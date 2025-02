Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy háromlépéses útmutató betartása segíthet, abban, hogy kevesebbet bosszankodjon operációs rendszer betöltése miatt. Mutatjuk, mit lehet tenni a Windows gyorsítása érdekében.","shortLead":"Egy háromlépéses útmutató betartása segíthet, abban, hogy kevesebbet bosszankodjon operációs rendszer betöltése miatt...","id":"20250220_windows-inditas-lassu-javitas-gyorsabb-betoltes-bootolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb.jpg","index":0,"item":"e7f0b893-0872-454c-8711-e14af302178b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_windows-inditas-lassu-javitas-gyorsabb-betoltes-bootolas","timestamp":"2025. február. 20. 08:03","title":"Lassan indul el a windowsos gépe? Íme három módszer, amikkel felgyorsíthatja a folyamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfőnek nincs láza és a vérkeringése is rendben van. ","shortLead":"A katolikus egyházfőnek nincs láza és a vérkeringése is rendben van. ","id":"20250220_ferenc-papa-javulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e.jpg","index":0,"item":"cd81c02e-20e1-4812-88c7-826f30e33464","keywords":null,"link":"/elet/20250220_ferenc-papa-javulas","timestamp":"2025. február. 20. 20:55","title":"Ferenc pápa állapota enyhe javulást mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nőnek korábban elvették a jogosítványát ittas vezetés miatt.","shortLead":"A nőnek korábban elvették a jogosítványát ittas vezetés miatt.","id":"20250220_rendor-ittas-vezetes-ozd-no-terhes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329.jpg","index":0,"item":"8daff545-1160-4b7a-9368-6591c5c41482","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_rendor-ittas-vezetes-ozd-no-terhes","timestamp":"2025. február. 20. 16:35","title":"Azzal magyarázta a rendőröknek az ittas vezetést az ózdi nő, hogy terhes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f0f716-2028-4ae7-8ba3-15a845b73857","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az „argentin Trump”, Javier Milei ajándékozta meg a milliárdost az egyedi szerszámmal, amelynek úgy örült, mint egy kisgyerek. ","shortLead":"Az „argentin Trump”, Javier Milei ajándékozta meg a milliárdost az egyedi szerszámmal, amelynek úgy örült, mint...","id":"20250221_lancfuresz-elon-musk-javier-milei-cpac-donald-trump-grimes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1f0f716-2028-4ae7-8ba3-15a845b73857.jpg","index":0,"item":"9f15e3be-489e-4d57-9a78-615ccaa34606","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_lancfuresz-elon-musk-javier-milei-cpac-donald-trump-grimes","timestamp":"2025. február. 21. 11:50","title":"Láncfűrészt lengetett a CPAC színpadán Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26ecbe6-7a8d-4c95-a250-0602cbb17834","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s politikus a Régiók Európai Bizottságának elnöke lett.","shortLead":"Az MSZP-s politikus a Régiók Európai Bizottságának elnöke lett.","id":"20250220_tutto-kata-regiok-europai-bizottsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c26ecbe6-7a8d-4c95-a250-0602cbb17834.jpg","index":0,"item":"676177eb-74cb-4386-8519-ab62e385392a","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_tutto-kata-regiok-europai-bizottsaga","timestamp":"2025. február. 20. 10:50","title":"Uniós intézmény élére került Tüttő Kata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3a6c678-55ce-4fdb-b136-6d710234191d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Barabás testvéreket, akik több alkalommal is megpróbálták megakadályozni, hogy névvel felkerüljenek a Forbes gazdasági magazin leggazdagabb magyarokat felsoroló listájára. Az ítélet értelmében a cégcsoport olyan komoly befolyással bír, és az állami támogatások tekintetében is figyelemre méltó a szerepe, így jogos megismerni, kik a tulajdonosai, és mennyire gazdagok.","shortLead":"A Barabás testvéreket, akik több alkalommal is megpróbálták megakadályozni, hogy névvel felkerüljenek a Forbes...","id":"20250221_hell-a-forbes-ellen-jogeros-itelet-le-lehet-irni-a-milliardos-barabas-testverek-nevet-tasz-sajtoszabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3a6c678-55ce-4fdb-b136-6d710234191d.jpg","index":0,"item":"48a5ec20-47c8-4f68-a1c7-7a9b180f5767","keywords":null,"link":"/kkv/20250221_hell-a-forbes-ellen-jogeros-itelet-le-lehet-irni-a-milliardos-barabas-testverek-nevet-tasz-sajtoszabadsag","timestamp":"2025. február. 21. 09:31","title":"Jogerős: néven nevezheti a Forbes a Hell milliárdos tulajdonosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ece4739-a36f-4441-b1ed-eadbaa3dbe7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"“Nem értem, hogy az emberek hogyan tudják megnyugtatni magukat, hogy végül is nem gáz elmenni szerepelni Orbán Viktor elé az új stúdiókomplexum átadásánál, miközben kicsináltak színházakat” – tette fel a kérdést a színésznő.","shortLead":"“Nem értem, hogy az emberek hogyan tudják megnyugtatni magukat, hogy végül is nem gáz elmenni szerepelni Orbán...","id":"20250221_Borbely-Alexandra-hogy-fellepjek-Foton-Orban-Viktor-elott-nem-fer-bele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ece4739-a36f-4441-b1ed-eadbaa3dbe7d.jpg","index":0,"item":"d32abb53-c131-4a99-9a27-b103a88d4a7b","keywords":null,"link":"/kultura/20250221_Borbely-Alexandra-hogy-fellepjek-Foton-Orban-Viktor-elott-nem-fer-bele","timestamp":"2025. február. 21. 13:25","title":"Borbély Alexandra: Hogy fellépjek Fóton Orbán Viktor előtt, az már nem fér bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac7428e-e70b-4ba7-9220-60dcaac09394","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ezer helyszínen lesz új Foxpost-automata, több száz olyan helyen pedig, ahol az új tulajdonos Packetának és a Foxpostnak egymás mellett van csomagautomatája, az egyiket leszerelik.","shortLead":"Ezer helyszínen lesz új Foxpost-automata, több száz olyan helyen pedig, ahol az új tulajdonos Packetának és...","id":"20250219_foxpost-packeta-csomag-automata-atalakitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ac7428e-e70b-4ba7-9220-60dcaac09394.jpg","index":0,"item":"e937581f-e1f3-41f6-88ef-00e8e7761ebc","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_foxpost-packeta-csomag-automata-atalakitas","timestamp":"2025. február. 19. 15:09","title":"Bejelentette a Foxpost új tulajdonosa, milyen nagy átalakításokra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]