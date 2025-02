Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c7df6763-860e-4c9c-b51c-384d5370f3de","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A Bournemouth magyar válogatott védője Justin Kluivertet hozta remek helyzetbe.","shortLead":"A Bournemouth magyar válogatott védője Justin Kluivertet hozta remek helyzetbe.","id":"20250226_kerkez-milos-bournemouth-golpassz-justin-kluivert-brighton-premier-league","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7df6763-860e-4c9c-b51c-384d5370f3de.jpg","index":0,"item":"dfd1177b-07cd-4534-855f-f8285b390260","keywords":null,"link":"/sport/20250226_kerkez-milos-bournemouth-golpassz-justin-kluivert-brighton-premier-league","timestamp":"2025. február. 26. 09:35","title":"Meseszép gólt készített elő Kerkez Milos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec995c4-2923-4fd6-970e-a56de04d20dd","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250227_Marabu-Feknyuz-Nyugdijas-szavazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ec995c4-2923-4fd6-970e-a56de04d20dd.jpg","index":0,"item":"604d8d29-52ec-4725-986e-ef122fef1597","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Marabu-Feknyuz-Nyugdijas-szavazo","timestamp":"2025. február. 27. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Nyugdíjas szavazó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf49c226-da54-4723-b88c-1e9e6b98bd7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina is határozottan állítja, megtartják idén a Pride-ot.","shortLead":"Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina is határozottan állítja, megtartják idén a Pride-ot.","id":"20250226_fovarosi-kozgyules-budapest-pride-barabas-richard-szentkiralyi-alexandra-melegek-lmbtq-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf49c226-da54-4723-b88c-1e9e6b98bd7d.jpg","index":0,"item":"ca7af965-ad06-4e9d-aa5e-f2b9b63e434d","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_fovarosi-kozgyules-budapest-pride-barabas-richard-szentkiralyi-alexandra-melegek-lmbtq-karacsony-gergely","timestamp":"2025. február. 26. 11:43","title":"Szentkirályi budapesti melegekről szóló könyvet kapott a Közgyűlés ülésén, majd kihívták a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a gyermekvédelem nem összeegyeztethető a Pride-dal, és a szerdai kormányülésen fognak erről tárgyalni. Rogán Antal szankciótlanítása Gulyás szerint még az első fél évben meg fog történni.","shortLead":"A miniszter szerint a gyermekvédelem nem összeegyeztethető a Pride-dal, és a szerdai kormányülésen fognak erről...","id":"20250226_gulyas-gergely-pride-andrassy-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64.jpg","index":0,"item":"77c98aa2-9462-4377-b42b-d86b5ed4ad80","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_gulyas-gergely-pride-andrassy-ut","timestamp":"2025. február. 26. 12:03","title":"Gulyás Gergely: Lehet Pride, de nem az Andrássy úton, hanem zárt térben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606433f5-e60c-4119-8f80-f6228be9e4b3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tavaly a Telekom nyeresége 93,6 százalékkal 163,4 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Tavaly a Telekom nyeresége 93,6 százalékkal 163,4 milliárd forintra nőtt.","id":"20250225_magyar-telekom-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606433f5-e60c-4119-8f80-f6228be9e4b3.jpg","index":0,"item":"bab0cca6-3cf3-4a57-97ab-def8d47b5768","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_magyar-telekom-nyereseg","timestamp":"2025. február. 25. 20:15","title":"Várakozások felett nőtt a Magyar Telekom nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyümölcsök tele vannak vitaminokkal és más, az emberi szervezetnek hasznos tápanyaggal, de vajon ez elég lehet ahhoz, hogy beteljesüljön a népi bölcsesség, és mindössze napi egy alma elfogyasztásával egészségesek maradjunk? ","shortLead":"A gyümölcsök tele vannak vitaminokkal és más, az emberi szervezetnek hasznos tápanyaggal, de vajon ez elég lehet ahhoz...","id":"20250226_minden-nap-egy-alma-az-orvost-tavol-tartja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03.jpg","index":0,"item":"52175276-dcf7-4cef-b334-e7ed339917a2","keywords":null,"link":"/elet/20250226_minden-nap-egy-alma-az-orvost-tavol-tartja","timestamp":"2025. február. 26. 05:01","title":"Mindennap egy alma az orvost tényleg távol tartja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70447ef3-8aca-4755-9f05-7078a846c398","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy ideje zavaros akciókat bonyolító korábbi önkormányzati képviselő is szeretett volna Gulyás Gergelytől kérdezni.","shortLead":"Az egy ideje zavaros akciókat bonyolító korábbi önkormányzati képviselő is szeretett volna Gulyás Gergelytől kérdezni.","id":"20250227_Szabo-Balint-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70447ef3-8aca-4755-9f05-7078a846c398.jpg","index":0,"item":"4067f275-508c-4cd8-b4c8-0a7580b9fa72","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Szabo-Balint-kormanyinfo","timestamp":"2025. február. 27. 14:24","title":"Szabó Bálint most a kormányinfón okozott botrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4160a55e-71ea-4018-9461-1db745bd0f49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ugyanis bár oda került az útlevélügyek intézése, ezt nem fogják feltüntetni. A kormány kedden késő este egy kicsit átírta a hétfőn késő este közzétett rendeletét.","shortLead":"Ugyanis bár oda került az útlevélügyek intézése, ezt nem fogják feltüntetni. A kormány kedden késő este egy kicsit...","id":"20250226_utlevel-kiallito-energiaugyi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4160a55e-71ea-4018-9461-1db745bd0f49.jpg","index":0,"item":"92054a49-2787-49b3-87d7-1446a58e639c","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_utlevel-kiallito-energiaugyi-miniszterium","timestamp":"2025. február. 26. 06:43","title":"Mégsem az Energiaügyi Minisztérium lesz az útlevelek kiállítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]