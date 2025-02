Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"acb29122-953a-4bac-8667-5d12d789eaf8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi leghamarabb 10 év múlva szabadulhat.","shortLead":"A férfi leghamarabb 10 év múlva szabadulhat.","id":"20250225_15-ev-borton-szexoktatas-szinesz-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acb29122-953a-4bac-8667-5d12d789eaf8.jpg","index":0,"item":"23e99d77-3756-4441-abbb-983281d330ae","keywords":null,"link":"/elet/20250225_15-ev-borton-szexoktatas-szinesz-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. február. 25. 21:21","title":"15 év börtönre ítélték a Szexoktatás színészét szexuális zaklatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e32b3f-e87b-4a11-b6b8-0d2c88d3013a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztosként tér vissza.","shortLead":"A volt miniszter a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztosként tér vissza.","id":"20250225_Tobb-kormanybiztost-is-kinevezett-Orban-visszatert-Palkovics-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7e32b3f-e87b-4a11-b6b8-0d2c88d3013a.jpg","index":0,"item":"419de697-2460-4ef3-94f1-9c4de1aadf10","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Tobb-kormanybiztost-is-kinevezett-Orban-visszatert-Palkovics-Laszlo","timestamp":"2025. február. 25. 07:46","title":"Több kormánybiztost is kinevezett Orbán, visszatért Palkovics László ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Trump szerint így a katonai eszközök szállítása „egy ideig folytatódhat tovább, legalább addig, amíg létrejön a megegyezés Oroszországgal”.","shortLead":"Trump szerint így a katonai eszközök szállítása „egy ideig folytatódhat tovább, legalább addig, amíg létrejön...","id":"20250226_egyesult-allamok-ukrajna-trump-zelenszkij-asvanykincsek-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c8c6311-4183-4573-ac06-cd73ef726da0.jpg","index":0,"item":"d57a2919-09c3-4ce2-82f5-d703cf61393e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_egyesult-allamok-ukrajna-trump-zelenszkij-asvanykincsek-megallapodas","timestamp":"2025. február. 26. 08:57","title":"Zelenszkij már pénteken Washingtonba utazhat, hogy aláírja az ukrán ásványkincsekről szóló megállapodást Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":" A nemzetgazdasági miniszter szerint még zajlik az egyeztetés az áfa-visszatérítésben érintett termékek köréről, a bevezetést követően viszont a rendszerek automatikusan tudni fogják, kinek mennyi adó jár vissza.","shortLead":" A nemzetgazdasági miniszter szerint még zajlik az egyeztetés az áfa-visszatérítésben érintett termékek köréről...","id":"20250224_nagy-marton-ngm-nyugdijas-afa-mentesseg-elelmiszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"c7031f59-3073-4f5f-a40d-2aac4b104d43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_nagy-marton-ngm-nyugdijas-afa-mentesseg-elelmiszer","timestamp":"2025. február. 24. 11:28","title":"Nagy Márton: Mindent tudunk a nyugdíjasokról, anonim módon összekapcsoljuk őket a vásárlásaikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e78002-4cda-405b-8bc8-21b81e0e7120","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nő nem hagyta annyiban a dolgot, végül három hónappal később kapta vissza a pénzét.","shortLead":"A nő nem hagyta annyiban a dolgot, végül három hónappal később kapta vissza a pénzét.","id":"20250224_szekszard-atm-bankautomata-nyugdijas-tizezer-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19e78002-4cda-405b-8bc8-21b81e0e7120.jpg","index":0,"item":"88dbe01f-59f5-4a84-9199-c80bc9368739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_szekszard-atm-bankautomata-nyugdijas-tizezer-forint","timestamp":"2025. február. 24. 13:53","title":"Hónapokig nem aludt egy szekszárdi nyugdíjas, mert tízezer forinttal kevesebbet adott ki neki egy bankautomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c6a935-360c-456a-a7bb-f6d9eefe61a9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem kell elborzadva gondolni arra, hogy milyen szaga is lehet egy szarkofágba zárt mumifikált testnek, ugyanis kiderült, hogy az ókori egyiptomi múmiak még mindig kellemes illatúak.","shortLead":"Nem kell elborzadva gondolni arra, hogy milyen szaga is lehet egy szarkofágba zárt mumifikált testnek, ugyanis...","id":"20250225_egyiptomi-mumia-illata-gazkromatografias-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1c6a935-360c-456a-a7bb-f6d9eefe61a9.jpg","index":0,"item":"a1182f64-42ba-4297-9168-9dcfda97bf47","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_egyiptomi-mumia-illata-gazkromatografias-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 25. 08:03","title":"Mit gondol, milyen egy 5000 éves egyiptomi múmia szaga? Meglepő a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee5a7cc3-b8e7-41f1-a4a6-1a17c99a9c02","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Januárban a legfőbb európai piacokon 50-60 százalékkal zuhant az értékesített Teslák száma. Az Egyesült Királyságban a BYD fennállása során először több autót adott el, mint Elon Musk cége.","shortLead":"Januárban a legfőbb európai piacokon 50-60 százalékkal zuhant az értékesített Teslák száma. Az Egyesült Királyságban...","id":"20250225_Nem-kell-Europanak-az-amokfuto-Musk-Teslaja-felere-csokkentek-az-eladasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee5a7cc3-b8e7-41f1-a4a6-1a17c99a9c02.jpg","index":0,"item":"89c5e7e7-8254-4b55-a575-2298d13dcbf6","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_Nem-kell-Europanak-az-amokfuto-Musk-Teslaja-felere-csokkentek-az-eladasok","timestamp":"2025. február. 25. 12:07","title":"Nem kell Európának az ámokfutó Musk Teslája, felére csökkentek az eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00841973-6f1e-4a62-88a3-5f839233ccdd","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Az olimpiára már több hónappal az államfői lemondás előtt lefoglalták a szállást, így az új köztársasági elnöknek és kíséretének is rendelkezésére állt 15 szoba 18 éjszakára. Sulyok Tamás viszont csak három napot töltött a francia fővárosban.","shortLead":"Az olimpiára már több hónappal az államfői lemondás előtt lefoglalták a szállást, így az új köztársasági elnöknek és...","id":"20250226_novak-katalin-olimpia-sulyok-tamas-parizs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00841973-6f1e-4a62-88a3-5f839233ccdd.jpg","index":0,"item":"2a3c1226-6a1e-4600-83e2-4f3177e0d130","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_novak-katalin-olimpia-sulyok-tamas-parizs-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 06:15","title":"Itt az indoklás, miért fizetett egy párizsi luxusszállodáért az olimpia idejére Novák Katalin hivatala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]