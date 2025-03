Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b054cf46-b30f-4430-a3a9-e2e33a3cddb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A szürreális, sokszor teljesen elmebeteg társadalmi, közéleti viszonyok önkéntelenül is begyűrűznek a magánszféránkba, mérgezve a lelkünket, rombolva a belső világunkat” – írja a zenekar. ","shortLead":"„A szürreális, sokszor teljesen elmebeteg társadalmi, közéleti viszonyok önkéntelenül is begyűrűznek a magánszféránkba...","id":"20250328_Esti-Kornel-uj-szam-Takarj-el-politika-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b054cf46-b30f-4430-a3a9-e2e33a3cddb2.jpg","index":0,"item":"a061e461-844b-4f03-bb19-a7dbecfe4ce0","keywords":null,"link":"/elet/20250328_Esti-Kornel-uj-szam-Takarj-el-politika-Fidesz","timestamp":"2025. március. 28. 16:17","title":"A Fideszt is megidézi új dalában az Esti Kornél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI technológiáira épülő új MI-funkciókat jelentett be a Microsoft, melyek tesztelése hamarosan megindul.","shortLead":"Az OpenAI technológiáira épülő új MI-funkciókat jelentett be a Microsoft, melyek tesztelése hamarosan megindul.","id":"20250329_microsoft-copilot-research-analyst-mesterseges-intelligencia-kutatas-adatfeldolgozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d.jpg","index":0,"item":"dee89030-0ac0-4b9a-a432-c3e2f952cb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_microsoft-copilot-research-analyst-mesterseges-intelligencia-kutatas-adatfeldolgozas","timestamp":"2025. március. 29. 14:03","title":"Egészen durva, mi mindenre lesz képes a Microsoft Copilot: kutató-elemző funkciókkal bővül a Microsoft MI-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670e4dbd-8563-4ccb-9cf3-200094e06b26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április közepén indul az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás. A kormány mindent megtesz azért, hogy mindenki „helyesen” szavazzon.","shortLead":"Április közepén indul az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás. A kormány mindent megtesz...","id":"20250329_ukrajna-eu-tagsag-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/670e4dbd-8563-4ccb-9cf3-200094e06b26.jpg","index":0,"item":"b8ed961a-d94d-47d5-8bff-5682efa1cbf0","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_ukrajna-eu-tagsag-szavazas","timestamp":"2025. március. 29. 14:53","title":"A kormány ukránellenes propagandát is mellékel az Ukrajna EU-tagságáról szóló szavazólaphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16333763-4dc1-4b0d-a783-82b3e768ebe8","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"„Ha határozottabban kérdezek a klienstől, máig megkapom, hogy mi ez a Csernus-attitűd?” – mondta a szigorú pszichiáter örökségéről Szél Dávid pszichológus. Miért volt kártékony a Bevállalja? című tévéműsor, és miért volt mégis jól időzített? Mit árul el a magyar társadalomról a műsor és Csernus Imre népszerűsége? Mire volt alkalmas a súlyosan traumatizált tinédzserrel, Simek Kittyvel folytatott beszélgetés?","shortLead":"„Ha határozottabban kérdezek a klienstől, máig megkapom, hogy mi ez a Csernus-attitűd?” – mondta a szigorú pszichiáter...","id":"20250328_Csernus-Imre-pszichiater-Partizan-interju-Simek-Kitty-Bevallalja-terapia-Szel-David-pszichologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16333763-4dc1-4b0d-a783-82b3e768ebe8.jpg","index":0,"item":"e215bfe3-bff7-48f9-a246-8848f89b8479","keywords":null,"link":"/360/20250328_Csernus-Imre-pszichiater-Partizan-interju-Simek-Kitty-Bevallalja-terapia-Szel-David-pszichologus","timestamp":"2025. március. 28. 14:12","title":"Ez nem segítői, hanem megsemmisítői attitűd – miért hívták be Simek Kittyt Csernus Imre műsorába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vége annak a rövid időszaknak, amikor 600 forint alatt lehetett benzint tankolni. ","shortLead":"Vége annak a rövid időszaknak, amikor 600 forint alatt lehetett benzint tankolni. ","id":"20250328_tankolas-uzemanyag-aremeles-benzin-gazolaj-benzinkut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7.jpg","index":0,"item":"8fe88955-6fe0-4d44-8c33-9370f37ac6ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_tankolas-uzemanyag-aremeles-benzin-gazolaj-benzinkut","timestamp":"2025. március. 28. 11:46","title":"Érdemes hétvége előtt tankolni, megint emelés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0062720-e239-45f8-92c4-b3364fd6f2ac","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A vád szerint „Oroszország alkotmányos rendjének erőszakos megváltoztatására irányuló cselekményekben” vettek részt.","shortLead":"A vád szerint „Oroszország alkotmányos rendjének erőszakos megváltoztatására irányuló cselekményekben” vettek részt.","id":"20250328_mariupol-vedoi-hadifoglyok-itelet-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0062720-e239-45f8-92c4-b3364fd6f2ac.jpg","index":0,"item":"e6422698-fe83-459e-b05a-845c0244ba06","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_mariupol-vedoi-hadifoglyok-itelet-borton","timestamp":"2025. március. 28. 13:40","title":"Elítélték az oroszok Mariupol védőit – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871e4d8a-84b2-4463-9c9a-17032f4b9c07","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Helmut Marko úgy véli, az új-zélandi pilóta gyenge teljesítménye az önbizalomhiányából fakad.","shortLead":"Helmut Marko úgy véli, az új-zélandi pilóta gyenge teljesítménye az önbizalomhiányából fakad.","id":"20250328_autosport-forma-1-red-bull-liam-lawson-helmut-marko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871e4d8a-84b2-4463-9c9a-17032f4b9c07.jpg","index":0,"item":"cb95d0c6-7ad8-4853-b279-2ccfdbaefd42","keywords":null,"link":"/sport/20250328_autosport-forma-1-red-bull-liam-lawson-helmut-marko","timestamp":"2025. március. 28. 16:58","title":"A Red Bull tanácsadója szerint hibáztak Lawsonnal, de Verstappen nem örül a cserének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e81cea-bfb2-40b4-a54a-60adf2316c81","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A turizmus tavaly elérte a válság előtti szintet Magyarországon is. Az idei év még jobbnak ígérkezik. A szállodaüzemeltetés azonban a megemelkedett költségek miatt egyre kevésbé jövedelmező. A marketingen van mit javítani.","shortLead":"A turizmus tavaly elérte a válság előtti szintet Magyarországon is. Az idei év még jobbnak ígérkezik...","id":"20250330_hvg-szallodak-turizmus-kulfoldiek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1e81cea-bfb2-40b4-a54a-60adf2316c81.jpg","index":0,"item":"8c234263-7546-4507-aa53-c9faff5ba876","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-szallodak-turizmus-kulfoldiek","timestamp":"2025. március. 30. 08:30","title":"Ugyanannyit gugliznak Budapestre, mégis jóval több turista megy Bécsbe és Prágába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]