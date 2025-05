Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c91e686-7dba-49b3-9cba-313bb56289dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jimmy Carr gyerekfejjel viccekkel igyekezett jobb kedvre deríteni az édesanyját.","shortLead":"Jimmy Carr gyerekfejjel viccekkel igyekezett jobb kedvre deríteni az édesanyját.","id":"20250524_Edesanyja-depressziojarol-es-a-sajat-mentalis-egeszsegerol-meselt-a-vilag-egyik-legismertebb-komikusa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c91e686-7dba-49b3-9cba-313bb56289dc.jpg","index":0,"item":"38e27e4c-d92a-415a-bc10-d52ea0dd4e8d","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_Edesanyja-depressziojarol-es-a-sajat-mentalis-egeszsegerol-meselt-a-vilag-egyik-legismertebb-komikusa","timestamp":"2025. május. 24. 17:04","title":"Édesanyja depressziójáról és a saját mentális egészségéről beszélt a világhírű komikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddde07e-41da-417b-ae53-a43e601b803a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sajtóhírekben már korábban is megjelent, hogy ő lehet Carlo Ancelotti utódja, a klub most hivatalosan is bejelentette az érkezését. ","shortLead":"A sajtóhírekben már korábban is megjelent, hogy ő lehet Carlo Ancelotti utódja, a klub most hivatalosan is bejelentette...","id":"20250525_Real-Madrid-Xabi-Alonso-vezeto-edzo-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fddde07e-41da-417b-ae53-a43e601b803a.jpg","index":0,"item":"615b2de1-16a8-4a48-bcab-2fcd7d459afe","keywords":null,"link":"/sport/20250525_Real-Madrid-Xabi-Alonso-vezeto-edzo-bejelentes","timestamp":"2025. május. 25. 14:18","title":"Xabi Alonso lesz a Real Madrid vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bba439-a653-406c-b8b3-c0d36cec0095","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vannak egy szülő életében stresszes pillanatok, ezek közül egy az, amikor nyári táborba készül a gyerek. Podcastunkban segítséget adunk azoknak, akiknek a gyerekei először készülnek táborozásra, és jótanácsokat kapnak a megfizethető táborválasztásról és a szülői feladatokról azok is, akik már rutinosabbak.","shortLead":"Vannak egy szülő életében stresszes pillanatok, ezek közül egy az, amikor nyári táborba készül a gyerek. Podcastunkban...","id":"20250526_kasszakulcs-podcast-tabor-gyerek-taborozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7bba439-a653-406c-b8b3-c0d36cec0095.jpg","index":0,"item":"83ae0f35-afdf-4719-9d0e-d82d88563b28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_kasszakulcs-podcast-tabor-gyerek-taborozas","timestamp":"2025. május. 26. 05:50","title":"Nyári táborba megy a gyerekem, mit tegyek, hogy a legjobb legyen ez neki? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad145c0-4f08-4cec-ae48-7d77506deda5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bőven 300 lóerő feletti Skoda Elroq RS hazai indulóára meghaladja a 23 millió forintot.","shortLead":"A bőven 300 lóerő feletti Skoda Elroq RS hazai indulóára meghaladja a 23 millió forintot.","id":"20250526_magyarorszagon-a-valaha-keszult-legdurvabb-gyorsulasu-skoda-elroq-rs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ad145c0-4f08-4cec-ae48-7d77506deda5.jpg","index":0,"item":"446324e1-af2f-43ca-82cd-f63a5e42e711","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_magyarorszagon-a-valaha-keszult-legdurvabb-gyorsulasu-skoda-elroq-rs","timestamp":"2025. május. 26. 