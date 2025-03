Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2775a160-2949-438e-9cbe-3a9d4446f3e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tetszett nekik az „identitáspolitikai jófej-fesztivál”. ","shortLead":"Nem tetszett nekik az „identitáspolitikai jófej-fesztivál”. ","id":"20250318_Ezzel-indokolta-a-Jobbik-a-Pride-elleni-torveny-megszavazasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2775a160-2949-438e-9cbe-3a9d4446f3e9.jpg","index":0,"item":"6b30160f-e658-4dcf-9f30-8084c84d505c","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Ezzel-indokolta-a-Jobbik-a-Pride-elleni-torveny-megszavazasat","timestamp":"2025. március. 18. 15:00","title":"Ezzel indokolta a Jobbik a Pride elleni törvény megszavazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az agresszív közbeszéd ellen állnak ki a segítő szakemberek.","shortLead":"Az agresszív közbeszéd ellen állnak ki a segítő szakemberek.","id":"20250318_Orban-Viktor-poloska-peticio-szakemberek-tiltakozas-pszichologus-pszichiater","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8.jpg","index":0,"item":"11a095b2-fc3a-40cd-bc3c-e52605c4f054","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Orban-Viktor-poloska-peticio-szakemberek-tiltakozas-pszichologus-pszichiater","timestamp":"2025. március. 18. 10:25","title":"Petícióban ítélik el pszichológusok, pszichiáterek Orbán poloskás beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b11e072-4960-449d-b21f-6dd46d26ae99","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bényi vezette az Önök kérték című kívánságműsort.","shortLead":"Bényi vezette az Önök kérték című kívánságműsort.","id":"20250318_benyi-ildiko-bucsuztato-hernadvecse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b11e072-4960-449d-b21f-6dd46d26ae99.jpg","index":0,"item":"523e91de-2088-4ff5-88f1-70e58434bb53","keywords":null,"link":"/kultura/20250318_benyi-ildiko-bucsuztato-hernadvecse","timestamp":"2025. március. 18. 15:36","title":"Jövő hétfőn búcsúztatják Bényi Ildikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hunyadi című sorozat újabb rekordokat döntött.","shortLead":"A Hunyadi című sorozat újabb rekordokat döntött.","id":"20250317_Hetvegen-is-tobb-mint-egymillioan-neztek-Hunyadi-kalandjait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509.jpg","index":0,"item":"9155553b-f8ff-4432-9150-240550d8b756","keywords":null,"link":"/elet/20250317_Hetvegen-is-tobb-mint-egymillioan-neztek-Hunyadi-kalandjait","timestamp":"2025. március. 17. 14:28","title":"Hétvégén is több mint egymillióan nézték Hunyadi kalandjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b248e519-7f34-4654-9144-4a0e1997e316","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hazánkba is megérkezett az Apple 2022-ben bemutatott fizetési funkciója, a Tap to Pay, ami elsősorban a kisvállalkozások számára jelenthet könnyebbséget.","shortLead":"Hazánkba is megérkezett az Apple 2022-ben bemutatott fizetési funkciója, a Tap to Pay, ami elsősorban...","id":"20250318_apple-iphone-tap-to-pay-kartyaterminal-funkcio-magyarorszagi-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b248e519-7f34-4654-9144-4a0e1997e316.jpg","index":0,"item":"be1feb30-d5dc-4290-a96a-6af295a30d4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_apple-iphone-tap-to-pay-kartyaterminal-funkcio-magyarorszagi-megjelenes","timestamp":"2025. március. 18. 16:03","title":"iPhone-ja van? Már kártyaterminálként is használhatja, Magyarországon is megjelent az érintéses fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967c5262-5df1-4613-9bcf-af8b09c587cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évtizedekbe is telhet az aknák eltávolítása és Szíria biztonságossá tétele.","shortLead":"Évtizedekbe is telhet az aknák eltávolítása és Szíria biztonságossá tétele.","id":"20250317_aknak-robbanoszerek-polgarhaboru-sziria-civil-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/967c5262-5df1-4613-9bcf-af8b09c587cf.jpg","index":0,"item":"844f2ba7-d769-439a-8349-e104cdce7b7e","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_aknak-robbanoszerek-polgarhaboru-sziria-civil-aldozatok","timestamp":"2025. március. 17. 09:33","title":"Aknák és más hátrahagyott robbanószerek végeztek az Aszad bukása után hazatérő szíriai civilek százaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29115157-d938-4955-b548-fae5d572358c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"400 kilométer öt perc alatt. ","shortLead":"400 kilométer öt perc alatt. ","id":"20250318_BYD-1000-voltos-platform","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29115157-d938-4955-b548-fae5d572358c.jpg","index":0,"item":"d32f904f-6875-42cf-ae81-986a0ab52c61","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_BYD-1000-voltos-platform","timestamp":"2025. március. 18. 07:56","title":"A BYD bemutatta 1000 voltos platformját, amivel olyan gyorsan tölhetők az autók, mintha benzinest tankolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04b5246-503c-48cc-8b68-db60aec902f6","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A tárgyalások már zajlanak, a friss adatok szerint jól is haladnak. ","shortLead":"A tárgyalások már zajlanak, a friss adatok szerint jól is haladnak. ","id":"20250318_hvg-Muegyetem-fenntarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04b5246-503c-48cc-8b68-db60aec902f6.jpg","index":0,"item":"fc502e03-9dea-4998-8acc-cdebb63a6b15","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-Muegyetem-fenntarto","timestamp":"2025. március. 18. 14:05","title":"Már sejthető, melyik magyar multi lehet hamarosan a Műegyetem fenntartója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]