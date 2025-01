Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4706d7c7-7fc1-46f6-bf4c-2d35d27d04c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyi népszavazást tartana Hódmezővásárhelyen a város egykori fideszes polgármesterének szobráról Márki-Zay Péter. A jelenlegi városvezető szerint sokan nem szerették Rapcsákot, míg másoknak maga a szobor nem tetszik. A lépés sok millióba kerülne az önkormányzatnak.","shortLead":"Helyi népszavazást tartana Hódmezővásárhelyen a város egykori fideszes polgármesterének szobráról Márki-Zay Péter...","id":"20250114_marki-zay-rapcsak-szobor-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4706d7c7-7fc1-46f6-bf4c-2d35d27d04c9.jpg","index":0,"item":"52f2330a-727b-48a4-9ebd-3dc408fa3e16","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_marki-zay-rapcsak-szobor-nepszavazas","timestamp":"2025. január. 14. 11:17","title":"Népszavazást tartana Márki-Zay a hódmezővásárhelyi Rapcsák-szoborról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f728f2-073d-4189-a15b-e0d0adf7880a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter „mélységes megütközéssel” fogadta a hírt, hogy az Országos Bírói Tanács – megváltoztatva korábbi jóváhagyását – érvénytelenítette a kormánnyal kötött négyoldalú megállapodást, amely a bírói fizetésemelést szervezeti reformhoz kötötte. A felmondás ellenére ezt a kormány hatályosnak tekinti – jelezte Tuzson Bence.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter „mélységes megütközéssel” fogadta a hírt, hogy az Országos Bírói Tanács – megváltoztatva...","id":"20250115_OBT-felmondta-a-kormannyal-kotott-megallapodast-tuzson-bence-miniszter-reakcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f728f2-073d-4189-a15b-e0d0adf7880a.jpg","index":0,"item":"5ebba4fc-22ad-43c5-8879-cdb24b62bbc9","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_OBT-felmondta-a-kormannyal-kotott-megallapodast-tuzson-bence-miniszter-reakcio-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 15:16","title":"Hiába mondta fel az OBT a kormánnyal kötött megállapodást, a miniszter szerint az így is érvényes, a testület pedig hiteltelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c10f56-44e1-481b-a611-720565a996cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Fehér Ház hétfőn jelentette be, hogy szigorítja a mesterségesintelligencia-chipekre vonatkozó kiviteli korlátozását az Egyesült Államok. Az Nvidia elhibázottnak nevezte a döntést.","shortLead":"A Fehér Ház hétfőn jelentette be, hogy szigorítja a mesterségesintelligencia-chipekre vonatkozó kiviteli korlátozását...","id":"20250114_egyesult-allamok-mesterseges-intelligencia-chip-kina-oroszorszag-szankcio-exporttilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7c10f56-44e1-481b-a611-720565a996cb.jpg","index":0,"item":"bc8f11d3-2e72-4938-83a8-f14fcee35776","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_egyesult-allamok-mesterseges-intelligencia-chip-kina-oroszorszag-szankcio-exporttilalom","timestamp":"2025. január. 14. 10:03","title":"Tovább korlátozta a chipek exportját az Egyesült Államok, hogy elvágja Kínát és Oroszországot a mesterséges intelligenciától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7901fffd-fe7e-49bb-8de0-57f6d67e7ec2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Állítólag nagyvonalú végkielégítéssel bocsátják őket az útjukra. ","shortLead":"Állítólag nagyvonalú végkielégítéssel bocsátják őket az útjukra. ","id":"20250115_Komoly-leepitest-tervez-a-Meta-tobb-ezer-embernek-szunhet-meg-a-munkaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7901fffd-fe7e-49bb-8de0-57f6d67e7ec2.jpg","index":0,"item":"dfae71cc-adae-4a8d-902d-d43b6db392d2","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_Komoly-leepitest-tervez-a-Meta-tobb-ezer-embernek-szunhet-meg-a-munkaja","timestamp":"2025. január. 15. 