06:41","title":"Magyarországon a valaha készült legdurvább gyorsulású Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Magam is meghallgattam a Hyper, hyper című számukat” – hízelgett a helyi polgármester az ott koncertező technocsapatnak 1995. május 25-én. A trió ugyanis nem Budapesten, hanem Sarkadon kezdte meg a magyarországi turnéját. Csodálatos videó is készült a látogatásról.","shortLead":"„Magam is meghallgattam a Hyper, hyper című számukat” – hízelgett a helyi polgármester az ott koncertező...","id":"20250524_Magam-is-meghallgattam-a-Hyper-hyper-cimu-szamukat-hizelgett-sarkadi-polgarmester-az-ott-koncertezo-Scooternek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55.jpg","index":0,"item":"7ab0c433-a17c-45c8-bb4c-409df67f1f2e","keywords":null,"link":"/elet/20250524_Magam-is-meghallgattam-a-Hyper-hyper-cimu-szamukat-hizelgett-sarkadi-polgarmester-az-ott-koncertezo-Scooternek","timestamp":"2025. május. 24. 14:30","title":"Poptörténeti szenzáció: harminc éve Sarkadon lépett fel a Scooter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c501d686-e619-45df-8741-a041d588518c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A NEUrologus, az EUrologus új, európai uniós ügyekkel és külpolitikával foglalkozó podcastjának első részében az EUrologus újságírója, Kuglics Sarolta Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Tábor Áron kül- és biztonságpolitikai szakértővel beszélgetett. Oroszországról, Ukrajnáról, a Trump-elnökségről és a világpolitika változásainak a magyar politikára és kormányzati kommunikációra gyakorolt hatásáról.","shortLead":"A NEUrologus, az EUrologus új, európai uniós ügyekkel és külpolitikával foglalkozó podcastjának első részében...","id":"20250524_neurologus-podcast-mit-latunk-itthon-ukrajnabol-kormanypropaganda-vs-kulpolitikai-valosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c501d686-e619-45df-8741-a041d588518c.jpg","index":0,"item":"5552fcea-9c6f-40a3-94bc-d95ba9cd9bad","keywords":null,"link":"/eurologus/20250524_neurologus-podcast-mit-latunk-itthon-ukrajnabol-kormanypropaganda-vs-kulpolitikai-valosag","timestamp":"2025. május. 24. 09:45","title":"NEUrologus Podcast: Mit látunk itthon Ukrajnából? A kormánypropaganda és a külpolitikai valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea7f29b-ca49-4f13-8726-c875623011a5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Szűk győzelemmel került a lengyel elnökválasztás döntőjébe a liberális Rafal Trzaskowski. A konzervatív Karol Nawrocki potenciális póttábora nagyobb, s ha nyer, a kormánykoalíció bénult marad, de akár szét is eshet.","shortLead":"Szűk győzelemmel került a lengyel elnökválasztás döntőjébe a liberális Rafal Trzaskowski. A konzervatív Karol Nawrocki...","id":"20250524_lengyel-elnokvalasztas-izgalmas-finis-magas-tet-harombol-ketto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ea7f29b-ca49-4f13-8726-c875623011a5.jpg","index":0,"item":"5f474723-eb70-444c-bdf8-9f25c6bca28d","keywords":null,"link":"/360/20250524_lengyel-elnokvalasztas-izgalmas-finis-magas-tet-harombol-ketto","timestamp":"2025. május. 24. 14:00","title":"Polgármester és történész párbaján múlik a lengyel kormány működőképessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter megérkezett Nagyváradra, ahol a helyi magyarság megosztottan fogadta. Érkeztek Tisza szimpatizánsok Magyarországról, és Erdély több településéről is. Mások, bár kíváncsiak voltak, inkább otthon maradtak, és akadtak ellentüntetők is. Végigkísértük Magyar Pétert, amint átlépte a határt, elsétáltunk vele a nagyváradi várba, ahol beszédet mondott. A résztvevőket Orbán tihanyi beszédéről, és a Tisza erdélyi népszerűségéről kérdeztük. ","shortLead":"Magyar Péter megérkezett Nagyváradra, ahol a helyi magyarság megosztottan fogadta. Érkeztek Tisza szimpatizánsok...","id":"20250524_Erdeklodes-es-megosztottsag--Magyar-Peter-belepett-a-Partiumba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6.jpg","index":0,"item":"bb606142-0026-4f83-a4ab-19f163ed99cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_Erdeklodes-es-megosztottsag--Magyar-Peter-belepett-a-Partiumba","timestamp":"2025. május. 25. 07:59","title":"Érdeklődés és megosztottság – videóriport Magyar Péter nagyváradi útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]