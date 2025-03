Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56f50e94-b250-4a32-831d-8eff77545ad9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Felvilágosította őket arról is, hogy szerinte az Európai Unió háborúpárti.","shortLead":"Felvilágosította őket arról is, hogy szerinte az Európai Unió háborúpárti.","id":"20250324_Orban-Viktor-nagykoveti-ertekezlet-kulpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f50e94-b250-4a32-831d-8eff77545ad9.jpg","index":0,"item":"156a169a-893c-4b4c-8025-820283478408","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Orban-Viktor-nagykoveti-ertekezlet-kulpolitika","timestamp":"2025. március. 24. 12:26","title":"Orbán Viktor a magyar nagyköveteknek magyarázta, hogy virágzik a külpolitikánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193fe22f-0baa-4e70-8b16-11c090909cbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főúr köszöni szépen, remekül van, csak kicsit magányos.","shortLead":"Főúr köszöni szépen, remekül van, csak kicsit magányos.","id":"20250324_Lazar-Janos-projekt-kanca-tenyesztes-Erdogan-lo-Four","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/193fe22f-0baa-4e70-8b16-11c090909cbc.jpg","index":0,"item":"2681f103-66c1-4183-861e-fb0237dc5855","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Lazar-Janos-projekt-kanca-tenyesztes-Erdogan-lo-Four","timestamp":"2025. március. 24. 07:44","title":"Lázár következő nagy projektje: kancát keres Erdogan lovának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6ec9aa-9994-4b57-85a9-ffe782321452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető gerincbántalmakat gyógyító módszerként hivatkozott a fizetős kezelésekre, amelyeket a szükséges képesítés nélkül végzett.","shortLead":"Az elkövető gerincbántalmakat gyógyító módszerként hivatkozott a fizetős kezelésekre, amelyeket a szükséges képesítés...","id":"20250324_Gyogykezelesek-alatt-szexualisan-zaklatott-gyerekeket-egy-ferfi-5-ev-fegyhazbuntetest-kapott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6ec9aa-9994-4b57-85a9-ffe782321452.jpg","index":0,"item":"428ac771-5336-4462-aba7-4328287788ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Gyogykezelesek-alatt-szexualisan-zaklatott-gyerekeket-egy-ferfi-5-ev-fegyhazbuntetest-kapott","timestamp":"2025. március. 24. 21:15","title":"Gyógykezelések alatt szexuálisan zaklatott gyerekeket egy férfi, öt év fegyházbüntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3770fec8-c5fd-40b6-9d1b-683de39799ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeffrey Goldberg először azt hitte, hogy valaki szórakozik vele vagy be akarják palizni.","shortLead":"Jeffrey Goldberg először azt hitte, hogy valaki szórakozik vele vagy be akarják palizni.","id":"20250324_usa-kormany-signal-huszik-tamadas-kiszivargas-atlantic","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3770fec8-c5fd-40b6-9d1b-683de39799ca.jpg","index":0,"item":"8746c2a7-2802-4a2d-82d9-986864216ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_usa-kormany-signal-huszik-tamadas-kiszivargas-atlantic","timestamp":"2025. március. 24. 20:59","title":"Az amerikai védelmi miniszter véletlenül elküldte a jemeni húszik elleni támadás tervét az Atlantic főszerkesztőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f94481-4000-4809-8db7-3d82e7cc578a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A villamosmérnök, akinek hetvenévesen gyökeresen megváltozott az élete. Egy stockfotós készített róla felvételeket, amelyekből kényszeredettnek tűnő mosolya nyomán Hide the Pain Harold megjelöléssel világszerte ismert mémek születtek. Tele a naptára. Reklámoz kakaós italt és harisnyát, fellépései vannak Kőszegtől Bogotáig. HVG-portré.","shortLead":"A villamosmérnök, akinek hetvenévesen gyökeresen megváltozott az élete. Egy stockfotós készített róla felvételeket...","id":"20250323_hvg-Arato-Andras-Hide-the-Pain-Harold-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41f94481-4000-4809-8db7-3d82e7cc578a.jpg","index":0,"item":"567ff331-a38d-408e-9072-f7b9516e6317","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-Arato-Andras-Hide-the-Pain-Harold-hvg-portre","timestamp":"2025. március. 23. 19:30","title":"Arató András, avagy Hide the Pain Harold: Én sem kemény munkával lettem világhírű, de ne nevezzenek celebnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A későbbi ellenzéki politikus korábban többször is sikertelenül próbálta magát felvetetni a kormányba, de tavaly tavasszal az is felmerült benne, hogy főpolgármester-jelöltként ráindul Karácsony Gergelyre, amiről állítólag Puzsér Róbert és Zaránd Péter beszélték le.","shortLead":"A későbbi ellenzéki politikus korábban többször is sikertelenül próbálta magát felvetetni a kormányba, de tavaly...","id":"20250325_Direkt36-magyar-peter-ner-politikai-ambiciok-onallosag-konfrontativ-stilus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661.jpg","index":0,"item":"b419ee03-a598-4fad-bba6-04deeb9efa30","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Direkt36-magyar-peter-ner-politikai-ambiciok-onallosag-konfrontativ-stilus","timestamp":"2025. március. 25. 08:14","title":"Direkt36: Magyar Péter a konfrontatív stílusa és a túlzott önállósága miatt sodródott a NER partvonalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769206cb-4886-4486-a865-359183385b26","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kína űrállomásának kutatási kísérletei hamarosan egy új résztvevővel, a rendkívüli regenerációs képességéről híres planáriák tanulmányozásával bővülnek. ","shortLead":"Kína űrállomásának kutatási kísérletei hamarosan egy új résztvevővel, a rendkívüli regenerációs képességéről híres...","id":"20250324_kinai-urallomas-laposfergek-planariak-kutatas-oregedes-regeneracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/769206cb-4886-4486-a865-359183385b26.jpg","index":0,"item":"a9215f09-d793-480f-b825-df5dde7a3635","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_kinai-urallomas-laposfergek-planariak-kutatas-oregedes-regeneracio","timestamp":"2025. március. 24. 13:03","title":"Laposférgeket visznek a kínai űrállomásra, és ez az öregedés elleni küzdelemben is fontos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rendkívül ritka kór sújtott egy férfit, akinek megpróbáltatásairól egy esettanulmány is készült. Végül azonban jóra fordultak a dolgok.","shortLead":"Rendkívül ritka kór sújtott egy férfit, akinek megpróbáltatásairól egy esettanulmány is készült. Végül azonban jóra...","id":"20250324_szuntelen-csuklas-ket-ev-esettanulmany-ritka-allergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"1dd868c4-040d-4511-a7f6-247b7fed16a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_szuntelen-csuklas-ket-ev-esettanulmany-ritka-allergia","timestamp":"2025. március. 24. 08:03","title":"Két éve szinte állandóan csuklott egy férfi – kiderült, hogy egy ritka allergia az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]