10:55","title":"Komoly leépítést tervez a Meta, több ezer embernek szűnhet meg a munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e59be1-2d0b-46d4-95a4-eb0895b73e2f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több hónapja próbálják a hatóságok a felszínre hozni a mélyben dolgozókat, de ötszázan még lent lehetnek.","shortLead":"Több hónapja próbálják a hatóságok a felszínre hozni a mélyben dolgozókat, de ötszázan még lent lehetnek.","id":"20250114_illegalis-banya-ehhalal-del-afrika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7e59be1-2d0b-46d4-95a4-eb0895b73e2f.jpg","index":0,"item":"0db3a006-c9e2-45da-b6fd-3420b76ede12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_illegalis-banya-ehhalal-del-afrika","timestamp":"2025. január. 14. 12:05","title":"Százan éhen haltak egy illegális dél-afrikai aranybányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08283f68-46f3-46d4-9be4-cea8daaddf58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek azzal a nővel szemben, aki egy horvátországi nyaralóhelyen tétlenül végignézte, ahogy egy úszni nem tudó ikerpár belefullad a medencébe. Nem segített, segítséget sem hívott a két 3 éves gyerekhez, akiket végül sikerült újraéleszteni. Az ikrek a szüleik nélkül mentek be a medencébe.","shortLead":"Vádat emeltek azzal a nővel szemben, aki egy horvátországi nyaralóhelyen tétlenül végignézte, ahogy egy úszni nem tudó...","id":"20250114_segitsegnyujtas-elmulasztasa-medence-gyerekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08283f68-46f3-46d4-9be4-cea8daaddf58.jpg","index":0,"item":"68455e4b-e15e-4f0d-a1b4-50418b19ba48","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_segitsegnyujtas-elmulasztasa-medence-gyerekek","timestamp":"2025. január. 14. 09:53","title":"A medence partjáról nézte egy Vas megyei nő, ahogy fuldoklik a hároméves ikerpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cee3b8a-a928-4cc7-983d-0f709a32516b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"1–1-es döntetlen született a 21. forduló rangadóján, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset.","shortLead":"1–1-es döntetlen született a 21. forduló rangadóján, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset.","id":"20250114_liverpool-fc-premier-league-nottingham-forest-szoboszlai-dominik-diogo-jota-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cee3b8a-a928-4cc7-983d-0f709a32516b.jpg","index":0,"item":"ac105937-8a24-4585-8e28-01d8bad130de","keywords":null,"link":"/sport/20250114_liverpool-fc-premier-league-nottingham-forest-szoboszlai-dominik-diogo-jota-ebx","timestamp":"2025. január. 14. 22:56","title":"A liverpooli csodacserék összehozták ugyan az egyenlítést, de nem bírt a listavezető a Nottingham Foresttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b3876be-412b-4d29-bf48-da751036e481","c_author":"Galicza Dorina, Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Megint egy miniszteri bejelentésből tudta meg egy város, hogy kínai gyár épül náluk. A helyszín Hatvan, ahol a kínai Xinzhi fog autóalkatrészeket gyártani 2027-től. Évi egymillió darabot. Hogy kikkel, az még kérdés, a város volt polgármestere vendégmunkások tömegétől tart, a jelenlegi városvezető viszont inkább a forgalomnövekedéstől. ","shortLead":"Megint egy miniszteri bejelentésből tudta meg egy város, hogy kínai gyár épül náluk. A helyszín Hatvan, ahol a kínai...","id":"20250116_Hatvan-Xinzhi-elektromos-autogyar-Horvath-Richard-vendegmunkasok-forgalomnovekedes-kinai-beruhazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b3876be-412b-4d29-bf48-da751036e481.jpg","index":0,"item":"d1e82f5d-2e5d-4c42-b4b1-f3cd22051857","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Hatvan-Xinzhi-elektromos-autogyar-Horvath-Richard-vendegmunkasok-forgalomnovekedes-kinai-beruhazas-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 06:00","title":"Vendégmunkásokra nem, inkább forgalomnövekedésre számít Hatvan polgármestere a kínai beruházás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]