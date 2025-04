Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4dd4be1d-fa46-4b41-9d34-a08c3d9021a0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem kell majd külön applikációkkal vacakolnia az e-autósoknak. ","shortLead":"Nem kell majd külön applikációkkal vacakolnia az e-autósoknak. ","id":"20250403_Europa-legnagyobb-villanyautos-toltoszovetsege-SparkAlliance","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dd4be1d-fa46-4b41-9d34-a08c3d9021a0.jpg","index":0,"item":"6f854189-f4d3-45a9-93f1-1e2e66616b69","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_Europa-legnagyobb-villanyautos-toltoszovetsege-SparkAlliance","timestamp":"2025. április. 03. 08:48","title":"11 000 töltőponttal jött létre Európa legnagyobb villanyautós töltőszövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"15-16 év börtönt kaptak.","shortLead":"15-16 év börtönt kaptak.","id":"20250403_ukran-katonak-terroristak-orosz-birosag-itelet-kurszk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55.jpg","index":0,"item":"0223d0ea-fe12-4756-a623-d8befcaf7f60","keywords":null,"link":"/vilag/20250403_ukran-katonak-terroristak-orosz-birosag-itelet-kurszk","timestamp":"2025. április. 03. 17:58","title":"Terroristaként ítéltek el az oroszok négy ukrán katonát, amiért részt vettek a kurszki betörésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08396d3-6b97-42b7-9fb1-1fa967bc2e19","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Minden szempontból nagy a változás: míg 2015-ben 54 különböző autómárka volt jelen a magyar piacon, tavaly már kilencven.","shortLead":"Minden szempontból nagy a változás: míg 2015-ben 54 különböző autómárka volt jelen a magyar piacon, tavaly már...","id":"20250404_Igy-cserelodtek-le-a-legnepszerubb-automarkak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08396d3-6b97-42b7-9fb1-1fa967bc2e19.jpg","index":0,"item":"75e9fa72-30b8-4354-9200-d71b9bcbeed8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_Igy-cserelodtek-le-a-legnepszerubb-automarkak","timestamp":"2025. április. 04. 08:11","title":"Hol van már az Opel? – Így cserélődtek le a legnépszerűbb autómárkák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A márciusi fagytól eltérően ezúttal minden gyümölcskultúra veszélyben lesz, egyes térségekben akár komolyabb fagykárral is számolni lehet.","shortLead":"A márciusi fagytól eltérően ezúttal minden gyümölcskultúra veszélyben lesz, egyes térségekben akár komolyabb fagykárral...","id":"20250404_Rengeteg-gyumolcsfa-fagyhat-el-hetvegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"dde6f122-b53b-4fa3-9072-4b94b91fbb31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Rengeteg-gyumolcsfa-fagyhat-el-hetvegen","timestamp":"2025. április. 04. 10:11","title":"Aggódnak a gazdálkodók a hétvégi fagy miatt, nagy veszélyben van a gyümölcstermés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7247334-fe1c-487d-a167-669c129386da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az esetről egyelőre keveset tudni, de a körülmények alapján erős a gyanú.","shortLead":"Az esetről egyelőre keveset tudni, de a körülmények alapján erős a gyanú.","id":"20250404_nemetorszag-borton-hitvesi-latogatas-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7247334-fe1c-487d-a167-669c129386da.jpg","index":0,"item":"8b98a051-cab4-407f-8a82-50bf13592b54","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_nemetorszag-borton-hitvesi-latogatas-gyilkossag","timestamp":"2025. április. 04. 12:59","title":"Hitvesi látogatás során végezhetett feleségével egy elítélt németországi börtönében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8f8b8f-ada0-467c-9136-f54f729e18b6","c_author":"Ballai Vince","category":"elet","description":"MÁV-területen történt a favágás a zuglói körvasút mentén. A sok évtizedes fekete nyárt a napokban vágták ki tövestül, a helyieket megdöbbentette a fejlemény. Frissítés: megkeresésünkre a MÁV jelezte, próbálták, de nem lehetett megmenteni a fát. ","shortLead":"MÁV-területen történt a favágás a zuglói körvasút mentén. A sok évtizedes fekete nyárt a napokban vágták ki tövestül...","id":"20250404_fakivagas-mav-zuglo-korvasut-termeszetvedelem-vasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d8f8b8f-ada0-467c-9136-f54f729e18b6.jpg","index":0,"item":"d3f86973-a736-4cd5-9f98-0e3c84df9177","keywords":null,"link":"/elet/20250404_fakivagas-mav-zuglo-korvasut-termeszetvedelem-vasut","timestamp":"2025. április. 04. 10:39","title":"Kivágták Zugló „legnagyobb fáját”, az önkormányzatot meg sem kérdezték róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c0fa2f6-d4b2-44db-b321-2722f3fb8b5e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A két monstrum közül most a Tesla húzta a rövidebbet. ","shortLead":"A két monstrum közül most a Tesla húzta a rövidebbet. ","id":"20250402_Cybertruckot-szetszakitotta-Mercedes-G-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c0fa2f6-d4b2-44db-b321-2722f3fb8b5e.jpg","index":0,"item":"1aea759f-257b-4083-bfb2-5450eea06f3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_Cybertruckot-szetszakitotta-Mercedes-G-osztaly","timestamp":"2025. április. 02. 20:20","title":"Tankként tarolt le egy Mercedes G-osztály egy Cybertruckot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az Újpestet „összegyurcsányozták” a Fradi-szurkolók, de nagyobb problémákkal is szembe kell néznie a klubnak, a PSG újabb angol csapatot ütne ki a Bajnokok Ligájából, a magyar sznúkertehetség a világbajnoki selejtezőben bizonyítana, a Veszprém pedig címet védene a Magyar Kupában. Tippeljen az áprilisi hónap legizgalmasabb sporteseményeire.","shortLead":"Az Újpestet „összegyurcsányozták” a Fradi-szurkolók, de nagyobb problémákkal is szembe kell néznie a klubnak, a PSG...","id":"20250403_tippjatek-ujpest-fradi-gyozike-gyurcsany-bartosz-grzelak-psg-aston-villa-bajnokok-ligaja-sznuker-vilagbajnoksag-revesz-bulcsu-magyar-kupa-ferfi-kezilabda-veszprem-szeged-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09.jpg","index":0,"item":"8db37d2a-f6b5-4b18-9eeb-c0aa4fdfd1e2","keywords":null,"link":"/sport/20250403_tippjatek-ujpest-fradi-gyozike-gyurcsany-bartosz-grzelak-psg-aston-villa-bajnokok-ligaja-sznuker-vilagbajnoksag-revesz-bulcsu-magyar-kupa-ferfi-kezilabda-veszprem-szeged-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 16:53","title":"Az őzike, Győzike és Gyurcsány után az Újpest edzője is az árok partjára került, és csak egy esélye maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]