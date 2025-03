Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fegyveres férfit ártalmatlanítottak nem sokkal éjfél után, a gyanúsítottat kórházba vitték, de egyelőre nem tudni, milyen állapotban van. ","shortLead":"Egy fegyveres férfit ártalmatlanítottak nem sokkal éjfél után, a gyanúsítottat kórházba vitték, de egyelőre nem tudni...","id":"20250309_Feher-Haz-lovoldozes-titkos-szolgalat-fegyveres-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63.jpg","index":0,"item":"29b6f18e-6b43-41df-9592-bac810d9efd6","keywords":null,"link":"/vilag/20250309_Feher-Haz-lovoldozes-titkos-szolgalat-fegyveres-ferfi","timestamp":"2025. március. 09. 14:45","title":"Lövöldözés volt a Fehér Háznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b953646-008f-4903-b97a-6936ee57c9f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kisbajcson múlt pénteken azonosították a ragadós száj- és körömfájás vírusát.","shortLead":"Kisbajcson múlt pénteken azonosították a ragadós száj- és körömfájás vírusát.","id":"20250310_orban-viktor-szaj-es-koromfajas-kisbajcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b953646-008f-4903-b97a-6936ee57c9f4.jpg","index":0,"item":"6000d12d-7591-4d7a-ad94-d69110bb88a0","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_orban-viktor-szaj-es-koromfajas-kisbajcs","timestamp":"2025. március. 10. 14:10","title":"Orbán Viktor a szarvasmarhákat tizedelő járvány epicentrumába utazott, miután betűlevest ebédelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9c5484-a95b-4c06-ad1c-9b8026bbc16e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem ez az általános, de vannak, akik át tudják értékelni nézeteiket, mások pedig annál jobban elmerülnek az összeesküvés-elméletekben, minél furcsább dolgokkal találják szembe magukat.","shortLead":"Nem ez az általános, de vannak, akik át tudják értékelni nézeteiket, mások pedig annál jobban elmerülnek...","id":"20250309_oltasellenes-nezetek-megvaltoztatasa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f9c5484-a95b-4c06-ad1c-9b8026bbc16e.jpg","index":0,"item":"69aba1b2-0835-46d7-804e-3683d024e6e4","keywords":null,"link":"/elet/20250309_oltasellenes-nezetek-megvaltoztatasa-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 16:05","title":"Mi térít el valakit az oltásellenességtől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc35717-9265-44ac-a717-5b1291796cd8","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Égetően hiányoznak a magyar költségvetésből a blokkolt uniós források. Többéves problémáról beszélünk, amelynek megoldása a kormány kezében van. Ha Orbán Viktor hétvégi szavait szó szerint értelmezzük, akkor a kormány elkötelezett a jogállamisági hibák orvoslására. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy nem azt kell nézni, amit a miniszterelnök mond, hanem amit tesz. És így már nem olyan rózsás a helyzet.","shortLead":"Égetően hiányoznak a magyar költségvetésből a blokkolt uniós források. Többéves problémáról beszélünk, amelynek...","id":"20250310_unios-forrasok-befagyasztasa-jogallamisag-Orban-Viktor-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cc35717-9265-44ac-a717-5b1291796cd8.jpg","index":0,"item":"d925b80c-1906-4c84-ba85-b3b4254045e3","keywords":null,"link":"/360/20250310_unios-forrasok-befagyasztasa-jogallamisag-Orban-Viktor-korrupcio","timestamp":"2025. március. 10. 16:10","title":"Orbán tényleg bejelentette a jogállamiság helyreállítását és a korrupció megszüntetését? Csak a kezét figyeljék!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb6a7f21-868b-4783-8cd5-421df11f89f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kövér László azért büntette meg a képviselőt, mert Orbán Viktor egy régi beszédét bejátszotta a parlamentben.","shortLead":"Kövér László azért büntette meg a képviselőt, mert Orbán Viktor egy régi beszédét bejátszotta a parlamentben.","id":"20250310_momentum-hadhazy-akos-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb6a7f21-868b-4783-8cd5-421df11f89f2.jpg","index":0,"item":"e63fb687-4e0a-494e-8505-e739f7ed9b96","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_momentum-hadhazy-akos-buntetes","timestamp":"2025. március. 10. 11:34","title":"A Momentum beszáll Hadházy Ákos 7 milliós büntetésének kifizetésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdba7eaf-b3e9-4d5e-a6f4-d83e10cce86f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A CIB és az MBH is CSOK Pluszhoz kapcsolt akciót indított, az Unicredit bizonyos személyi kölcsönökre ad kamatkedvezményt, a Magnetnél pedig járművásárláshoz kapcsolt visszatérítés bukkant fel.","shortLead":"A CIB és az MBH is CSOK Pluszhoz kapcsolt akciót indított, az Unicredit bizonyos személyi kölcsönökre ad...","id":"20250310_kamatkedvezmenyek-bankok-UniCredit-MagNet-MBH-CIB-CSOK-Plusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdba7eaf-b3e9-4d5e-a6f4-d83e10cce86f.jpg","index":0,"item":"978521bf-fe20-4d64-988d-7f4a343b0634","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_kamatkedvezmenyek-bankok-UniCredit-MagNet-MBH-CIB-CSOK-Plusz","timestamp":"2025. március. 10. 11:56","title":"Ezekkel a kamatkedvezményekkel lőnek most a bankok a fiatalokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6ef716-8eb1-49f8-92e5-4813a8fbd9d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"John Mearsheimer szerint semmi bizonyíték nincs rá, hogy Putyin imperialista lenne, és lerohanná akár egész Ukrajnát – nemhogy Európát. Nincsenek is meg a képességei hozzá – mutatott rá a Chicagói Egyetem tanára. Szerinte az európai-amerikai kapcsolatokat már nem lehet rendbe hozni.","shortLead":"John Mearsheimer szerint semmi bizonyíték nincs rá, hogy Putyin imperialista lenne, és lerohanná akár egész Ukrajnát –...","id":"20250310_Trump-Vance-europa-amerikai-politologus-spiegel-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d6ef716-8eb1-49f8-92e5-4813a8fbd9d9.jpg","index":0,"item":"9e525a6c-7335-4610-840b-4702bd67c350","keywords":null,"link":"/360/20250310_Trump-Vance-europa-amerikai-politologus-spiegel-szemle","timestamp":"2025. március. 10. 16:45","title":"Amerikai politológus: A NATO keleti nyitása ostoba módon Peking karjaiba terelte Moszkvát, Trump csak erre reagál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Harmadfokon lett meg végül a jogerős ítélet. ","shortLead":"Harmadfokon lett meg végül a jogerős ítélet. ","id":"20250310_mohacs-hajlektalanok-bantalmazas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"728d31b9-696b-4c38-ae7f-9cc802c9e1e8","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_mohacs-hajlektalanok-bantalmazas-rendorseg","timestamp":"2025. március. 10. 09:49","title":"A Kúria is börtönbe küldte a mohácsi hajléktalanokat bántalmazó rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]