Más dimenzióba lépünk

– mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnöke a Forma–1-es Magyar Nagydíjnak otthont adó versenypálya megújulásáról a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. A kijelentése túlzónak tűnhet, de a célegyenesből rápillantva az új épületekre kiderül: nem az. Bár az építkezés még javában zajlik, az új épületek már jelenlegi állapotukban is impozánsak.

Túry Gergely

Persze volt honnan fejlődni, hiszen az eredeti főépület 38 éve szolgálta ki a versenysorozatot. És bár toldozgatták-foldozgatták, rég eljárt fölötte az idő. Az 1985-ben „szocialista nagyvállalatok által összetákolt” épületekben gyakran kellett ad hoc javításokat elvégezni, beázások, áramkimaradások nehezítették a szervezők dolgát.

A többek között a versenyirányításnak, a médiaközpontnak, valamint a csapatok boxainak otthont adó létesítményt ezúttal nem felújítják, hanem teljesen újjáépítették. Az eredeti épületet a tavalyi futam óta előbb a földdel tették egyenlővé, majd felhúzták az új, hosszabb és szélesebb utódját.

A Hungaroring főépülete Túry Gergely

A boxok korábban 4X12 méteresek voltak, a csapatok már csak nagyon nehézkesen fértek el bennük. A méretük most, a nagyjából 15 méterrel, 320 méteresre nyúlt és 10 méterrel szélesebb épületben jelentősen megnő, idén már 7X21 méteres lesz egy-egy ilyen helyiség. A mögöttük elhelyezkedő, a motorhome-oknak helyt adó depót már tavaly átalakították, azt 19 méterrel szélesítették ki.

„Jól haladunk, az első szinten, ahol a Paddock Club kap helyet, már csak a gépészet beszerelése van hátra. A homlokzatot is burkolják, valószínűleg a teljes üvegezés is elkészül az idei F1-es futamra. A boxok burkolása már elkészült” – magyarázta az elnök, aki azt is elmondta, hogy míg korábban tucatnyi, ma már csak két toronydaru dolgozik a területen, március végén pedig azokat is leszerelik.

Jelentősen megváltozott a pálya főtribünje is, amelyet mindkét végén megnyújtottak, így most már 8 ezer fő befogadására alkalmas. A munkálatok gyorsabban haladnak a tervezettnél – jelenleg több mint ezren dolgoznak az építkezésen –, így mostanra elkészült a tetőszerkezete is, amelynek éppen a tetejét és az alját burkolják. A kommentátorfülkék is készen állnak majd az idei Magyar Nagydíjra.

Épül a főtribün Túry Gergely

A tribünön még mindig a célegyenesből ügyködnek, a pályát azonban emiatt nem kell majd újraburkolni: az aszfalton geotextil rétegeket, OSB-lapokat és zúzalékot helyeztek, amit a munkálatok végeztével eltávolítanak.

Bár a célegyenes alatt már tavaly átvágtak két helyen, hogy kiépítsék azokat az alagutakat, amelyek leváltják, a boxutca végét a főlelátó végével összekötő hidat csak ebben az ütemben bontották le. A jövőben így már csak a föld alatt lehet majd átjutni a paddockból a pálya külső részén lévő területekre, például a lelátók mögé, ahol az F1-es versenyhétvégéken a büfék, a csapatok termékeit áruló mobil üzletek és a szurkolói zóna is helyet kap.

A célegyenes az 1-es kanyarból Túry Gergely

A Hungaroringnek jelenleg 2032-ig van szerződése F1-es futam rendezésére, a korábban 2027-ig szóló megállapodást két éve hosszabbította meg a sorozat tulajdonosa. Ennek feltételéül szabták a rekonstrukciót, amelynek három ütemére – ezek a boxutca és a főtribün újjáépítése mellett magukban foglalják a Hungaroring közműveinek felújítását – 78,9 milliárd forintot fordít az állam.

Gyulay a költségvetésről szólva a HVG kérdésére azt mondta: az összeg nem változhat, többet nem kérhetnek az államtól. Arra a felvetésre, hogy más beruházások – akár többször is – drágultak a kivitelezés során, azt válaszolta: „Nálunk rend van”.

Az elnök szerint az új épületek miatt a Hungaroring színvonalában annál is nagyobb ugrás következik be,

mint amikor a Népstadionból Puskás Aréna lett.

Az idei futamra még nem készül el minden, a versenyirányítást és a médiaközpontot még ideiglenes épületekben lesznek kénytelenek elhelyezni, a 2026-os nagydíjra zárul le a felújítás. Akkortól Gyulayék elképzelése szerint Magyarország legnagyobb rendezvényközpontjaként működhet majd a pálya, a Hungaroring Sport Zrt. pedig egy piaci alapon működő, versenyképes, a saját lábán álló cég marad.

Még mindig nagyon retró a Hungaroring, de küszöbön a változás Befogadóképessége határára érkezett az F1-es Magyar Nagydíj helyszíne, ahol idén teljes telt ház van, a három nap alatt összesen 300 ezer embert várnak. A létesítményben és a környékén jó ideje szinte változatlanok a körülmények, de egy szombati bejelentés nyomán világossá vált: vagy fejlesztik, vagy elbúcsúzhatunk a száguldó cirkusztól.

A Magyar Nagydíj jövőjéről Gyulay azt mondta: ad egyfajta biztonságot, hogy a Hungaroring Sport Zrt. állami tulajdonban van. „Tizenöt éve vagyok itt. Az első három-négy év necces volt, de azóta nem éreztem azt, hogy valaki megkérdőjelezte volna, érdemes-e kifizetni a versenyért ennyi jogdíjat. Örülök, hogy egy ilyen politikai konszenzus van e mögött. Ez jó dolog, megadja a stabilitást. Ezért a szerződésünk, amit megkötöttünk 2032-ig, be van betonozva. Van egyfajta opciónk is, de ennek az érvényesítéséről akkor, amikor ennyi pálya jelentkezik a rendezésre, még talán korai beszélni. De 32-ig biztonságban vagyunk, és szerintem még utána is, főleg ezzel az építkezéssel.”

Gyulay az idén augusztus 1-3. között zajló Magyar Nagydíjon is telt házra számít. A legdrágább, a Paddock Clubba szóló jegyek már mind elfogytak, és az eddig megnyitott jegyértékesítési körökben elérhetővé tettek közül nagyon kevés belépő maradt. Már csak egyetlen lelátót nem nyitottak meg, az arra szóló néhány száz jegyre a közeljövőben lehet majd lecsapni.

Túry Gergely

Szóba került az is, hogy a jövő évi a 40. F1-es futam lesz a Hungaroringen, amelyre már most készülnek a szervezők. Idén a 4. kanyart végre hivatalosan is Nigel Mansellről nevezik el, és a kéznyomát is elhelyezik majd ott, 2026-ban pedig az összes kanyarnak új nevet adnának valamely ott történt emlékezetes eseményről vagy versenyzőről. Ebben majd a szurkolók segítségét is kérik.

A jubielumi verseny alkalmából azt is szeretnék elérni, hogy Budapesten a mostaninál nagyobb legyen az F1 jelenléte, Gyulay szerint ugyanis a főváros még nem használta ki mindazokat a promóciós lehetőségeket, amelyeket a versenysorozat nyújt.