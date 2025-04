Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2a6b51ea-d80c-4d44-81ab-b010892ce2a3","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A katonai beszerzések is megsínylik a gazdasági nehézségeket Magyarországon: 2022 óta tizedakkora arányban adott le megrendelést a kormány, mint az előző ciklusban. Lenne még mit venni, de a pénz a korábbi szerződések teljesítésére megy. Arra azért jut energia, hogy a védelmi iparban kulcsszerepbe emelt N7 Holdingnál privatizációs előkészületekbe kezdjenek.","shortLead":"A katonai beszerzések is megsínylik a gazdasági nehézségeket Magyarországon: 2022 óta tizedakkora arányban adott le...","id":"20250425_hvg-huszaros-hatraarc-megtorpano-hadero-fejlesztes-elfolyo-vedelmi-penzek-beszerzesi-stop-N7-hadiipar-Szalay-Bobrovniczky-Magyar-Honvedseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a6b51ea-d80c-4d44-81ab-b010892ce2a3.jpg","index":0,"item":"70b5a5a1-2936-49fb-a3ec-2c5ca787fcc9","keywords":null,"link":"/360/20250425_hvg-huszaros-hatraarc-megtorpano-hadero-fejlesztes-elfolyo-vedelmi-penzek-beszerzesi-stop-N7-hadiipar-Szalay-Bobrovniczky-Magyar-Honvedseg","timestamp":"2025. április. 25. 06:30","title":"Három éve alig halad a magyar haderőfejlesztés, mert a korábbi szerződések minden pénzt elvisznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bc47fa-ab85-4a75-91e9-26a23d3337fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"És Jászai Gellérttel, a 4iG vezetőjével is. ","shortLead":"És Jászai Gellérttel, a 4iG vezetőjével is. ","id":"20250424_Az-ifjabbik-Trump-penteken-talalkozik-Szijjarto-Peterrel-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91bc47fa-ab85-4a75-91e9-26a23d3337fe.jpg","index":0,"item":"9b45fe33-0b50-4bfb-bf0c-f56334ec93db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Az-ifjabbik-Trump-penteken-talalkozik-Szijjarto-Peterrel-Budapesten","timestamp":"2025. április. 24. 14:53","title":"Az ifjabbik Donald Trump pénteken Szijjártó Péterrel is találkozik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az új vámok 50 és 65 százalék között lehetnek, Scott Bessent pénzügyminiszter pedig arról beszélt, hogy a harmadik negyedévre tisztázódhat, milyen vámokkal kell tartósan szembenéznie Kínának.","shortLead":"Az új vámok 50 és 65 százalék között lehetnek, Scott Bessent pénzügyminiszter pedig arról beszélt, hogy a harmadik...","id":"20250423_donald-trump-usa-kina-vam-vamhaboru-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"0ac4b5f0-0fac-4c8b-9304-112eeb8564e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_donald-trump-usa-kina-vam-vamhaboru-kereskedelem","timestamp":"2025. április. 23. 20:30","title":"Felére vághatja a Kínára kivetett vámokat Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45e6ca5-94f0-47c0-8a92-2ac0dde3d5ca","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ahány ország, annyi stratégia: a magyar kormány például mindenki másnál kedvezőbb adókörnyezettel próbálja ide csábítani a cégeket, ezért cserébe sokkal több áfát kell beszednie az emberektől. A Niveus bemutatta, mivel próbálkoznak Közép-Európa országai, hogy legyen elég bevételük, és mégse váljon riasztóvá a túl sok adó.","shortLead":"Ahány ország, annyi stratégia: a magyar kormány például mindenki másnál kedvezőbb adókörnyezettel próbálja ide...","id":"20250424_ado-kozep-europai-adoverseny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f45e6ca5-94f0-47c0-8a92-2ac0dde3d5ca.jpg","index":0,"item":"9c7d345b-1ae6-4b83-88de-fa1d09c44316","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_ado-kozep-europai-adoverseny","timestamp":"2025. április. 24. 14:35","title":"A vásárlók fizetik meg az árát, hogy a kormány megpróbálja megnyerni a közép-európai adóversenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a56d788-502d-4e3a-b46e-e85ac4ba93cc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Csoportszinten már több mint száz országban vannak jelen. ","shortLead":"Csoportszinten már több mint száz országban vannak jelen. ","id":"20250424_Belep-a-kinai-Chery-is-a-magyar-piacra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a56d788-502d-4e3a-b46e-e85ac4ba93cc.jpg","index":0,"item":"8583b0dd-7884-42b4-a8c8-99ae5d0c63dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_Belep-a-kinai-Chery-is-a-magyar-piacra","timestamp":"2025. április. 24. 14:39","title":"Újabb kínai autómárka lép be a magyar piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4060d91-9ae1-47cb-b1b0-19a8dd053fc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Velencei-tó és a Balaton melletti áruházakban csaknem 150 új munkahelyet hoznak létre.","shortLead":"A Velencei-tó és a Balaton melletti áruházakban csaknem 150 új munkahelyet hoznak létre.","id":"20250423_Szallast-is-adhat-a-Lidl-a-munkavallaloknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4060d91-9ae1-47cb-b1b0-19a8dd053fc8.jpg","index":0,"item":"fe710300-cfff-411f-ad85-9a6e6ded4e2b","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_Szallast-is-adhat-a-Lidl-a-munkavallaloknak","timestamp":"2025. április. 23. 09:48","title":"Szállást is adhat a Lidl a munkavállalóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162e6042-0bac-4d2a-85ba-37d40f9c379e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tartalomgyártók örülhetnek az Instagramhoz tartozó legújabb appnak, amivel videókat lehet rögzíteni, valamint szerkeszteni. Az újdonság eléggé hasonlít a TikTok megoldására.","shortLead":"A tartalomgyártók örülhetnek az Instagramhoz tartozó legújabb appnak, amivel videókat lehet rögzíteni, valamint...","id":"20250423_meta-instagram-edits-videoszerkeszto-alkalmazas-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/162e6042-0bac-4d2a-85ba-37d40f9c379e.jpg","index":0,"item":"149a2068-87ed-4daf-8ade-1ff3a5bb7c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_meta-instagram-edits-videoszerkeszto-alkalmazas-megjelenes","timestamp":"2025. április. 23. 08:47","title":"Már tölthető: itt az Instagram vadiúj alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eec0c14-38da-4075-be76-88d194362f29","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Tisza Szigetek további aktivizálása a célja a májusi Második hullám nevű projektnek, a májusi akció során helyi akciót szerveznek szigetek, új tagokat vonnak be a munkába – értesült lapunk.","shortLead":"A Tisza Szigetek további aktivizálása a célja a májusi Második hullám nevű projektnek, a májusi akció során helyi...","id":"20250425_tisza-szigetek-masodik-hullam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3eec0c14-38da-4075-be76-88d194362f29.jpg","index":0,"item":"1cab3b97-41bd-4da5-a2b3-bbe123ae8f42","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_tisza-szigetek-masodik-hullam-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 04:18","title":"Indul a Tisza szigetek második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]