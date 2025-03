Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1d1f9401-290e-47a1-a797-aae31d68f78b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Krausz azt mondta, hogy a Nobel-díjjal nagy felelősség is jár.","shortLead":"Krausz azt mondta, hogy a Nobel-díjjal nagy felelősség is jár.","id":"20250311_krausz-ferenc-ukrajna-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d1f9401-290e-47a1-a797-aae31d68f78b.jpg","index":0,"item":"235482a6-cfbd-4c2a-9bd8-75fb2715dfa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_krausz-ferenc-ukrajna-latogatas","timestamp":"2025. március. 11. 10:39","title":"A Nobel-díjas Krausz Ferenc Ukrajnába utazott, és egyetemek bunkerében tartott előadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminiszter korábban már bírálta az Orbánnal is jó viszonyt ápoló boszniai szerb vezetőt.","shortLead":"Az amerikai külügyminiszter korábban már bírálta az Orbánnal is jó viszonyt ápoló boszniai szerb vezetőt.","id":"20250311_egyesult-allamok-marco-rubio-bosznia-hercegovina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66.jpg","index":0,"item":"a3f01ca7-4b51-4f24-bad6-76249395b226","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_egyesult-allamok-marco-rubio-bosznia-hercegovina","timestamp":"2025. március. 11. 15:14","title":"Rubio Boszniáról: „Az utolsó dolog, amire szükségünk van, az egy újabb válság”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legfeljebb 10 százalék maradhat a kereskedőnél 30 alapvető élelmiszer esetén. Ez ugyan nem konkrét árstop, de a korábbihoz képest bő háromszor annyi termékre érvényes.","shortLead":"Legfeljebb 10 százalék maradhat a kereskedőnél 30 alapvető élelmiszer esetén. Ez ugyan nem konkrét árstop, de...","id":"20250311_itt-az-uj-arstop-arrestop-orban-viktor-aremelkedes-inflacio-maximalizalt-arres-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"53d55b02-a866-4eb0-8e2a-76618b32a9d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_itt-az-uj-arstop-arrestop-orban-viktor-aremelkedes-inflacio-maximalizalt-arres-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 09:33","title":"Orbán árstop helyett árrésstopot jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc115ab-dc94-4937-9474-25aa3791f284","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Zeekr 9X Grand a kínai gyártó zászlóshajó kategóriás plugin hibrid új prémium divatterepjárója.","shortLead":"A Zeekr 9X Grand a kínai gyártó zászlóshajó kategóriás plugin hibrid új prémium divatterepjárója.","id":"20250311_gigantikus-uj-ultraluxus-suv-erkezett-kinabol-zeekr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cc115ab-dc94-4937-9474-25aa3791f284.jpg","index":0,"item":"2e4ff220-55eb-4a42-af03-4776e09fd8e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_gigantikus-uj-ultraluxus-suv-erkezett-kinabol-zeekr","timestamp":"2025. március. 11. 07:59","title":"Gigantikus új ultraluxus SUV érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1159826a-55e2-4095-89d5-fcb2e68bb5a3","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A tervek szerint a futballcsapat új otthona öt éven belül felépül.","shortLead":"A tervek szerint a futballcsapat új otthona öt éven belül felépül.","id":"20250311_manchester-united-uj-stadion-old-trafford-norman-foster","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1159826a-55e2-4095-89d5-fcb2e68bb5a3.jpg","index":0,"item":"a2bd0d2e-74e9-4928-ad85-cb450e653f51","keywords":null,"link":"/sport/20250311_manchester-united-uj-stadion-old-trafford-norman-foster","timestamp":"2025. március. 11. 12:37","title":"Százezres stadiont épít a Manchester United az Old Trafford mellé, futurisztikus minivárosnak álmodták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6c25b-1ea0-49e4-9e15-9093e0dbb157","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A nyilvánvaló pénzügyi csőd felé meneteltünk – emlékszik vissza az 1995-ös stabilizációra Surányi György, az MNB akkori elnöke, aki a Bokros Lajos pénzügyminiszterrel együtt összeállított program egyik fő eredményének azt tartja, hogy az 1929–1933-as válság után ismét konvertibilis lett a magyar fizetőeszköz. Interjú.","shortLead":"A nyilvánvaló pénzügyi csőd felé meneteltünk – emlékszik vissza az 1995-ös stabilizációra Surányi György, az MNB akkori...","id":"20250310_hvg-suranyi-gyorgy-interju-bokros-csomag-bizalmi-toke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53a6c25b-1ea0-49e4-9e15-9093e0dbb157.jpg","index":0,"item":"624973ca-4f38-4dd6-8ff3-f3050f9af85a","keywords":null,"link":"/360/20250310_hvg-suranyi-gyorgy-interju-bokros-csomag-bizalmi-toke","timestamp":"2025. március. 10. 11:30","title":"„Súgtak nekünk az IMF-től” – Surányi György a Bokros-csomag eddig nem ismert részleteiről mesélt a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Eddig 1700 szarvasmarhát kell leölni Kisbajcson a ragadó száj- és körömfájásos megbetegedések miatt. A kórokozó nem véletlenül kapta a ragadó melléknevet: rendkívül fertőző, és a hazai nem szárnyas haszonállatok zömére kockázatot jelent. Állattartók tízezrei aggódhatnak állatok százezreiért. A betegség globálisan 28 milliárd dolláros kárt okoz, nem véletlen a szigorú intézkedések sora, és az, hogy az érintett telepet a miniszterelnök is csak kívülről nézhette meg.","shortLead":"Eddig 1700 szarvasmarhát kell leölni Kisbajcson a ragadó száj- és körömfájásos megbetegedések miatt. A kórokozó nem...","id":"20250311_ragados-szaj-es-koromfajas-jarvany-allategeszsegugy-kisbajcs-babolna-leoles-gazdasag-allattenyesztes-nebih","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"6abb74f1-db55-493f-9d12-274028722f23","keywords":null,"link":"/360/20250311_ragados-szaj-es-koromfajas-jarvany-allategeszsegugy-kisbajcs-babolna-leoles-gazdasag-allattenyesztes-nebih","timestamp":"2025. március. 11. 14:26","title":"Sorra rendelik el az állattelepeken a vesztegzárat a most felbukkant ragályos kór miatt, amely egyetlen csapással milliárdos kárt okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Jobb, ha odafigyelnek a nagy adózók és a bevallásokban notóriusan hibázók, de nem ússzák meg a rendezvényszervezők, az autókereskedők vagy épp az áfával trükközni próbálók sem.","shortLead":"Jobb, ha odafigyelnek a nagy adózók és a bevallásokban notóriusan hibázók, de nem ússzák meg a rendezvényszervezők...","id":"20250311_nav-adoellenorzes-2025-gazdasag-nagyadozok-afacsalas-csempeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7.jpg","index":0,"item":"2e9bbd49-d6b9-488d-a2d8-6491ea0c2f09","keywords":null,"link":"/kkv/20250311_nav-adoellenorzes-2025-gazdasag-nagyadozok-afacsalas-csempeszet","timestamp":"2025. március. 11. 15:09","title":"Megérkezett a NAV nagy terve, itt fognak lecsapni 2025-ben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]