[{"available":true,"c_guid":"a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512","c_author":"Galicza Dorina ","category":"itthon","description":"XIV. Leó pápa megválasztása, Gyurcsány Ferenc visszavonulása és a honvédelmi miniszterről kikerült hangfelvétel után ad interjút a Kossuth rádióban a miniszterelnök.","shortLead":"XIV. Leó pápa megválasztása, Gyurcsány Ferenc visszavonulása és a honvédelmi miniszterről kikerült hangfelvétel után ad...","id":"20250509_Orban-Viktor-Kossuth-radio-miniszterelnok-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512.jpg","index":0,"item":"ae44ad4f-e9e8-4fb2-811b-078839b76c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_Orban-Viktor-Kossuth-radio-miniszterelnok-interju-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 07:39","title":"Orbán Viktor: Gyurcsány lemondása a DK dolga, de a válásuk miatt együttérzek velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Brüsszel? Ukrajna? Németország? Netán a magyar kormány elhibázott gazdaságpolitikai intézkedései?","shortLead":"Brüsszel? Ukrajna? Németország? Netán a magyar kormány elhibázott gazdaságpolitikai intézkedései?","id":"20250508_Tippeljen-ki-a-felelos-a-magyar-ipar-sorvadozasaert-Nagy-Marton-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"5ba7ccfd-cbe0-46b1-add7-3a93cfc1ba81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Tippeljen-ki-a-felelos-a-magyar-ipar-sorvadozasaert-Nagy-Marton-szerint","timestamp":"2025. május. 08. 10:20","title":"Tippeljen, ki a felelős a magyar ipar sorvadozásáért Nagy Márton szerint!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a913c084-c6e8-4194-a983-f39460ab034e","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A koronavírus eredetéről szóló vitákat is felélesztheti Donald Trump döntése, amellyel korlátozza a biotechnológiai kutatások egy vitatott formáját. Miért veszélyesek a funkciónyeréses kísérletek, amiket Amerikában hol engedélyeznek, hol betiltanak?","shortLead":"A koronavírus eredetéről szóló vitákat is felélesztheti Donald Trump döntése, amellyel korlátozza a biotechnológiai...","id":"20250507_Trump-funkcionyereses-kiserletek-gain-of-function-BSL-labor-koronavirus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a913c084-c6e8-4194-a983-f39460ab034e.jpg","index":0,"item":"0fb3db18-fdd1-4a0f-9c82-4dd168093aba","keywords":null,"link":"/360/20250507_Trump-funkcionyereses-kiserletek-gain-of-function-BSL-labor-koronavirus","timestamp":"2025. május. 07. 15:58","title":"Lehet, hogy Trumpnak most igaza van egy tudományügyi kérdésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358e87cb-50eb-4750-9b92-c4542fd8019f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Egy rendkívül tehetséges, kiemelkedő képességekkel rendelkező politikus, aki akár a baloldal új vezére is lehetett volna” – mondta Gyurcsány Ferencről Szekeres Imre volt honvédelmi miniszter, aki ennek ellenére úgy véli: 2006-ban lett volna már egy történelmi lehetőség a lemondásra. Lamperth Mónika egykori belügyminiszter szerint nem feltétlenül omlik össze a DK Gyurcsány Ferenc távozása miatt.","shortLead":"„Egy rendkívül tehetséges, kiemelkedő képességekkel rendelkező politikus, aki akár a baloldal új vezére is lehetett...","id":"20250508_gyurcsany-ferenc-lamperth-monika-szekeres-imre-visszavonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/358e87cb-50eb-4750-9b92-c4542fd8019f.jpg","index":0,"item":"ed6d2960-4986-4b19-868e-2b801cfce5f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_gyurcsany-ferenc-lamperth-monika-szekeres-imre-visszavonulas","timestamp":"2025. május. 08. 18:40","title":"Egykori párttársai szerint Gyurcsány Ferencnek már korábban vissza kellett volna vonulnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c4177-95cc-4764-9495-bae1be077894","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Összegyűjtöttük a legizgalmasabb elődöntős párharcokat a Bajnokok Ligája történetében, de az ön segítségét kérjük ahhoz, hogy eldöntsük, melyik volt a legjobb.","shortLead":"Összegyűjtöttük a legizgalmasabb elődöntős párharcokat a Bajnokok Ligája történetében, de az ön segítségét kérjük...","id":"20250507_bajnokok-ligaja-elodontok-legizgalmasabb-parharcok-osszeallitas-video-szavazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/786c4177-95cc-4764-9495-bae1be077894.jpg","index":0,"item":"2b70b34a-8c8f-4a0f-93ca-6518bf8c0fc6","keywords":null,"link":"/sport/20250507_bajnokok-ligaja-elodontok-legizgalmasabb-parharcok-osszeallitas-video-szavazas-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 13:03","title":"Láttunk már ennél izgalmasabb csatát valaha a Bajnokok Ligájában? – Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f70bfe-4160-4376-b134-61cb49567c1a","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Hosszú elnökségi ülést tart szerdán a Momentum, ez elé időzítette a volt elnök, Fekete-Győr András a merész javaslatát, hogy a párt inkább el se induljon a 2026-os választáson. A HVG úgy tudja, erről és a mandátumáról lemondott Orosz Anna képviselő-utódlásáról is szó lesz az elnökségin.","shortLead":"Hosszú elnökségi ülést tart szerdán a Momentum, ez elé időzítette a volt elnök, Fekete-Győr András a merész javaslatát...","id":"20250507_Osszeul-a-Momentum-elnoksege-Fekete-Gyor-felszamolasi-javaslata-es-Orosz-Anna-utodlasa-is-a-temak-kozt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8f70bfe-4160-4376-b134-61cb49567c1a.jpg","index":0,"item":"d77e10e9-592f-4d59-a2e6-b609fe8bcd5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Osszeul-a-Momentum-elnoksege-Fekete-Gyor-felszamolasi-javaslata-es-Orosz-Anna-utodlasa-is-a-temak-kozt-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 10:33","title":"Összeül a Momentum elnöksége, Fekete-Győr „felszámolási javaslata” és Orosz Anna utódlása is a témák közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77e69a3-df34-4454-a533-f1438f906f26","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy csapatépítő tréning után lett Darth Vader a vérellátó munkatársából.","shortLead":"Egy csapatépítő tréning után lett Darth Vader a vérellátó munkatársából.","id":"20250507_karterites-darth-vader-nhs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b77e69a3-df34-4454-a533-f1438f906f26.jpg","index":0,"item":"b6e2ec91-bcc9-43b8-9a1c-5a45ac00f650","keywords":null,"link":"/elet/20250507_karterites-darth-vader-nhs","timestamp":"2025. május. 07. 15:15","title":"14 millió forintnyi kártérítést kapott egy nő, mert a munkahelyén Darth Vaderhez hasonlították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Míg vannak, akik örülnek annak, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma elkapni készül a Google grabancát egy trösztellenes perben, mások, így többek között a Firefox mögött álló Mozilla számára ijesztő lehetőséget is hordozhat a keresőóriással szembeni ítélet.","shortLead":"Míg vannak, akik örülnek annak, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma elkapni készül a Google grabancát...","id":"20250508_google-elleni-trosztellenes-eljaras-mozilla-firefox-kovetkezmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c.jpg","index":0,"item":"1f5a4c17-4c7f-4187-aaed-8000e2ebbedf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_google-elleni-trosztellenes-eljaras-mozilla-firefox-kovetkezmenyek","timestamp":"2025. május. 08. 14:03","title":"Pánik üzemmódba kapcsoltak a Firefox-csapatban a Google ellen hozott ítélet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]