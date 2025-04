Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy orvost jelölt Vucic elnök.","shortLead":"Egy orvost jelölt Vucic elnök.","id":"20250406_szerbia-kormany-djuro-macut-vucic","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"4ffd0450-a315-4541-9870-51bc8468381d","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_szerbia-kormany-djuro-macut-vucic","timestamp":"2025. április. 06. 21:44","title":"Megvan, ki lehet a következő szerb kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Senki sem akar elhamarkodott lépéseket tenni, amivel súlyosbítanák a globális krachot.","shortLead":"Senki sem akar elhamarkodott lépéseket tenni, amivel súlyosbítanák a globális krachot.","id":"20250407_Trump-vamok-gazdasagi-valsag-tozsdekrach-europai-reakciok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d.jpg","index":0,"item":"4b416151-a2e2-4953-adb7-2663328869f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Trump-vamok-gazdasagi-valsag-tozsdekrach-europai-reakciok-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 13:44","title":"Az európai vezetők egyelőre csak óvatoskodva hápognak a Trump-vámokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160b79bb-212a-4ec1-9b89-4df045bb5f33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ő volt az egyedüli jelölt.","shortLead":"Ő volt az egyedüli jelölt.","id":"20250406_Az-olasz-Liga-part-megerositette-partelnoki-tisztsegeben-Matteo-Salvinit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160b79bb-212a-4ec1-9b89-4df045bb5f33.jpg","index":0,"item":"a563745a-9cb7-4ecf-b1fd-6530f81fa6f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_Az-olasz-Liga-part-megerositette-partelnoki-tisztsegeben-Matteo-Salvinit","timestamp":"2025. április. 06. 15:20","title":"Az olasz Liga párt megerősítette pártelnöki tisztségében Matteo Salvinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609dc492-25f0-43cc-a68b-059de48fde52","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Öttalálatos nem volt a lottón, de 24 ember azért majdnem kétmillió forintot így is nyert.","shortLead":"Öttalálatos nem volt a lottón, de 24 ember azért majdnem kétmillió forintot így is nyert.","id":"20250405_lotto-otoslotto-nyeroszamok-szerencsejatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/609dc492-25f0-43cc-a68b-059de48fde52.jpg","index":0,"item":"db1b7073-e177-4963-9eef-20f5bfee3281","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_lotto-otoslotto-nyeroszamok-szerencsejatek","timestamp":"2025. április. 05. 20:20","title":"Ideges a vámháború miatt? Nézze meg a lottószámokat, hátha mostantól milliomosként idegeskedhet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3faa264-2c66-4152-9382-675c08e2ba94","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Audi A5 legújabb külsőleg tölthető hibrid változata kétféle teljesítményszinttel és kétféle karosszériával érhető el.","shortLead":"Az Audi A5 legújabb külsőleg tölthető hibrid változata kétféle teljesítményszinttel és kétféle karosszériával érhető el.","id":"20250407_109-km-villannyal-magyarorszagon-a-legujabb-plugin-hibrid-audi-a5-phev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3faa264-2c66-4152-9382-675c08e2ba94.jpg","index":0,"item":"64e6a10c-8f5a-4557-8cfa-5fe74546bcca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_109-km-villannyal-magyarorszagon-a-legujabb-plugin-hibrid-audi-a5-phev","timestamp":"2025. április. 07. 06:41","title":"109 km villannyal: Magyarországon a legújabb plugin hibrid Audi A5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"067ad830-14ba-44cc-ac1c-9763946e0b0a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tiszás politikus szerint az amerikai kormányzat megerősítette, hogy folytatják Ukrajna támogatását. „Akkor most Orbán barátai háborúpártiak?” – tette fel a kérdést.","shortLead":"A tiszás politikus szerint az amerikai kormányzat megerősítette, hogy folytatják Ukrajna támogatását. „Akkor most Orbán...","id":"20250406_ruszin-szendi-romulusz-usa-nato-magyarorszag-tisza-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/067ad830-14ba-44cc-ac1c-9763946e0b0a.jpg","index":0,"item":"2d27847c-8d75-40c0-8f80-b7c168bb4258","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_ruszin-szendi-romulusz-usa-nato-magyarorszag-tisza-magyar-peter","timestamp":"2025. április. 06. 18:13","title":"Ruszin-Szendi Romulusz: Az USA-t sem lehet hülyíteni sokáig, az Észak-Atlanti régióban egyedül a magyar tűnik orosz bábkormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da67a3c-0c54-4631-baf6-06aab47403c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta négy modellt is készít az új, LLaMA 4-hez, amiből kettőt már meg is mutatott a világnak. A másik kettő érkezéséről még nincs hír, de részleteket már ezekről is tudni.","shortLead":"A Meta négy modellt is készít az új, LLaMA 4-hez, amiből kettőt már meg is mutatott a világnak. A másik kettő...","id":"20250407_meta-llama-4-nagy-nyelvi-modell-mesterseges-inteligencia-llama-4-scout-llama-4-maverick-llama-4-behemoth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da67a3c-0c54-4631-baf6-06aab47403c0.jpg","index":0,"item":"1e3235a1-8a5f-4eaa-929a-a6edb24602c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_meta-llama-4-nagy-nyelvi-modell-mesterseges-inteligencia-llama-4-scout-llama-4-maverick-llama-4-behemoth","timestamp":"2025. április. 07. 11:03","title":"Továbbfejlesztette mesterséges intelligenciáját a Meta, állítja, ez most az egyik legerősebb a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaca988-382a-4b55-bf1e-6ba5210f5e44","c_author":"HVG","category":"360","description":"Filmkészítésre alapított céget Berkes Bence, aki alig egy hónapja lett a Tisza Párt rendezvényszervező vállalkozásának, az Árad a Tisza Kft.-nek az ügyvezetője.","shortLead":"Filmkészítésre alapított céget Berkes Bence, aki alig egy hónapja lett a Tisza Párt rendezvényszervező vállalkozásának...","id":"20250328_Uj-sajat-vallalkozast-alapitott-egy-Tisza-Part-ceget-vezeto-filmes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcaca988-382a-4b55-bf1e-6ba5210f5e44.jpg","index":0,"item":"48eb47fb-57a9-4b83-852e-28bb91f2ab02","keywords":null,"link":"/360/20250328_Uj-sajat-vallalkozast-alapitott-egy-Tisza-Part-ceget-vezeto-filmes","timestamp":"2025. április. 07. 14:11","title":"Új saját vállalkozást alapított egy Tisza Párt-céget vezető filmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]