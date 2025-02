Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef517121-c353-44b9-8a28-74812b8764c6","c_author":"Erste Bank .","category":"brandchannel","description":"Sokan még ma is úgy vélekednek, hogy ha nincs szemmel jól látható induló tőkéjük, és nem tudnak minden hónapban nagyobb összegeket félretenni, akkor nem érdemes befektetésekben gondolkodniuk. Ez a vélekedés azonban már nem helytálló, hiszen manapság már számos olyan lehetőséget találhatunk, ahol lakossági befektetőként is kamatoztathatjuk pénzünket.","shortLead":"Sokan még ma is úgy vélekednek, hogy ha nincs szemmel jól látható induló tőkéjük, és nem tudnak minden hónapban nagyobb...","id":"20250117_Erste-Bank-befektetes-a-jovobe-ertekpapirszamla-nyitas-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef517121-c353-44b9-8a28-74812b8764c6.jpg","index":0,"item":"f2b95e92-c9ba-4c7f-97d7-0888f0a459e5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250117_Erste-Bank-befektetes-a-jovobe-ertekpapirszamla-nyitas-mobil","timestamp":"2025. február. 11. 15:30","title":"Ezek szükségesek ahhoz, hogy Ön is befektető legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Erste Future","c_partnerlogo":"5d6b9a59-b90b-48f8-bd4a-066a841e8530","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"1b904832-89e0-4072-aca4-92a53a6799fb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A stratégiai fontosságú vízi útvonalat Peking saját területének tekinti.","shortLead":"A stratégiai fontosságú vízi útvonalat Peking saját területének tekinti.","id":"20250212_kina-tajvan-egyesult-allamok-hajo-biztonsagi-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b904832-89e0-4072-aca4-92a53a6799fb.jpg","index":0,"item":"314f0d32-65e8-445c-a42d-559f7a99d3b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_kina-tajvan-egyesult-allamok-hajo-biztonsagi-kockazat","timestamp":"2025. február. 12. 13:12","title":"Kína biztonsági kockázatnak minősítette, hogy két amerikai hajó áthaladt a Tajvani-szoroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1297e790-d2f3-4266-9091-cf187a4309cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon hószállingózásra, délen pedig ónos esőre kell számítani.","shortLead":"Északon hószállingózásra, délen pedig ónos esőre kell számítani.","id":"20250212_Havazas-onos-eso-varhato-szerdan-tobb-megyere-figyelmeztetest-is-adtak-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1297e790-d2f3-4266-9091-cf187a4309cf.jpg","index":0,"item":"abad864b-49df-4b4c-b70c-03add47021db","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Havazas-onos-eso-varhato-szerdan-tobb-megyere-figyelmeztetest-is-adtak-ki","timestamp":"2025. február. 12. 07:22","title":"Havazás, ónos eső várható szerdán, több megyére figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133fc9c1-e2e7-46f4-9720-6bdf5c135682","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A küldöttség célja, hogy felmérje, hogyan változott a jogállam helyzete az elmúlt években.","shortLead":"A küldöttség célja, hogy felmérje, hogyan változott a jogállam helyzete az elmúlt években.","id":"20250213_jogallamisag-tenyfeltaro-delegacio-europai-parlament-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/133fc9c1-e2e7-46f4-9720-6bdf5c135682.jpg","index":0,"item":"a6d4b13e-2ace-4d56-a76c-c30644b92405","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_jogallamisag-tenyfeltaro-delegacio-europai-parlament-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 13. 06:51","title":"Áprilisban érkezik Magyarországra az Európai Parlament jogállamisági tényfeltáró delegációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60bda0f-a8d2-497d-870a-94f963132329","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Isten szemének hívja a kínai cég a rendszerét, amelynek alapváltozata még a legolcsóbb, alig 4 millió forintba kerülő autójába is bekerül.","shortLead":"Isten szemének hívja a kínai cég a rendszerét, amelynek alapváltozata még a legolcsóbb, alig 4 millió forintba kerülő...","id":"20250211_byd-alaparas-onvezeto-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e60bda0f-a8d2-497d-870a-94f963132329.jpg","index":0,"item":"98a82f6a-006d-4641-9457-2d3017237068","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_byd-alaparas-onvezeto-rendszer","timestamp":"2025. február. 11. 13:29","title":"Árháborút indít a BYD, ha ingyen adja majd önvezető rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a6066c-989c-4ed8-8d0a-570f0b419e09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész úgy reagált: mondhatná, hogy meglepte a meztelenkedés, de igazából nem így történt. ","shortLead":"A színész úgy reagált: mondhatná, hogy meglepte a meztelenkedés, de igazából nem így történt. ","id":"20250212_Arnold-Schwarzenegger-fia-meztelen-jelenet-Feher-Lotusz-uj-evad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37a6066c-989c-4ed8-8d0a-570f0b419e09.jpg","index":0,"item":"c4ae89f6-edba-4594-a57a-86cdd0b8e0e2","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Arnold-Schwarzenegger-fia-meztelen-jelenet-Feher-Lotusz-uj-evad","timestamp":"2025. február. 12. 10:21","title":"Az alma nem esett messze a fájától –kommentálta Arnold Schwarzenegger a fia meztelen jelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább nagyon hideg nem lesz.","shortLead":"De legalább nagyon hideg nem lesz.","id":"20250213_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-onos-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a.jpg","index":0,"item":"8ccf08ab-4dd0-4475-95da-7a643ce792cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-onos-eso","timestamp":"2025. február. 13. 05:11","title":"Előbb havazást, aztán ónos esőt hozhat a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89fc2d60-e940-434c-ac63-d522903df65c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eden Knight ösztöndíjjal érkezett az Egyesült Államokba, és amikor menedékjogért akart folyamodni, meggyőzték, hogy térjen vissza Szaúd-Arábiába. ","shortLead":"Eden Knight ösztöndíjjal érkezett az Egyesült Államokba, és amikor menedékjogért akart folyamodni, meggyőzték...","id":"20250211_szaudi-kovetseg-ongyilkos-transz-fiatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89fc2d60-e940-434c-ac63-d522903df65c.jpg","index":0,"item":"a874d60b-3b47-496f-a97c-dcba9fa9f947","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_szaudi-kovetseg-ongyilkos-transz-fiatal","timestamp":"2025. február. 11. 16:39","title":"A szaúdi követségnek dolgozott az ügyvéd, aki rábeszélte a később öngyilkosságot elkövető transznemű fiatalt, hogy menjen haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]