a lengyel miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]