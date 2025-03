Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Joseph Nye szerint Kínát nem lehet legyőzni katonai és gazdasági erővel, a puha hatalom is fontos ahhoz, hogy más nemzetek azt csinálják, amit te akarsz. Trump maga a megtestesült rombolás, gyárilag ilyen. Törökország a leplezetlen tekintélyelvűség felé fordult az isztambuli polgármester letartóztatásával. Inflálódnak Putyin álérvei, viszont számára lesz győzelem a fekete-tengeri tűzszünet. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Joseph Nye szerint Kínát nem lehet legyőzni katonai és gazdasági erővel, a puha hatalom is fontos ahhoz, hogy más...","id":"20250326_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-soft-power-joseph-nye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"48054370-a284-4d0f-a39c-c4c2ed814574","keywords":null,"link":"/360/20250326_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-soft-power-joseph-nye","timestamp":"2025. március. 26. 11:35","title":"Trump nem tudja, mi az a soft power, és miért fontos a külpolitikában – figyelmeztet a fogalom megalkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbdf484-3a68-474d-b925-5d5c2a5effe3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő maga is nagy fagylaltrajongó.","shortLead":"A katolikus egyházfő maga is nagy fagylaltrajongó.","id":"20250325_vatikan-roma-ferenc-papa-halleluja-fagylalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fbdf484-3a68-474d-b925-5d5c2a5effe3.jpg","index":0,"item":"f49a5c3e-a653-42db-bb58-6a1e7dd493ca","keywords":null,"link":"/elet/20250325_vatikan-roma-ferenc-papa-halleluja-fagylalt","timestamp":"2025. március. 25. 11:39","title":"Halleluja-fagylalttal ünnepelték Rómában, hogy Ferenc pápa elhagyhatta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd","c_author":"Lyreco Central Europe","category":"brandcontent","description":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának fejlesztésén túl a tanácsadói hálózat finomhangolásával igyekszik megőrizni vezető szerepét. Mikulas Herskovic-csal, a Lyreco Central Europe ügyvezető igazgatójával beszélgettünk fenntarthatóságról, a munkahelyi jóllét biztosításáról, a stabil ügyfélkapcsolatok kialakításáról, valamint arról, mi lesz a vállalat fókuszában a következő években Magyarországon.","shortLead":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának...","id":"20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd.jpg","index":0,"item":"70ab956e-fecf-4c6f-97e0-14909f12bdee","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","timestamp":"2025. március. 26. 07:30","title":"Az irodaszereken túl – fenntartható megoldásokkal a munkahelyi jóllétért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe77f67-5171-49b6-b7f4-fbf8892a2cd7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A XXII. kerületben már hétfőtől ki lehet tenni a lomokat, de áprilisban eljut a Mohu Józsefvárosba és Kispestre is.","shortLead":"A XXII. kerületben már hétfőtől ki lehet tenni a lomokat, de áprilisban eljut a Mohu Józsefvárosba és Kispestre is.","id":"20250326_mohu-budapesti-lomtalanitas-kispest-jozsefvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe77f67-5171-49b6-b7f4-fbf8892a2cd7.jpg","index":0,"item":"92e6fc22-011a-4998-b019-20aa24f995db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_mohu-budapesti-lomtalanitas-kispest-jozsefvaros","timestamp":"2025. március. 26. 11:47","title":"Újabb dátumokat tett közzé a Mohu a budapesti lomtalanításokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b12aea-fc51-4fc0-b322-600e06a3c1d8","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250327_Marabu-Feknyuz-Aprobetus-reszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56b12aea-fc51-4fc0-b322-600e06a3c1d8.jpg","index":0,"item":"d16b3342-ea55-4816-9cc3-f68772a29964","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Marabu-Feknyuz-Aprobetus-reszek","timestamp":"2025. március. 27. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Apróbetűs részek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f370b500-5785-43f1-a419-ccd544c223e9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A német befektetők mind nyíltabban értésre adják: elégedetlenek, mert szerintük a kormány rossz irányba viszi a gazdaságot. A francia cégek pedig titokban félnek, hogy a bizonytalanság helyébe idővel az önkény lép – írja helyzetképében a francia lap.","shortLead":"A német befektetők mind nyíltabban értésre adják: elégedetlenek, mert szerintük a kormány rossz irányba viszi...","id":"20250326_Le-Figaro-inflacio-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f370b500-5785-43f1-a419-ccd544c223e9.jpg","index":0,"item":"be28f49d-5833-4678-8413-472358b35d61","keywords":null,"link":"/360/20250326_Le-Figaro-inflacio-lapszemle","timestamp":"2025. március. 26. 07:30","title":"Le Figaro: Az infláció sebezhetővé teszi Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9c5f45-c505-4726-a1b4-aa1a616d70db","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Testközelből ismerkedtünk meg a Suzuki első globális elektromos modelljével, az elődjénél nagyobb és sokkal modernebb, illetve várhatóan drágább e Vitarával.","shortLead":"Testközelből ismerkedtünk meg a Suzuki első globális elektromos modelljével, az elődjénél nagyobb és sokkal modernebb...","id":"20250326_magyarorszagon-a-suzuki-elso-villanyautoja-beultunk-az-uj-elektromos-vitaraba-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce9c5f45-c505-4726-a1b4-aa1a616d70db.jpg","index":0,"item":"9070b9bd-1571-4a4e-a65b-0f054f23063a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_magyarorszagon-a-suzuki-elso-villanyautoja-beultunk-az-uj-elektromos-vitaraba-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 26. 11:42","title":"Magyarországon a Suzuki első villanyautója, beültünk az új elektromos Vitarába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbe5397-0581-407d-97ce-aa48d3af521b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Szikra azt akarja elérni, hogy a multicégek követeljék a Pride betiltásáról szóló jogszabály visszavonását.","shortLead":"A Szikra azt akarja elérni, hogy a multicégek követeljék a Pride betiltásáról szóló jogszabály visszavonását.","id":"20250326_szikra-mozgalom-pride-multik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dbe5397-0581-407d-97ce-aa48d3af521b.jpg","index":0,"item":"d2b0b02a-994f-4d59-9cb6-17bf85f79283","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_szikra-mozgalom-pride-multik","timestamp":"2025. március. 26. 13:53","title":"A Szikra Mozgalom felszólította a Pride-ot korábban támogató cégeket, hogy valljanak színt, a kormány pártján állnak-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]