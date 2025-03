Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dabadb22-9f92-4f60-b767-0abe3491da3f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány idején tett közzé olyan posztokat a férfi, amelyekben a védőoltás káros hatásairól értekezett.","shortLead":"A koronavírus-járvány idején tett közzé olyan posztokat a férfi, amelyekben a védőoltás káros hatásairól értekezett.","id":"20250306_remhirterjesztes-birosag-debreceni-orvos-covid-oltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dabadb22-9f92-4f60-b767-0abe3491da3f.jpg","index":0,"item":"5fdb559a-c939-44a4-a548-49ca428d3760","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_remhirterjesztes-birosag-debreceni-orvos-covid-oltas","timestamp":"2025. március. 06. 10:22","title":"Rémhírterjesztés miatt emeltek vádat egy debreceni orvos ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb50c1a-4a66-4594-9045-c3c27fbbeb45","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Fabrizio Romano úgy tudja, hogy a Liverpool is figyeli a magyar válogatott balhátvédet.","shortLead":"Fabrizio Romano úgy tudja, hogy a Liverpool is figyeli a magyar válogatott balhátvédet.","id":"20250304_kerkez-milos-bournemouth-liverpool-real-madrid-fabrizio-romano","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aeb50c1a-4a66-4594-9045-c3c27fbbeb45.jpg","index":0,"item":"08e3db30-2409-4315-9718-641548688d50","keywords":null,"link":"/sport/20250304_kerkez-milos-bournemouth-liverpool-real-madrid-fabrizio-romano","timestamp":"2025. március. 04. 19:57","title":"A transzferguru szerint Kerkez Milos nyáron távozhat a Bournemouth csapatától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e9aaf8-3cc8-433f-9570-59e2e906182b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A bírák tiltakozása után a magyar igazságszolgáltatás helyzetéről írt a német lap. ","shortLead":"A bírák tiltakozása után a magyar igazságszolgáltatás helyzetéről írt a német lap. ","id":"20250305_Suddeutsche-Zeitung-riport-birok-tiltakozas-igazsagszolgaltatas-magyar-helyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7e9aaf8-3cc8-433f-9570-59e2e906182b.jpg","index":0,"item":"ec7626f6-27a2-4366-8c9f-81bbd025930c","keywords":null,"link":"/360/20250305_Suddeutsche-Zeitung-riport-birok-tiltakozas-igazsagszolgaltatas-magyar-helyzet","timestamp":"2025. március. 05. 15:45","title":"Süddeutsche Zeitung-riport: A magyar bírák nem akarnak tovább hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cc3038-71b8-4dfc-8f7e-028b03729af7","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Jó meccsekkel, szép gólokkal megkezdődtek a nyolcaddöntős küzdelmek a labdarúgó Bajnokok Ligájában.","shortLead":"Jó meccsekkel, szép gólokkal megkezdődtek a nyolcaddöntős küzdelmek a labdarúgó Bajnokok Ligájában.","id":"20250304_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-brugge-aston-villa-real-madrid-atletico-arsenal-psv-dortmund-lille-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5cc3038-71b8-4dfc-8f7e-028b03729af7.jpg","index":0,"item":"71d8ba01-9b81-4c5e-b209-6b467a7c5dd5","keywords":null,"link":"/sport/20250304_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-brugge-aston-villa-real-madrid-atletico-arsenal-psv-dortmund-lille-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 23:36","title":"A Real nyerte a madridi derbit, gálázott az Arsenal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump közel-keleti riviéráját egy az egyben elveti a terv, amiről kedden tanácskoznak az arab országok.","shortLead":"Donald Trump közel-keleti riviéráját egy az egyben elveti a terv, amiről kedden tanácskoznak az arab országok.","id":"20250304_trump-gaza-terveire-egyiptom-hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4.jpg","index":0,"item":"536a7eee-6d8c-4db8-bc3f-e8577c242836","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_trump-gaza-terveire-egyiptom-hamasz","timestamp":"2025. március. 04. 15:11","title":"Itt a válasz Trump gázai terveire Egyiptomból: a Hamászt kizárnák a kormányzásból, a lakosság marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„New York és Washington között nincsen repülés, vonattal megyünk!” – mondta a külügyminiszter.","shortLead":"„New York és Washington között nincsen repülés, vonattal megyünk!” – mondta a külügyminiszter.","id":"20250306_szijjarto-peter-new-york-washington-vonat-repulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"a90726db-555d-4b49-a0d0-e21927333e39","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_szijjarto-peter-new-york-washington-vonat-repulo","timestamp":"2025. március. 06. 10:28","title":"Szijjártó ugyan vonatozott New York és Washington között, de a magángépe a levegőben követte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fd7d97-2fa7-4ff6-ba18-a0d0986090ee","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter a frissen kinevezett USAID-kormánybiztost, László Andrást is magával vitte Marco Rubióhoz.","shortLead":"Szijjártó Péter a frissen kinevezett USAID-kormánybiztost, László Andrást is magával vitte Marco Rubióhoz.","id":"20250304_szijjarto-peter-usa-marco-rubio-rogan-antal-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82fd7d97-2fa7-4ff6-ba18-a0d0986090ee.jpg","index":0,"item":"cb4d5c4c-31d1-4132-8a1c-4a41c84f10d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_szijjarto-peter-usa-marco-rubio-rogan-antal-szankcio","timestamp":"2025. március. 04. 20:22","title":"Szijjártó szerint az amerikai külügyminiszter \"nyitottságáról biztosította\" Rogán szankciós listáról való törlésével kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b4e712-a40b-4d43-bfd2-17af4a3fad1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A legfőbb ügyészség négy Arges és Valcea megyei helyszínen rendelt el házkutatást. Calin Georgescu 60 napos hatósági felügyeletéről a bíróság csütörtökön fog dönteni.","shortLead":"A legfőbb ügyészség négy Arges és Valcea megyei helyszínen rendelt el házkutatást. Calin Georgescu 60 napos hatósági...","id":"20250305_hazkutatas-calin-georgescu-romania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93b4e712-a40b-4d43-bfd2-17af4a3fad1a.jpg","index":0,"item":"b29693c5-b097-46bb-8679-fe296ff61003","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_hazkutatas-calin-georgescu-romania","timestamp":"2025. március. 05. 12:05","title":"Újabb házkutatásokat tartottak Calin Georgescu csapatánál Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]