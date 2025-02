Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8800745b-b772-493f-b7c7-264569d78c55","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A Samsung új telefonja végre elhozza azt, amire hosszú ideje vágyik a technológiai finomságokra nyitott közönség: az értelmesen használható mesterséges intelligenciát. Kollégánk a Galaxy S25 Ultrát tesztelte.","shortLead":"A Samsung új telefonja végre elhozza azt, amire hosszú ideje vágyik a technológiai finomságokra nyitott közönség...","id":"20250218_samsungbch_Samsung_Galaxy_S25_Ultra_teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8800745b-b772-493f-b7c7-264569d78c55.jpg","index":0,"item":"28701ff5-6cf4-44b0-8687-c2fcc72391ea","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250218_samsungbch_Samsung_Galaxy_S25_Ultra_teszt","timestamp":"2025. február. 20. 10:30","title":"Így lehet partnerünk a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"89011ad2-88b3-4a9a-b77a-054aff84c2c0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Már azelőtt tőzsdén volt az ismeretlen cég – és többet ért, mint a Ford –, hogy bármit is gyártottak volna, de úgy fest, vége a varázslatnak. ","shortLead":"Már azelőtt tőzsdén volt az ismeretlen cég – és többet ért, mint a Ford –, hogy bármit is gyártottak volna, de...","id":"20250220_nikola-villanykamion-csod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89011ad2-88b3-4a9a-b77a-054aff84c2c0.jpg","index":0,"item":"e78428de-4ad0-436c-8882-8c0ac17dd28e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_nikola-villanykamion-csod","timestamp":"2025. február. 20. 09:48","title":"Csődközelben a nagy ígéret villanykamionos cég, a Nikola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a29f7f-61d1-459a-8f00-a603e46b74da","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Napokon belül használhatatlanná válik a Humane eszköze, az Ai Pin – a 270 ezer forintos árát szinte mindenki bukja, a céget pedig megveszi a HP. De nem azért, hogy újabb hasonló eszközt adjon ki.","shortLead":"Napokon belül használhatatlanná válik a Humane eszköze, az Ai Pin – a 270 ezer forintos árát szinte mindenki bukja...","id":"20250219_humane-ai-pin-kudarc-leallas-eladas-hp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98a29f7f-61d1-459a-8f00-a603e46b74da.jpg","index":0,"item":"95ce5aa0-f8dd-47b9-aaa0-b7dba67523f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_humane-ai-pin-kudarc-leallas-eladas-hp","timestamp":"2025. február. 19. 09:15","title":"Kész, vége: megbukott a készülék, amely azt ígérte, leváltja az okostelefonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebb12da-0d5c-47c4-81f0-ce8186df0312","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Már eddig is a kissé szokatlan kommunikációjáról volt híres a Duolingo, de most szintet léptek: eljátszották, hogy az ikonikus baglyukat elgázolta egy Tesla. De hogy jön ehhez Dua Lipa és a WHO? És biztos, hogy meghalt a kabala? Mutatjuk a válaszokat, és azt, hogy mennyire bevált a szokatlan marketing.","shortLead":"Már eddig is a kissé szokatlan kommunikációjáról volt híres a Duolingo, de most szintet léptek: eljátszották...","id":"20250219_duolingo-bagoly-halal-marketing-felhasznalok-szama-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ebb12da-0d5c-47c4-81f0-ce8186df0312.jpg","index":0,"item":"89d7f7e8-ab25-46e1-9a16-3660aaacee19","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_duolingo-bagoly-halal-marketing-felhasznalok-szama-adatok","timestamp":"2025. február. 19. 15:53","title":"Működik a Duolingo bizarr halálmarketingje: özönlenek a felhasználók, mióta meghalt a híres bagoly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1254ffec-547b-41b5-a95d-43ab4adc447b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Gólgazdag meccsen játszott döntetlent a Benfica és a Monaco, simán kikapott és kiesett az Atalanta.","shortLead":"Gólgazdag meccsen játszott döntetlent a Benfica és a Monaco, simán kikapott és kiesett az Atalanta.","id":"20250218_Bajnokok-Ligaja-AC-Milan-Feyenoord-tortenelmi-gol-Santiago-Gimenez-Club-Brugge-Atalanta-Bayern-Munchen-Celtic-Benfica-Monaco-osszefoglalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1254ffec-547b-41b5-a95d-43ab4adc447b.jpg","index":0,"item":"915cd031-2905-4409-8dab-60527d1c3a4a","keywords":null,"link":"/sport/20250218_Bajnokok-Ligaja-AC-Milan-Feyenoord-tortenelmi-gol-Santiago-Gimenez-Club-Brugge-Atalanta-Bayern-Munchen-Celtic-Benfica-Monaco-osszefoglalo","timestamp":"2025. február. 18. 23:51","title":"Bajnokok Ligája: Vért izzadt a Bayern München a továbbjutásért, a történelmi gól is kevés volt a Milannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4227717-ca0c-46fc-8e6a-6fb183de2144","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"Egyre több német vállalat viszi külföldre a működését, jelentősen csökken a legnagyobb cégek értéke és termelékenysége is Németországban.","shortLead":"Egyre több német vállalat viszi külföldre a működését, jelentősen csökken a legnagyobb cégek értéke és termelékenysége...","id":"20250218_Valsagban-a-nemet-ipar-negyedmillio-munkahely-megszunt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4227717-ca0c-46fc-8e6a-6fb183de2144.jpg","index":0,"item":"e5c639fc-313e-43a0-b042-e9c75d9a6cb5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_Valsagban-a-nemet-ipar-negyedmillio-munkahely-megszunt","timestamp":"2025. február. 18. 13:09","title":"Körülnéztek a német gazdaságban, és nagyon nem tetszett a szakértőknek, amit találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16eb5a4-c4d4-4dea-a5f8-f5e7b396af0d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Erőszakos kannibalizmusra talált nyomot egy nemzetközi kutatócsoport egy olyan ősrégi kultúrában, amely egyébként gyönyörű sziklaművészetéről ismert.","shortLead":"Erőszakos kannibalizmusra talált nyomot egy nemzetközi kutatócsoport egy olyan ősrégi kultúrában, amely egyébként...","id":"20250218_europai-kannibalizmus-nyomai-magdalen-idoszak-jegkorszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c16eb5a4-c4d4-4dea-a5f8-f5e7b396af0d.jpg","index":0,"item":"9ad371a3-198c-456b-8683-adbf42f41394","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_europai-kannibalizmus-nyomai-magdalen-idoszak-jegkorszak","timestamp":"2025. február. 18. 19:03","title":"Szörnyű rituálé: koponyákat repesztettek és megették az agyat Európában a jégkorszaki kannibálok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86459377-4de4-4325-a046-8e3250496552","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A gazdasági miniszter újra befektetési tanácsokat ad az állampapír-tulajdonosoknak.","shortLead":"A gazdasági miniszter újra befektetési tanácsokat ad az állampapír-tulajdonosoknak.","id":"20250220_nagy-marton-allampapir-hozamfizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86459377-4de4-4325-a046-8e3250496552.jpg","index":0,"item":"652311ed-bcb3-48e8-ba9d-c5b787bf04c9","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_nagy-marton-allampapir-hozamfizetes","timestamp":"2025. február. 20. 09:21","title":"Nagy Márton: Jön a pénzeső, mindenki legyen körültekintő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]