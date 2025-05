Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hat négyzetkilométeren épülhet fel egy nagy autó- és/vagy gépipari központ Pécs mellett a kormány tervei szerint. Már tárgyalnak erről kínai gyártókkal. A zöldmezős beruházássorozatot Magyar Levente jelentette be egy nagyinterjúban, amelyben szó volt az amerikai–magyar kapcsolatokról, a paksi beruházásról és a trieszti kikötőről is.","shortLead":"Hat négyzetkilométeren épülhet fel egy nagy autó- és/vagy gépipari központ Pécs mellett a kormány tervei szerint. Már...","id":"20250513_magyar-levente-kkm-miniszterhelyettes-interju-pecsi-autogyar-amerikai-viszony-paksi-bovites-trieszti-tengeri-kikoto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"575855da-6adf-4b8e-a003-8135327497b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_magyar-levente-kkm-miniszterhelyettes-interju-pecsi-autogyar-amerikai-viszony-paksi-bovites-trieszti-tengeri-kikoto","timestamp":"2025. május. 13. 08:54","title":"Magyar Levente: Pécs is kaphat egy 600 hektáros autógyárat, Trumpnak most nincs ideje Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3584edb0-69eb-417d-863d-2510bf0e3ce7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indiai miniszterelnök kijelentette: ha Indiát újabb pakisztáni támadás éri, Újdelhi ismét célba veheti a pakisztáni terroristabázisokat, ettől még Iszlámábád nukleáris zsarolása sem rettentheti el.","shortLead":"Az indiai miniszterelnök kijelentette: ha Indiát újabb pakisztáni támadás éri, Újdelhi ismét célba veheti a pakisztáni...","id":"20250513_india-narendra-modi-miniszterelnok-pakisztan-terroristak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3584edb0-69eb-417d-863d-2510bf0e3ce7.jpg","index":0,"item":"f398f041-c1ec-4e12-897d-d4d1caa8859c","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_india-narendra-modi-miniszterelnok-pakisztan-terroristak","timestamp":"2025. május. 13. 06:48","title":"Modi figyelmeztet: Pakisztán csak akkor menekülhet meg az indiai csapásoktól, ha felszámolja terrorista-infrastruktúráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627194cb-c2e6-4bd1-a0bd-fe4e2622c7e7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Remek játékkal győzte le Kazahsztán válogatottját Majoross Gergely csapata.","shortLead":"Remek játékkal győzte le Kazahsztán válogatottját Majoross Gergely csapata.","id":"20250513_jegkorong-valogatott-elit-vilagbajnoksag-kazahsztan-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627194cb-c2e6-4bd1-a0bd-fe4e2622c7e7.jpg","index":0,"item":"371ba5d7-7f28-40b5-9c1b-1658bd2d8604","keywords":null,"link":"/sport/20250513_jegkorong-valogatott-elit-vilagbajnoksag-kazahsztan-gyozelem","timestamp":"2025. május. 13. 22:56","title":"Megvan az első győzelme, nagy lépést tett az elitben maradás felé a hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0a5945-6ecc-43a1-bb4a-35bceae9c437","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Oroszországhoz való viszonya miatt hozták meg ezt a döntést. ","shortLead":"Az Oroszországhoz való viszonya miatt hozták meg ezt a döntést. ","id":"20250513_Lengyelorszag-beutazasi-tilalmat-rendel-el-Milorad-Dodik-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f0a5945-6ecc-43a1-bb4a-35bceae9c437.jpg","index":0,"item":"f0f29ca8-58aa-4114-8452-2a1174967fda","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Lengyelorszag-beutazasi-tilalmat-rendel-el-Milorad-Dodik-ellen","timestamp":"2025. május. 13. 21:13","title":"Lengyelország beutazási tilalmat rendel el Milorad Dodik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9435f30b-1f62-4679-bc95-1367e1f0c358","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Ellie, a kis farm róka hamarosan részt vesz majd a látványetetéses bemutatókban is.","shortLead":"Ellie, a kis farm róka hamarosan részt vesz majd a látványetetéses bemutatókban is.","id":"20250512_farm-roka-kolyok-budakeszi-vadaspark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9435f30b-1f62-4679-bc95-1367e1f0c358.jpg","index":0,"item":"0a4be1ac-5075-4688-8846-c7edc8defe4a","keywords":null,"link":"/elet/20250512_farm-roka-kolyok-budakeszi-vadaspark","timestamp":"2025. május. 12. 18:10","title":"Nem akármilyen rókakölyök érkezett a Budakeszi Vadasparkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tét egy 30 napra szóló, feltétel nélküli tűzszünet.","shortLead":"A tét egy 30 napra szóló, feltétel nélküli tűzszünet.","id":"20250512_tuzszunet-ultimatum-nemetek-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd.jpg","index":0,"item":"d158c710-c01f-4394-9d6b-73a1e101864c","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_tuzszunet-ultimatum-nemetek-oroszorszag","timestamp":"2025. május. 12. 14:57","title":"Ha a nap végéig nem fogadják el az oroszok a tűzszüneti ajánlatot, a németek újabb szankciókat vetnek ki rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7a7724-4ca6-47f6-8799-21ac60d9f225","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Az amerikai elnök szerint nemhogy az égvilágon semmi gond nem lenne azzal, ha elfogadná a katari királyi család repülőgépét ajándékba, de egyenesen hülye lenne, ha visszautasítaná az ajánlatot. Trumppal viszont most még a saját közössége sem ért egyet egyhangúan, ráadásul az elnöki különgéppé álmodott magánrepülő egy szakértő szerint valójában kémelhárítási rémálom. És nem a fedélzeti “kemencekecske,” miatt, bármi is legyen az.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint nemhogy az égvilágon semmi gond nem lenne azzal, ha elfogadná a katari királyi család...","id":"20250513_Donald-Trump-Katar-maganrepulo-ajandekrepulo-Air-Force-One-megvesztegetes-nemzetbiztonsagi-kockazat-etikai-jogi-aggalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab7a7724-4ca6-47f6-8799-21ac60d9f225.jpg","index":0,"item":"c6a0c156-cb5f-4b8f-942a-4ad0208edc00","keywords":null,"link":"/360/20250513_Donald-Trump-Katar-maganrepulo-ajandekrepulo-Air-Force-One-megvesztegetes-nemzetbiztonsagi-kockazat-etikai-jogi-aggalyok","timestamp":"2025. május. 13. 20:00","title":"Megvesztegetés, extra lábtérrel: etikai, jogi és nemzetbiztonsági szempontból is durván aggályos Trump katari ajándékrepülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy látszik, ez már elmúlt, hiszen az éjjel azonban benyújtották azt a törvényjavaslatot, amelynek pontosan ez a célja.","shortLead":"Úgy látszik, ez már elmúlt, hiszen az éjjel azonban benyújtották azt a törvényjavaslatot, amelynek pontosan ez a célja.","id":"20250514_Orban-korabban-meg-azt-mondta-hogy-sohasem-hallgattatna-el-azokat-akikkel-nem-ert-egyet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b.jpg","index":0,"item":"80df8119-d179-4cfc-bfbd-802e4c307313","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Orban-korabban-meg-azt-mondta-hogy-sohasem-hallgattatna-el-azokat-akikkel-nem-ert-egyet-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 09:25","title":"Emlékszik még arra, amikor Orbán azt mondta, hogy „mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]