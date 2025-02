Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"029f6b54-8724-4b74-98b9-20379cda6958","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A helyszínként megjelölt mexikói szigeten senki nem tud arról, hogy néhány hónap múlva fényűző luxusbulit szerveznének.","shortLead":"A helyszínként megjelölt mexikói szigeten senki nem tud arról, hogy néhány hónap múlva fényűző luxusbulit szerveznének.","id":"20250227_fyre-festival-2-nem-letezik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/029f6b54-8724-4b74-98b9-20379cda6958.jpg","index":0,"item":"f8f06b64-e4ea-4c92-9662-ba641462e82f","keywords":null,"link":"/elet/20250227_fyre-festival-2-nem-letezik","timestamp":"2025. február. 27. 21:57","title":"„Ez a rendezvény nem létezik” – óriási kamunak ígérkezik a második Fyre Festival is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b688d2-4d5c-42e0-af19-705dfc002ada","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Társadalmi tematikájú filmek az egyén szemszögéből ábrázolva, a gengsztermozitól a történelmi portrén át a kisvárosi komédiáig terjed a francia nyelvű országok éves filmes ünnepének programja a budapesti Francia Intézet szervezésében.","shortLead":"Társadalmi tematikájú filmek az egyén szemszögéből ábrázolva, a gengsztermozitól a történelmi portrén át a kisvárosi...","id":"20250226_Frankofon-Filmnapok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08b688d2-4d5c-42e0-af19-705dfc002ada.jpg","index":0,"item":"c8602f67-feec-4852-9b79-4b5807e79560","keywords":null,"link":"/360/20250226_Frankofon-Filmnapok","timestamp":"2025. február. 26. 16:00","title":"Öt arisztokrata egy főúri kastélyban: igazi kuriózummal jön az idei Frankofón Filmnapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1a1a71-2e72-46bd-b3c1-3f3ddf10ed00","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Minden idők legrosszabb éve után semmi jóval nem kecsegtet az idei első hónap.","shortLead":"Minden idők legrosszabb éve után semmi jóval nem kecsegtet az idei első hónap.","id":"20250228_tovabb-csokken-a-szuletesek-szama-ksh-statisztika-halalozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d1a1a71-2e72-46bd-b3c1-3f3ddf10ed00.jpg","index":0,"item":"bd032e0c-2c30-4777-bf61-344fe96fc798","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_tovabb-csokken-a-szuletesek-szama-ksh-statisztika-halalozas","timestamp":"2025. február. 28. 10:06","title":"Nem lassul a magyarok fogyása, most januárban is kevesebb gyerek született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f24ec15-7dac-40d2-b342-24d940e80531","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Új tagok a Hunguest láncában.","shortLead":"Új tagok a Hunguest láncában.","id":"20250227_hvg-uj-tagok-meszaros-hotellancaban-hunguest-bdpst","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f24ec15-7dac-40d2-b342-24d940e80531.jpg","index":0,"item":"e1fcf7c3-fdd1-4e88-acd4-a44d3dc0faa0","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-uj-tagok-meszaros-hotellancaban-hunguest-bdpst","timestamp":"2025. február. 27. 06:00","title":"Mészáros Lőrinc ahol tud, segít, most épp Tiborcz veszteséges hoteljének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Trump-kormányzat két hetet adott a hivataloknak, hogy álljanak elő a nagyarányú elbocsátásra vonatkozó terveikkel.","shortLead":"A Trump-kormányzat két hetet adott a hivataloknak, hogy álljanak elő a nagyarányú elbocsátásra vonatkozó terveikkel.","id":"20250226_trump-kormany-leepites-elon-musk-email","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"6b96edfd-4bb3-44ab-bc6d-f38cbd8f8edb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_trump-kormany-leepites-elon-musk-email","timestamp":"2025. február. 26. 20:25","title":"Elon Musk szerint rosszul értelmezték azt az emailt, amiben a szövetségi dolgozókat számoltatták el a munkájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c96b8ca-4025-4103-8f16-601dc56b792b","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Arne Slot olyat mondott a liverpooli derbi játékvezetőjének, hogy az azonnal felmutatta neki a piros lapot. Az angol szövetség illetékesei most döntöttek a büntetéséről.","shortLead":"Arne Slot olyat mondott a liverpooli derbi játékvezetőjének, hogy az azonnal felmutatta neki a piros lapot. Az angol...","id":"20250226_arne-slot-liverpool-everton-piros-lap-eltiltas-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c96b8ca-4025-4103-8f16-601dc56b792b.jpg","index":0,"item":"802b235d-abd1-412f-ba48-1f771817e900","keywords":null,"link":"/sport/20250226_arne-slot-liverpool-everton-piros-lap-eltiltas-buntetes","timestamp":"2025. február. 26. 12:57","title":"Két meccses eltiltást kapott Szoboszlaiék edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Még alig két hónaposak, illetve meg sem születtek, de máris világhírűek: ők a béta generáció, amelynek tagjai már olyan világban nőnek fel, ahol a mesterséges intelligencia tényleg a mindennapok része lesz, és korántsem ez az egyetlen kihívás. Kérdés, mennyire lehet általánosítani a nemzedékekről, és mennyire állják meg a helyüket a vad előrejelzések. ","shortLead":"Még alig két hónaposak, illetve meg sem születtek, de máris világhírűek: ők a béta generáció, amelynek tagjai már olyan...","id":"20250226_beta-generacio-uj-nemzedek-generacioelmelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169.jpg","index":0,"item":"2bc4d183-4e43-404f-a2e3-566d1c68c9c7","keywords":null,"link":"/360/20250226_beta-generacio-uj-nemzedek-generacioelmelet","timestamp":"2025. február. 26. 16:00","title":"Béták, szevasztok! Küszöbön az újabb generációváltás, de mit remélhetünk a ma születő nemzedéktől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdfcb81-3088-4ec0-a6eb-af389647f2ec","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy friss bírósági jelentés szerint a lakosság figyelmeztetésének hiánya okozhatta több mint 200 ember halálát Spanyolországban.","shortLead":"Egy friss bírósági jelentés szerint a lakosság figyelmeztetésének hiánya okozhatta több mint 200 ember halálát...","id":"20250226_Az-aldozatok-tobbsege-mar-a-veszjelzes-kikuldese-elott-meghalt-a-tavaly-novemberi-valenciai-aradasokban-spanyolorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffdfcb81-3088-4ec0-a6eb-af389647f2ec.jpg","index":0,"item":"f2c16603-85fd-4573-bc2f-afbd98f0a702","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_Az-aldozatok-tobbsege-mar-a-veszjelzes-kikuldese-elott-meghalt-a-tavaly-novemberi-valenciai-aradasokban-spanyolorszag","timestamp":"2025. február. 26. 20:39","title":"Az áldozatok többsége már a vészjelzés kiküldése előtt meghalt a tavaly novemberi valenciai áradásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]