[{"available":true,"c_guid":"f3268138-a796-426b-971c-62e57bac4cca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alaptörvénybe is beleírnák, hogy Magyarországon a kábítószer használata, terjesztése és népszerűsítése tilos.","shortLead":"Az alaptörvénybe is beleírnák, hogy Magyarországon a kábítószer használata, terjesztése és népszerűsítése tilos.","id":"20250305_Elkoboznak-a-drogkereskedok-teljes-vagyonat-es-akar-ki-tilthatjak-oket-egy-telepulesrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3268138-a796-426b-971c-62e57bac4cca.jpg","index":0,"item":"63b2df87-4a22-4265-b2bf-fb65541deb72","keywords":null,"link":"/elet/20250305_Elkoboznak-a-drogkereskedok-teljes-vagyonat-es-akar-ki-tilthatjak-oket-egy-telepulesrol","timestamp":"2025. március. 05. 09:47","title":"Elkoboznák a drogkereskedők teljes vagyonát, és akár ki is tilthatják őket egy településről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87bff80-37a0-4b0d-9fa4-8369f5107c2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb frissítést kapott a GTA 5, aminek ezúttal a számítógépes változatot használók örülhetnek.","shortLead":"Újabb frissítést kapott a GTA 5, aminek ezúttal a számítógépes változatot használók örülhetnek.","id":"20250305_gta-v-jatek-frissites-pc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f87bff80-37a0-4b0d-9fa4-8369f5107c2d.jpg","index":0,"item":"be571777-08df-417a-a913-6eebbf9fbde8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_gta-v-jatek-frissites-pc","timestamp":"2025. március. 05. 09:09","title":"Évek óta várt frissítés érkezett a GTA 5-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f12eed-607f-4a79-b479-9e98fe44c812","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A lengyel űrhivatal az összes rendszerét leválasztotta az internetről, miután jogosulatlan hozzáférést észlelt a hálózatában. A honlapjuk sem elérhető.","shortLead":"A lengyel űrhivatal az összes rendszerét leválasztotta az internetről, miután jogosulatlan hozzáférést észlelt...","id":"20250305_polsa-lengyel-urugynokseg-kibertamadas-hackerek-leallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03f12eed-607f-4a79-b479-9e98fe44c812.jpg","index":0,"item":"b14b044b-db6f-4ab9-ad5c-93009b8d0fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_polsa-lengyel-urugynokseg-kibertamadas-hackerek-leallitas","timestamp":"2025. március. 05. 12:03","title":"Lelőtték a hackerek a lengyel űrügynökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1136a4-d156-4929-8395-3b90ef9b81a3","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Buvajsza Szajtyijev néhány nappal az 50. születésnapja előtt halt meg, különös körülmények között. ","shortLead":"Buvajsza Szajtyijev néhány nappal az 50. születésnapja előtt halt meg, különös körülmények között. ","id":"20250305_buvajsza-szajtyijev-birkozo-politikus-ablak-hirtelen-szivhalal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df1136a4-d156-4929-8395-3b90ef9b81a3.jpg","index":0,"item":"fdf7316f-45ec-4071-a3dd-b8559e4ed4bd","keywords":null,"link":"/sport/20250305_buvajsza-szajtyijev-birkozo-politikus-ablak-hirtelen-szivhalal","timestamp":"2025. március. 05. 11:27","title":"Újabb furcsa haláleset: kiesett az ablakon, megmérgezték vagy belehalt a betegségébe a háromszoros orosz olimpiai bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85d3188-d2fe-4810-9521-3952bf951fb4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bár az eladások csekély részét teszi ki a kanadai export, ez mégis csak aránytalan lépés a whiskeygyártó vezérigazgatója szerint.","shortLead":"Bár az eladások csekély részét teszi ki a kanadai export, ez mégis csak aránytalan lépés a whiskeygyártó...","id":"20250306_Kanada-bojkottalja-az-amerikai-szeszes-italt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b85d3188-d2fe-4810-9521-3952bf951fb4.jpg","index":0,"item":"0a01cd17-bcc6-4019-8f6b-732c69050b36","keywords":null,"link":"/kkv/20250306_Kanada-bojkottalja-az-amerikai-szeszes-italt","timestamp":"2025. március. 06. 08:18","title":"Kanada bojkottálja az amerikai szeszes italt, és ez rosszabb, mint a vám a Jack Daniel's gyártója szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced2161e-4f1a-41ad-b3dc-178f72538771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán Nicolas Sarkozyt és Emmanuel Macront látogatta meg a magyar miniszterelnök. ","shortLead":"Szerdán Nicolas Sarkozyt és Emmanuel Macront látogatta meg a magyar miniszterelnök. ","id":"20250306_marine-le-pen-orban-viktor-emmanuel-macron-parizs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ced2161e-4f1a-41ad-b3dc-178f72538771.jpg","index":0,"item":"5b3cff5c-59e8-49cf-a454-8f93fa6372c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_marine-le-pen-orban-viktor-emmanuel-macron-parizs","timestamp":"2025. március. 06. 10:32","title":"Le Pennel is találkozott Orbán Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvényjavaslatokat még a tavaszi ülésszakban beterjesztik az Országgyűlésnek.","shortLead":"A törvényjavaslatokat még a tavaszi ülésszakban beterjesztik az Országgyűlésnek.","id":"20250305_Navracsics-Tibor-szerint-nem-alkotmanyellenes-ha-korlatozzak-a-bekoltozeshez-valo-jogot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"cf9562af-12ca-4ada-b504-601d702f64e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Navracsics-Tibor-szerint-nem-alkotmanyellenes-ha-korlatozzak-a-bekoltozeshez-valo-jogot","timestamp":"2025. március. 05. 14:29","title":"Navracsics Tibor szerint nem alkotmányellenes, ha korlátozzák a beköltözéshez való jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf3edd4-f5e6-4e25-9dc3-964aba5af3d1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több kamera is rögzítette a Blue Ghost landolását a Holdon, melyet most nyilvánosságra is hozott az amerikai cég.","shortLead":"Több kamera is rögzítette a Blue Ghost landolását a Holdon, melyet most nyilvánosságra is hozott az amerikai cég.","id":"20250305_firefly-aerospace-blue-ghost-holdszonda-landolas-ereszkedes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccf3edd4-f5e6-4e25-9dc3-964aba5af3d1.jpg","index":0,"item":"6e1aac25-e190-4256-9a1c-486df37939ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_firefly-aerospace-blue-ghost-holdszonda-landolas-ereszkedes-video","timestamp":"2025. március. 05. 15:03","title":"Páratlan felvételen, amint történelmet ír az amerikai Firefly Aerospace holdszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]