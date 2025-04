Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"18325941-9fbb-4a15-a544-74e5b7b7bced","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tim Burton újra támad. Jön Lady Gaga és Steve Buscemi is.","shortLead":"Tim Burton újra támad. Jön Lady Gaga és Steve Buscemi is.","id":"20250423_Itt-a-Wednesday-masodik-evadanak-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18325941-9fbb-4a15-a544-74e5b7b7bced.jpg","index":0,"item":"e3fa2544-b4b3-42c9-a9fa-0c9f16b017b6","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Itt-a-Wednesday-masodik-evadanak-elozetese","timestamp":"2025. április. 23. 16:07","title":"Dobjon el mindent: itt a Wednesday második évadának előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A demokrata vezetésű államok álláspontja szerint az elnöknek nincs hatásköre a vámok kivetésére, amivel ráadásul súlyos terhet ró az amerikai fogyasztókra is.","shortLead":"A demokrata vezetésű államok álláspontja szerint az elnöknek nincs hatásköre a vámok kivetésére, amivel ráadásul súlyos...","id":"20250424_Tizenket-amerikai-allam-perel-Trump-vamjai-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"52b461a9-3b32-453d-aea8-d2f6b3049314","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Tizenket-amerikai-allam-perel-Trump-vamjai-miatt","timestamp":"2025. április. 24. 09:40","title":"Tizenkét amerikai állam perel Trump vámjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9e5645-b43d-450a-b34e-4edcb836552b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Maradnak a harmadik feles sütik a Google böngészőjében – sok késés és bizonytalanság után végleg áthúzta minden ezzel kapcsolatos tervét a cég.","shortLead":"Maradnak a harmadik feles sütik a Google böngészőjében – sok késés és bizonytalanság után végleg áthúzta minden ezzel...","id":"20250423_google-chrome-harmadik-feles-sutik-privacy-sandbox-megszunes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a9e5645-b43d-450a-b34e-4edcb836552b.jpg","index":0,"item":"d3e65cab-49ee-4e78-8c30-4a376865ed7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_google-chrome-harmadik-feles-sutik-privacy-sandbox-megszunes","timestamp":"2025. április. 23. 15:03","title":"Fél évtizedes munkát dobott kukába a Google, minden marad a régiben a Chrome böngészőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115a5f26-697b-4d41-b3f5-4f7d410d5c57","c_author":"Polyák Gábor","category":"360","description":"Trump az Orbán-kormánynál nagyobb lendülettel vetette bele magát a kultúrharcba, de vajon melyik harc pusztítóbb? Az ELTE média tanszékének vezetőjének cikke.","shortLead":"Trump az Orbán-kormánynál nagyobb lendülettel vetette bele magát a kultúrharcba, de vajon melyik harc pusztítóbb...","id":"20250424_hvg-Polyak-Gabor-Egyetemes-felelmek-Trump-Amerikajaban-es-Orban-Magyarorszagan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/115a5f26-697b-4d41-b3f5-4f7d410d5c57.jpg","index":0,"item":"4596406f-15f9-427a-8369-dc1babdcb290","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-Polyak-Gabor-Egyetemes-felelmek-Trump-Amerikajaban-es-Orban-Magyarorszagan","timestamp":"2025. április. 24. 08:30","title":"Polyák Gábor: Egyetemes félelmek Trump Amerikájában és Orbán Magyarországán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17f5f67-fff5-4496-b055-95d364943d88","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miután az utolsó pillanatban kútba esett a londoni tárgyalás az amerikaiak, a britek, a franciák és az ukránok között, Donald Trump a közösségi médiában szállt bele Volodimir Zelenszkijbe, többek között a szemére vetve azt is, hogy Ukrajna 2014-ben egyetlen lövés leadása nélkül átengedte a Krímet Oroszországnak.","shortLead":"Miután az utolsó pillanatban kútba esett a londoni tárgyalás az amerikaiak, a britek, a franciák és az ukránok között...","id":"20250423_donald-trump-volodimir-zelenszkij-krim-felsziget-ukrajna-oroszorszag-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d17f5f67-fff5-4496-b055-95d364943d88.jpg","index":0,"item":"ad0ebff4-4cbe-44fd-919e-a72ac4b61474","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_donald-trump-volodimir-zelenszkij-krim-felsziget-ukrajna-oroszorszag-beke","timestamp":"2025. április. 23. 19:21","title":"Trump szerint Zelenszkij csak elnyújtja a vérengzést azzal, hogy nem hajlandó lemondani a Krímről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c34f6f1-492f-493a-88d7-d8dc6e373aa3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Márciusban 1,25 volt a termékenységi arányszám. Az első negyedévben összességében is csak 1,31. A népességfogyás az első negyedévben 17,3 ezer fő volt, a fogyás 21 százalékkal volt nagyobb, mint egy évvel korábban. Az ország minden régiójában kevesebb gyerek született és többen haltak meg, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Márciusban 1,25 volt a termékenységi arányszám. Az első negyedévben összességében is csak 1,31. A népességfogyás...","id":"20250425_A-magyarok-termekenysege-masfel-evtizedes-melypontra-13-ala-zuhant-marcius-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c34f6f1-492f-493a-88d7-d8dc6e373aa3.jpg","index":0,"item":"3818faf8-98ab-412a-bdbd-ff9df476f9be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_A-magyarok-termekenysege-masfel-evtizedes-melypontra-13-ala-zuhant-marcius-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 08:32","title":"A magyarok termékenysége másfél évtizedes mélypontra, 1,3 alá zuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404d7847-8849-4286-ba33-d1f1f838be0d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyártók ugrásra készen várják, hogy olyan autókat is tesztelhessenek, amelyekben már fékpedál sincs. ","shortLead":"A gyártók ugrásra készen várják, hogy olyan autókat is tesztelhessenek, amelyekben már fékpedál sincs. ","id":"20250425_enyhitettek-szabadabb-utat-kapnak-az-onvezeto-autok-Amerikaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/404d7847-8849-4286-ba33-d1f1f838be0d.jpg","index":0,"item":"9611ca68-de21-41e9-8c0e-30280ab6097d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_enyhitettek-szabadabb-utat-kapnak-az-onvezeto-autok-Amerikaban","timestamp":"2025. április. 25. 08:44","title":"Erre a lehetőségre várt Elon Musk: lazítanak az önvezető autók szabályozásán Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36beabbe-be65-4e9e-ab0b-f8c38e773e73","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament még 2021-ben helyezett tiltólistára kínai személyeket a Hszincsiangban tapasztalt emberi jogi sértések miatt.","shortLead":"Az Európai Parlament még 2021-ben helyezett tiltólistára kínai személyeket a Hszincsiangban tapasztalt emberi jogi...","id":"20250423_europai-parlament-kina-hszincsiang-ujgurok-emberi-jog-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36beabbe-be65-4e9e-ab0b-f8c38e773e73.jpg","index":0,"item":"f8de8ab6-ab67-4caa-b6bd-9b3eb2356401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_europai-parlament-kina-hszincsiang-ujgurok-emberi-jog-szankcio","timestamp":"2025. április. 23. 21:01","title":"Visszavonhatja az EP az ujgurok elnyomása miatt Kínára kivetett szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]