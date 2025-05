Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi, bejelentett tüntetés utáni vonulás a hatóság szerint jogellenes volt.","shortLead":"A keddi, bejelentett tüntetés utáni vonulás a hatóság szerint jogellenes volt.","id":"20250507_hadhazy-rendorseg-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4.jpg","index":0,"item":"38fd2aa9-9883-4979-b308-78f38f9fbbc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_hadhazy-rendorseg-feljelentes","timestamp":"2025. május. 07. 13:16","title":"„Én ezt bevállalom” – mondta Hadházy, miután a rendőrség feljelentette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee5bc6b-e28d-4a69-af5a-b10c51fd8c7c","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nemcsak a tűzhányók befolyásolhatják az éghajlatot, hanem a klímaváltozás is növelheti a vulkánkitörések hevességét és gyakoriságát – állítják geológusok. Az év eleji, különösen sokfelé bekövetkezett vulkáni tevékenységnek azonban még nem ez lehetett az oka.","shortLead":"Nemcsak a tűzhányók befolyásolhatják az éghajlatot, hanem a klímaváltozás is növelheti a vulkánkitörések hevességét és...","id":"20250506_hvg-vulkankitores-klimavaltozas-laharok-geologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ee5bc6b-e28d-4a69-af5a-b10c51fd8c7c.jpg","index":0,"item":"0ca07256-1c11-4328-aabc-4ce76a66612f","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-vulkankitores-klimavaltozas-laharok-geologia","timestamp":"2025. május. 06. 16:20","title":"Elkezdtek beindulni a vulkánok, és sajnos úgy néz ki, a java csak ezután jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat élelem után kutatott.","shortLead":"Az állat élelem után kutatott.","id":"20250507_Videon-ahogy-egy-medve-kinyitja-egy-parkolo-auto-ajtajat-es-bemaszik-a-kocsiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382.jpg","index":0,"item":"abe47976-4811-4bd9-844f-ceb687065ab9","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Videon-ahogy-egy-medve-kinyitja-egy-parkolo-auto-ajtajat-es-bemaszik-a-kocsiba","timestamp":"2025. május. 07. 19:08","title":"Videón, ahogy egy medve kinyitja egy parkoló autó ajtaját, és bemászik a kocsiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1115f729-93a5-4631-be91-cd2bef195fdc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit befolyással üzérkedéssel vádolják.","shortLead":"A férfit befolyással üzérkedéssel vádolják.","id":"20250506_varoshaza-ugy-ugyeszseg-letoltendo-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1115f729-93a5-4631-be91-cd2bef195fdc.jpg","index":0,"item":"3511ab9e-acac-4357-9020-e99dbb9b6ba8","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_varoshaza-ugy-ugyeszseg-letoltendo-borton","timestamp":"2025. május. 06. 11:01","title":"Letöltendő börtönt kért az ügyészség a Városháza-ügy kulcsfigurájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges szemsebészeti eljárás, amelyről még az orvosok sem tudnak mindig. Ausztráliában már több ilyen sikeres műtétet is elvégeztek, Kanadában pedig most kerül sor rá először.","shortLead":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges...","id":"20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e.jpg","index":0,"item":"a8c6ac89-bb49-4b3c-8704-f3556a063fbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","timestamp":"2025. május. 08. 08:03","title":"Kockázatos műtét, de az eredmény magáért beszél: saját fogát teszik a beteg szemébe, hogy visszanyerje a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Azt gondoljuk, hogy az Európai Bíróság friss döntése nem rajzolja át alapvetően a magyar devizahitelesek helyzetét – mondta Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke a HVG-nek. A lengyel piacon pedig addig nem jelennek meg, amíg nem rendezik az ottani devizahitelesek ügyét. Ha a Pallas Athéné alapítvány megfelelő fedezeteket tudna adni, és hitelt kérne, akkor nem politikai szempontból vizsgálná az OTP a kérdést.","shortLead":"Azt gondoljuk, hogy az Európai Bíróság friss döntése nem rajzolja át alapvetően a magyar devizahitelesek helyzetét –...","id":"20250507_csanyi-sandor-otp-bank-devizahitel-peter-lengyel-pallas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf.jpg","index":0,"item":"1357eb5f-4ad1-4d0b-b547-040b5f2a2c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_csanyi-sandor-otp-bank-devizahitel-peter-lengyel-pallas-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 15:01","title":"Csányi Sándor a HVG-nek: Amíg nem rendezik a devizahitelesek ügyét, addig nem megyünk a lengyel piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52097b4-270e-4476-a968-5653426ca552","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Egy harmadik versenyzőt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.","shortLead":"Egy harmadik versenyzőt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.","id":"20250506_motorsport-supersport-championship-tomegbaleset-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c52097b4-270e-4476-a968-5653426ca552.jpg","index":0,"item":"49992a56-3b69-4239-a0f5-2e772ce3563b","keywords":null,"link":"/sport/20250506_motorsport-supersport-championship-tomegbaleset-halaleset","timestamp":"2025. május. 06. 10:22","title":"Két motoros meghalt egy brit versenypályán történt tömegbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d351c549-81a5-4449-b61b-25ab26011f0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett az akcióról. ","shortLead":"Hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett az akcióról. ","id":"20250507_Katonai-repulogeppel-deportalna-bevandorlokat-Libiaba-a-Trump-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d351c549-81a5-4449-b61b-25ab26011f0a.jpg","index":0,"item":"4c4d49c4-4c51-4bd6-913b-b1f63f0739f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Katonai-repulogeppel-deportalna-bevandorlokat-Libiaba-a-Trump-kormany","timestamp":"2025. május. 07. 05:26","title":"Katonai repülőgéppel deportálna bevándorlókat Líbiába a Trump-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]