Kína újabb, 34 százalékos importvámot vetett ki minden amerikai termékre – köztük az autókra is –, válaszul az USA korábbi kereskedelmi intézkedéseire. Az április 10-én életbe lépő lépés hatására az olyan népszerű amerikai sportautók, mint a Corvette C8 Z06 ára a kétszeresére is nőhet: az új adók miatt akár 220 ezer dollárba (80 millió forint) is kerülhet Kínában – és ez még nem tartalmazza a kereskedői hasznot sem – írja a CarNewsChina.

A drágulás nemcsak a sportkocsikat, hanem a nagy motoros amerikai gyártású prémium SUV-kat is érinti. A BMW X7, a Mercedes-Benz GLS vagy épp a Ford F-150 mind magasabb árakkal szembesülnek, miközben már most is csökkenő eladásokat mutatnak.

Az Audi is behúzta a kéziféket, nem szállít az USA-ba Egyre több cég dönthet így.

Tiencsin kikötője, ahol korábban évente több mint 150 ezer luxusautót importáltak, már most is a visszaesés jeleit mutatja: tavaly már csak 39 300 darabot hoztak be. Az új vámok még tovább nehezítik a külföldi márkák dolgát, miközben a kínai gyártók egyre inkább átveszik a vezetést a hazai piacon. Úgy tűnik, a Corvette-rajongóknak most jó ideig mással kell beérniük.