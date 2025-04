Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"06337d88-2a06-47c2-82d8-2f07430e7c5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vendégek két külön incidenst is jelentettek, amely során kártevőt találtak az ételben, úgyhogy soron kívüli nagytakarítást rendeltek el a vállalatnál.","shortLead":"Vendégek két külön incidenst is jelentettek, amely során kártevőt találtak az ételben, úgyhogy soron kívüli...","id":"20250330_Japan-gyorsetterem-leves-miso-patkany-kartevo-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06337d88-2a06-47c2-82d8-2f07430e7c5b.jpg","index":0,"item":"3b02cbd7-6f7a-4501-8dad-8d00644c999a","keywords":null,"link":"/kkv/20250330_Japan-gyorsetterem-leves-miso-patkany-kartevo-botrany","timestamp":"2025. március. 30. 11:30","title":"Ideiglenesen bezár Japán egyik legnagyobb levesezőlánca, miután döglött patkányt találtak az ételben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rosszul járhattak azok, akik megvették a tavalyi csúcskategóriás Samsung hangprojektorok (soundbarok) valamelyikét. Néhány modellnél ugyanis egy félresikerült szoftverfrissítés konkrét fizikai hibákat okozott.","shortLead":"Rosszul járhattak azok, akik megvették a tavalyi csúcskategóriás Samsung hangprojektorok (soundbarok) valamelyikét...","id":"20250330_samsung-soundbar-szoftverfrissites-fizikai-hiba-szerviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d.jpg","index":0,"item":"23a1953a-b297-4361-9e82-5a08cebd0a1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_samsung-soundbar-szoftverfrissites-fizikai-hiba-szerviz","timestamp":"2025. március. 30. 08:03","title":"Csúnyán félrement egy szoftverfrissítés a Samsungnál: fizikailag kell javítani csúcskategóriás készülékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lőw Zsolt lett a magyar válogatott Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig labdarúgócsapatának vezetőedzője. Elődjét, Marco Rosét vasárnap mentette fel azonnali hatállyal a munkavégzés alól a klub vezetősége.","shortLead":"Lőw Zsolt lett a magyar válogatott Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig labdarúgócsapatának...","id":"20250330_low-zsolt-rb-leipzig-vezetoedzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8.jpg","index":0,"item":"8c25e7f5-69b8-4613-8b13-d14df94fac0a","keywords":null,"link":"/sport/20250330_low-zsolt-rb-leipzig-vezetoedzo","timestamp":"2025. március. 30. 16:01","title":"Lőw Zsolt lett az RB Leipzig vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51a4469-5190-4cd0-b968-04a950e39055","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"32 milliós táska, 2,7 milliós cipő, 30 milliós ruha. „Ezeket sejkek veszik meg” – írta a független képviselő.","shortLead":"32 milliós táska, 2,7 milliós cipő, 30 milliós ruha. „Ezeket sejkek veszik meg” – írta a független képviselő.","id":"20250331_rogan-barbara-krokodilbor-taska-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f51a4469-5190-4cd0-b968-04a950e39055.jpg","index":0,"item":"9974df37-2092-4391-95ab-14d33473e477","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_rogan-barbara-krokodilbor-taska-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 07:56","title":"Hadházy: Rogán felesége gyémánttal kirakott krokodilbőr táskát villantott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a75133b-6265-4a08-bace-a4ad7aa61af7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi többek között azt kiabálta: „nem rendőr kell ide, hanem hóhér. És mindnyájatokat fel kell akasztani”.","shortLead":"A férfi többek között azt kiabálta: „nem rendőr kell ide, hanem hóhér. És mindnyájatokat fel kell akasztani”.","id":"20250330_tisza-part-alairasgyujtes-onkentesek-tamadas-kelenfold-ferfi-elfogatoparancs-korozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a75133b-6265-4a08-bace-a4ad7aa61af7.jpg","index":0,"item":"b3c7e9da-1933-4a66-807b-112b6d943405","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_tisza-part-alairasgyujtes-onkentesek-tamadas-kelenfold-ferfi-elfogatoparancs-korozes","timestamp":"2025. március. 30. 21:16","title":"Körözik a férfit, aki Kelenföldön rátámadt a tiszás aláírásgyűjtőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a39565f-a07d-4e65-94e0-4dc93f2657c7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Legalább 1700 ember vesztette életét a pénteki földrengésben, ami 7,7-es erősséggel rázta meg Mianmart. A túlélők utáni kutatást jelenleg is folytatják.","shortLead":"Legalább 1700 ember vesztette életét a pénteki földrengésben, ami 7,7-es erősséggel rázta meg Mianmart. A túlélők utáni...","id":"20250330_mianmar-foldrenges-tulelok-kereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a39565f-a07d-4e65-94e0-4dc93f2657c7.jpg","index":0,"item":"9b1f2fd9-b248-4842-929f-dc27e6e834b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_mianmar-foldrenges-tulelok-kereses","timestamp":"2025. március. 30. 19:12","title":"Újabb négy embert mentettek ki a romok alól Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46687325-1846-4629-a130-1e52446560e9","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A prezentáció előtti lámpaláz természetes, jót tesz nekünk és a prezentációnknak. Baj akkor van, ha pánikközeli állapotig erősödik. Szerkesztett részlet Kaszás György prezentációs tréner és coach A prezentáció művészete című könyvéből.","shortLead":"A prezentáció előtti lámpaláz természetes, jót tesz nekünk és a prezentációnknak. Baj akkor van, ha pánikközeli...","id":"20250330_Hogyan-enyhitsuk-egy-eloadas-elotti-idegessegunket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46687325-1846-4629-a130-1e52446560e9.jpg","index":0,"item":"7475d37d-9323-42d8-80b0-8731437b1be7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250330_Hogyan-enyhitsuk-egy-eloadas-elotti-idegessegunket","timestamp":"2025. március. 30. 19:15","title":"Hogyan enyhítsük egy előadás előtt az idegességünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Grönlandról is beszélt az elnök egy interjúban, azt mondta, száz százalék, hogy meg fogják szerezni, jó eséllyel katonai erő alkalmazása nélkül.","shortLead":"Grönlandról is beszélt az elnök egy interjúban, azt mondta, száz százalék, hogy meg fogják szerezni, jó eséllyel...","id":"20250330_signal-botrany-amerikai-kormany-atlantic-donald-trump-miniszterek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4.jpg","index":0,"item":"0cb9b8bc-6966-41ad-998b-6b8628476473","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_signal-botrany-amerikai-kormany-atlantic-donald-trump-miniszterek","timestamp":"2025. március. 30. 08:41","title":"Trump senkit nem fog kirúgni Signal-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]