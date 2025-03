Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"effdb50a-86c9-40aa-b134-f04551fd60f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azt még nem tudni, kit kér fel kormányalakításra Vucsics elnök.","shortLead":"Azt még nem tudni, kit kér fel kormányalakításra Vucsics elnök.","id":"20250319_szerbia-milos-vucsevics-lemondas-ugyvezeto-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effdb50a-86c9-40aa-b134-f04551fd60f6.jpg","index":0,"item":"a78f00b0-7473-47a1-85ee-de6fd56a2cb8","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_szerbia-milos-vucsevics-lemondas-ugyvezeto-kormany","timestamp":"2025. március. 19. 13:26","title":"Elfogadta a szerb parlament a miniszterelnök lemondását, ügyvezető kormány alakult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24401381-158c-44e5-a7d8-082e30f12001","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerület polgármestere szerint a fideszes Fonti Krisztinának talán inkább Orbán Viktor poloskás beszéde miatt kellene aggódnia, nem amiatt, hogy slam poetry volt az egyik műsorszám a március 15-i helyi rendezvényen. ","shortLead":"A XII. kerület polgármestere szerint a fideszes Fonti Krisztinának talán inkább Orbán Viktor poloskás beszéde miatt...","id":"20250319_kovacs-gergely-marcius-15-kritika-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24401381-158c-44e5-a7d8-082e30f12001.jpg","index":0,"item":"c97fba2b-bcd7-4751-a866-5500f13e7192","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_kovacs-gergely-marcius-15-kritika-valasz","timestamp":"2025. március. 19. 12:45","title":"Visszaszólt Kovács Gergely a hegyvidéki március 15-i rendezvényt kritizálóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61c7e10-d6b6-4c09-a31b-788dbb63cd7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gwyneth Paltrow azt mondta, túlságosan feszengene, ha valaki más mondaná meg neki és Timothée Chalamet-nek, mit és hogyan kell csinálniuk.","shortLead":"Gwyneth Paltrow azt mondta, túlságosan feszengene, ha valaki más mondaná meg neki és Timothée Chalamet-nek, mit és...","id":"20250320_Gwyneth-Paltrow-intimitas-koordinator-Timothee-Chalamet-forgatas-hollywood-Marty-Supreme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b61c7e10-d6b6-4c09-a31b-788dbb63cd7e.jpg","index":0,"item":"058c0106-1e16-4b77-8c1e-691143e18bfd","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Gwyneth-Paltrow-intimitas-koordinator-Timothee-Chalamet-forgatas-hollywood-Marty-Supreme","timestamp":"2025. március. 20. 17:56","title":"Gwyneth Paltrow rászólt az intimitás koordinátorra, hogy vegyen vissza magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a623c9-6af7-491e-810b-e27939fc32db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Noss március 14-e óta ismeretlen helyen tartózkodik.","shortLead":"Michael Noss március 14-e óta ismeretlen helyen tartózkodik.","id":"20250320_eltunt-nemet-ferfi-bussu-rendorseg-michael-noss","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a623c9-6af7-491e-810b-e27939fc32db.jpg","index":0,"item":"9b6fb5d7-71a1-4419-a9d6-102e33a41446","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_eltunt-nemet-ferfi-bussu-rendorseg-michael-noss","timestamp":"2025. március. 20. 08:29","title":"Eltűnt egy Magyarországon élő német férfi, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04968fe9-77e5-4306-9e08-063c51f64e6d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz elnök kedden több feltételhez kötötte a teljes tűzszünetet.","shortLead":"Az orosz elnök kedden több feltételhez kötötte a teljes tűzszünetet.","id":"20250319_volodimir-zelenszkij-donald-trump-targyalas-ukrajna-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04968fe9-77e5-4306-9e08-063c51f64e6d.jpg","index":0,"item":"b4aa5271-cc75-4ef7-a1f9-1677beb917e9","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_volodimir-zelenszkij-donald-trump-targyalas-ukrajna-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 19. 12:39","title":"Putyin után Zelenszkijjel tárgyal telefonon Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da40451-22b2-44d7-922c-6b6c3e25ae35","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Az Európai Unió nagyszabású fegyverkezési tervekkel állt elő, részben közös hitelfelvétellel, aminek óriási lökést adott, hogy Németország önállóan is hatalmas összegeket fordítana a hadiiparára. A mélyebben integrált EU támogatói szerint a fegyverkezési célú közös adósság kibocsátása meghozná az integrációban az áttörést. Ez is tétje a csütörtökön kezdődő EU-csúcsnak.","shortLead":"Az Európai Unió nagyszabású fegyverkezési tervekkel állt elő, részben közös hitelfelvétellel, aminek óriási lökést...","id":"20250320_eu-csucs-elozetes-hadi-beszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3da40451-22b2-44d7-922c-6b6c3e25ae35.jpg","index":0,"item":"7ede2d9c-21f6-477b-98f7-739502281a43","keywords":null,"link":"/360/20250320_eu-csucs-elozetes-hadi-beszerzes","timestamp":"2025. március. 20. 07:00","title":"A közös hadi beszerzéssel az európai integráció oda juthat el, ahová Amerika 1790-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c671be37-3b05-4c97-9148-3550da62d917","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég egyértelmű véleménye van az egyik független sajtóorgánumról a Sándor-palota kommunikációs igazgatójának.","shortLead":"Elég egyértelmű véleménye van az egyik független sajtóorgánumról a Sándor-palota kommunikációs igazgatójának.","id":"20250319_Sulyok-Tamas-poloska-kommunikacios-igazgato-Telex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c671be37-3b05-4c97-9148-3550da62d917.jpg","index":0,"item":"f6d9c0f1-6960-4291-b1ce-390567b1c04f","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Sulyok-Tamas-poloska-kommunikacios-igazgato-Telex","timestamp":"2025. március. 19. 12:35","title":"Sulyok Tamás kommunikációs igazgatója poloskás képpel posztolta ki, hogy a Telexet selejtnek tartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester állítja, számára a Pride fontosabb, mint a pártpolitikai érdekek. A napirendre kerülő előterjesztésekről meg amúgy is a közgyűlés dönt.","shortLead":"A főpolgármester állítja, számára a Pride fontosabb, mint a pártpolitikai érdekek. A napirendre kerülő...","id":"20250319_Karacsony-reagalt-arra-hogy-Baranyi-Krisztina-a-leggyavabb-fopolgarmesternek-nevezte-pride-kozgyules-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7.jpg","index":0,"item":"fc5ca08f-c2b3-4244-889e-13eaac8da817","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Karacsony-reagalt-arra-hogy-Baranyi-Krisztina-a-leggyavabb-fopolgarmesternek-nevezte-pride-kozgyules-torvenymodositas","timestamp":"2025. március. 19. 20:58","title":"Karácsony reagált arra, hogy Baranyi Krisztina a leggyávább főpolgármesternek nevezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]