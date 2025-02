Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"31dc80c5-651e-4fe8-a349-fe327aefbf76","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétvégén már a változásoknak megfelelően kell erre autózni.","shortLead":"A hétvégén már a változásoknak megfelelően kell erre autózni.","id":"20250225_Video-autosok-Florian-teri-feluljaro-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31dc80c5-651e-4fe8-a349-fe327aefbf76.jpg","index":0,"item":"809b351d-b6ee-42aa-83e5-4566937405df","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_Video-autosok-Florian-teri-feluljaro-felujitas","timestamp":"2025. február. 25. 10:10","title":"Videó: Erre számíthanak hónapokig az autósok a Flórián téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b3e0d-27c1-4bee-8a2f-1ab5f2b6a7aa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újdonság a korábbi tervekkel ellentétben nem Audi A7 néven mutatkozik be.","shortLead":"Az újdonság a korábbi tervekkel ellentétben nem Audi A7 néven mutatkozik be.","id":"20250226_ime-az-ido-elott-kiszivargott-vadonatuj-audi-a6-avant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f30b3e0d-27c1-4bee-8a2f-1ab5f2b6a7aa.jpg","index":0,"item":"a11166d0-9b0c-489f-b9c7-acd3f392e481","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_ime-az-ido-elott-kiszivargott-vadonatuj-audi-a6-avant","timestamp":"2025. február. 26. 07:01","title":"Íme az idő előtt kiszivárgott vadonatúj Audi A6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413988f9-20aa-443f-9f8e-1ecf93504c37","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az MLSZ nem engedélyezte, hogy a kispályát használják, így átmeneti megállapodás született.","shortLead":"Az MLSZ nem engedélyezte, hogy a kispályát használják, így átmeneti megállapodás született.","id":"20250224_edzopalya-helyett-15-milliardos-stadion-Szombathelyi-Haladas-atmeneti-megallapodas-Czegledi-Csaba-tavaszi-nyitomeccs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/413988f9-20aa-443f-9f8e-1ecf93504c37.jpg","index":0,"item":"5d4f9164-f532-4688-b648-1f3046cbc594","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250224_edzopalya-helyett-15-milliardos-stadion-Szombathelyi-Haladas-atmeneti-megallapodas-Czegledi-Csaba-tavaszi-nyitomeccs","timestamp":"2025. február. 24. 11:43","title":"Legalább egy meccs erejéig az edzőpálya helyett mégiscsak a 15 milliárdos stadionban játszik a Haladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dacbfcd9-1dd0-4d30-9a66-5a452b4dcbc9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Alef Aeronautics sikeresen tesztelte a repülő autóját a városban, így a vásárlók már az idei évben hozzáférhetnek a járműhöz.","shortLead":"Az amerikai Alef Aeronautics sikeresen tesztelte a repülő autóját a városban, így a vásárlók már az idei évben...","id":"20250224_repulo-auto-video-alef-aeronautics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dacbfcd9-1dd0-4d30-9a66-5a452b4dcbc9.jpg","index":0,"item":"07f80917-3e60-45d8-9340-fbd8426a2ba9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_repulo-auto-video-alef-aeronautics","timestamp":"2025. február. 24. 12:03","title":"Világelső mutatvány: városban szállt fel a repülő autó, amelyet már gyártani is fognak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a66092d-ef58-49dc-83dc-4c1128c5fa7c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legfrissebb információk szerint a Samsung a Galaxy Z Fold7 és a Galaxy Z Flip7 érkezésekor mutathatja majd be az új, két ponton is összecsukható okostelefonját.","shortLead":"A legfrissebb információk szerint a Samsung a Galaxy Z Fold7 és a Galaxy Z Flip7 érkezésekor mutathatja majd be az új...","id":"20250225_samsung-duplan-hajthato-okostelefon-bemutato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a66092d-ef58-49dc-83dc-4c1128c5fa7c.jpg","index":0,"item":"626905c5-4812-4c6a-95ae-d1dab2ccdeb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_samsung-duplan-hajthato-okostelefon-bemutato","timestamp":"2025. február. 25. 12:03","title":"Jöhet a Samsung duplán hajtható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A „gépek és szállítóeszközök” kivitele 7,4 százalékkal csökkent. Ezen belül az autóexport 10 százalékos visszaesést szenvedett el, az akkukat is magában foglaló villamos gépek exportja ötödével zuhant.","shortLead":"A „gépek és szállítóeszközök” kivitele 7,4 százalékkal csökkent. Ezen belül az autóexport 10 százalékos visszaesést...","id":"20250226_Csunyan-visszaesett-a-magyar-autoexport-az-akkuexport-meg-inkabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df.jpg","index":0,"item":"fb197319-5cf0-4e61-b610-7c7475709a7f","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_Csunyan-visszaesett-a-magyar-autoexport-az-akkuexport-meg-inkabb","timestamp":"2025. február. 26. 08:53","title":"Csúnyán visszaesett a magyar autóexport decemberben, az akkuexport még inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e46258-3a1e-4ef7-85bf-b3f9e5973651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden dokumentumot begyűjtenek, ami a támogatásokkal kapcsolatos.","shortLead":"Minden dokumentumot begyűjtenek, ami a támogatásokkal kapcsolatos.","id":"20250225_USAID-Szerbia-civil-szervezetek-Amerika-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61e46258-3a1e-4ef7-85bf-b3f9e5973651.jpg","index":0,"item":"9c0c59b4-08c9-4131-bc8e-bc40f8f7704e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_USAID-Szerbia-civil-szervezetek-Amerika-USA","timestamp":"2025. február. 25. 12:34","title":"Civileknél razziáztak a szerb rendőrök az USAID-támogatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fe4a7a-02bd-463c-88c4-c94f257bf8c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sigma BF egy tükör nélküli fényképezőgép, ami belső SSD-re menti a rögzített pillanatokat.","shortLead":"A Sigma BF egy tükör nélküli fényképezőgép, ami belső SSD-re menti a rögzített pillanatokat.","id":"20250225_sigma-bf-tukor-nelkuli-fenykepezogep-milc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86fe4a7a-02bd-463c-88c4-c94f257bf8c0.jpg","index":0,"item":"29b29379-8f87-404b-b156-b8860e9e916a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_sigma-bf-tukor-nelkuli-fenykepezogep-milc","timestamp":"2025. február. 25. 16:03","title":"Memóriakártya nélküli fényképezőgépet villantott a Sigma – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]