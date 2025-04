Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint az Apple a szelfikamerát és a FaceID érzékelőjét is a kijelző alá rejtené a hajlítható iPhone-ban.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint az Apple a szelfikamerát és a FaceID érzékelőjét is a kijelző alá rejtené...","id":"20250415_apple-hajlithato-kijelzos-iphone-szelfikamera-kijelzo-ala-rejtett-kamera","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef.jpg","index":0,"item":"80be29a2-2fdf-49db-9cd1-b0f9e1132782","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_apple-hajlithato-kijelzos-iphone-szelfikamera-kijelzo-ala-rejtett-kamera","timestamp":"2025. április. 15. 10:03","title":"Rejtett kamerát tehet az Apple a hajlítható kijelzős iPhone-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c4ce6e-affd-4d77-8671-26856119838a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A James Webb űrteleszkóp segítségével is sikerült megfigyelni a ZTF SLRN-2020 nevű csillagot, amely a jelek szerint nem úgy pusztította el a bolygóját, ahogy korábban sejteni lehetett.","shortLead":"A James Webb űrteleszkóp segítségével is sikerült megfigyelni a ZTF SLRN-2020 nevű csillagot, amely a jelek szerint nem...","id":"20250414_james-webb-urteleszkop-ztf-slrn-2020-csillag-bolygo-megsemmisules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78c4ce6e-affd-4d77-8671-26856119838a.jpg","index":0,"item":"e9348144-edd2-4bc3-bd5f-720fe41ff796","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_james-webb-urteleszkop-ztf-slrn-2020-csillag-bolygo-megsemmisules","timestamp":"2025. április. 14. 14:03","title":"Nagyot villant egy csillag 12 ezer fényévre a Földtől, de félreértették a jelenséget a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikérte a Magyar Falu programban elvégzett útfelújítások adatait az Átlátszó, ezek alapján a Lázár János kastélya felé (is) vezető négy számjegyű mellékút felújítása párját ritkítja mind árban, mint minőségben.","shortLead":"Kikérte a Magyar Falu programban elvégzett útfelújítások adatait az Átlátszó, ezek alapján a Lázár János kastélya felé...","id":"20250414_lazar-batida-kastely-ut-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"401d2cd2-322e-41b6-b840-574f24a2c18a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_lazar-batida-kastely-ut-felujitas","timestamp":"2025. április. 14. 10:43","title":"Átlátszó: Egy utat sem újítottak fel úgy, mint a Lázár János kastélyához vezető szakaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae31acf9-e09d-4894-a50b-a4f18d6dde6e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szükséges adatokat és bizonyítékokat akartak így lefoglalni, miközben azt sem tudják, hogy az érintett cégek elkövettek-e jogsértést.","shortLead":"Szükséges adatokat és bizonyítékokat akartak így lefoglalni, miközben azt sem tudják, hogy az érintett cégek...","id":"20250415_Rajtautes-gvh-spar-auchan-maspex-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae31acf9-e09d-4894-a50b-a4f18d6dde6e.jpg","index":0,"item":"a1dd7a06-3a93-4242-92ff-3d6eeb55df89","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Rajtautes-gvh-spar-auchan-maspex-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 15:12","title":"Rajtaütést tartott a GVH a Sparnál és az Auchannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b74c162-197e-4d04-8cc0-5dac229035cc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A profiltisztítás érdekében egyeztetne a kormánnyal, a jövőben a jegybank csak az alapvető feladataira koncentrálna. A napokban elindulhat a tárgyalás az MNB és a kormány között.","shortLead":"A profiltisztítás érdekében egyeztetne a kormánnyal, a jövőben a jegybank csak az alapvető feladataira koncentrálna...","id":"20250415_MNB-botrany-Varga-Mihaly-vagyonkezelo-alapitvanyok-megszuntetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b74c162-197e-4d04-8cc0-5dac229035cc.jpg","index":0,"item":"5c443e88-315e-4120-897c-69b158ca1388","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_MNB-botrany-Varga-Mihaly-vagyonkezelo-alapitvanyok-megszuntetes-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 12:29","title":"Az MNB-botrány miatt Varga Mihály megszüntetné a vagyonkezelő alapítványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da09518-f290-443c-8d50-2b2574834818","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Elf Barnak nemcsak az árusítása, a birtoklása is törvénybe ütközik Magyarországon. ","shortLead":"Az Elf Barnak nemcsak az árusítása, a birtoklása is törvénybe ütközik Magyarországon. ","id":"20250415_elf-bar-illegalis-e-cigaretta-rendor-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da09518-f290-443c-8d50-2b2574834818.jpg","index":0,"item":"7efcbd7a-0f57-4611-9435-07f423ea619f","keywords":null,"link":"/elet/20250415_elf-bar-illegalis-e-cigaretta-rendor-tuntetes","timestamp":"2025. április. 15. 11:44","title":"Illegális e-cigarettát szívó rendőrt fotóztak a hétfői tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Nemzet Hangja szavazás eredményétől Orbán Viktor eljutott a Tisza Párt–Brüsszel-paktumig.","shortLead":"A Nemzet Hangja szavazás eredményétől Orbán Viktor eljutott a Tisza Párt–Brüsszel-paktumig.","id":"20250414_orban-viktor-tisza-part-ukrajna-unios-tagsag-nemzet-hangja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"3dbb0d9c-2b7a-44ea-b0af-5c38fbe85534","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_orban-viktor-tisza-part-ukrajna-unios-tagsag-nemzet-hangja","timestamp":"2025. április. 14. 17:05","title":"Orbán szerint a Tisza Párt igent mondott Ukrajna uniós tagságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1136e5-e0d2-4aa7-998c-ee04faa64d42","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Európában így már 500 eurót kell leszurkolni egy PS5-ért.","shortLead":"Európában így már 500 eurót kell leszurkolni egy PS5-ért.","id":"20250414_trump-vam-sony-25-szazalek-emeles-playstation-5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c1136e5-e0d2-4aa7-998c-ee04faa64d42.jpg","index":0,"item":"d79c2791-5ee9-4f3a-bd9b-ebdf40fef28a","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_trump-vam-sony-25-szazalek-emeles-playstation-5","timestamp":"2025. április. 14. 13:40","title":"Trump vámjai miatt a Sony 11 százalékkal megemelte a PlayStation 5 árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]