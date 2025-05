Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Könnyen lehet, hogy a még függőben lévő uniós milliárdokat is elveszítheti Magyarország. ","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a még függőben lévő uniós milliárdokat is elveszítheti Magyarország. ","id":"20250528_faz-orban-viktor-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca.jpg","index":0,"item":"6a05ea9f-5c8a-404b-a98e-011630aa88ee","keywords":null,"link":"/360/20250528_faz-orban-viktor-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 28. 07:30","title":"FAZ: Új eszközöket fontolgat Orbán ellen az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f6a1ab-496e-4c05-900d-07daaaa1b346","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A többség azonban úgy gondolja, hogy a volt jegybankelnök és családja meg fogják úszni az ügyet.","shortLead":"A többség azonban úgy gondolja, hogy a volt jegybankelnök és családja meg fogják úszni az ügyet.","id":"20250528_matolcsy-mnb-kozvelemeny-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77f6a1ab-496e-4c05-900d-07daaaa1b346.jpg","index":0,"item":"03c45a0f-6b1d-40e8-85ae-f8b9719f6b03","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_matolcsy-mnb-kozvelemeny-kutatas","timestamp":"2025. május. 28. 07:43","title":"Népszava: 80 százalék szerint Matolcsynak büntetőjogi felelőssége van az MNB-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c031a6a-6f3c-4aff-8c78-5f9664d4277e","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Caramel Tisza-párti politikai aktivista lett, amiért azt mondta, szeretnünk kell egymást – hirdeti a kormánypropaganda. A Harcosok Klubjának kiadott jelszóval – „Gyűlöljük egymást, gyerekek!” – úgy tűnik, átszakadt egy gát, és olyanok is kiállnak a Párt új gyűlöletprogramja ellen a korábban a TV2-n zsűriző Carameltől a Halott Pénzig, akik eddig nem tették, vagy újra felszólalnak, ahogy Kiss Tibi. Vélemény.","shortLead":"Caramel Tisza-párti politikai aktivista lett, amiért azt mondta, szeretnünk kell egymást – hirdeti a kormánypropaganda...","id":"20250527_caramel-kiss-tibi-marsalko-david-halott-penz-felszolalas-orban-viktor-harcosok-klubja-gyulolet-kovacs-balint-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c031a6a-6f3c-4aff-8c78-5f9664d4277e.jpg","index":0,"item":"d93841f9-c2a1-4103-9410-06550f83af4e","keywords":null,"link":"/360/20250527_caramel-kiss-tibi-marsalko-david-halott-penz-felszolalas-orban-viktor-harcosok-klubja-gyulolet-kovacs-balint-velemeny","timestamp":"2025. május. 27. 14:30","title":"Kovács Bálint: Caramel és Kiss Tibi kiállása megmutatta, hogy nevet kapott a Nagy Testvér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1960b7fe-0d51-47dc-b6ae-eeedff073a7e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nemrégiben Győrben bukkantak fel egy hasonló összejövetelen hívatlanul a rendőrök. ","shortLead":"Nemrégiben Győrben bukkantak fel egy hasonló összejövetelen hívatlanul a rendőrök. ","id":"20250527_Rendorsegi-razzia-volt-egy-illegalis-autos-rendezvenyen-Szekesfehervaron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1960b7fe-0d51-47dc-b6ae-eeedff073a7e.jpg","index":0,"item":"5819e8d2-5ee4-4be9-aaf1-51bbeec227a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_Rendorsegi-razzia-volt-egy-illegalis-autos-rendezvenyen-Szekesfehervaron","timestamp":"2025. május. 27. 17:35","title":"Rendőrségi razzia volt egy illegális autós rendezvényen Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058910b6-6b15-4ea8-99e1-f21d3f4efef7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Boltbezárásokra, romló GDP-adatokra figyelmeztet egy, az árrésstop hatásait utólag elemző hatástanulmány. Az Országos Kereskedelmi Szövetség ez alapján kéri az intézkedés kivezetését a kormánytól, akár több lépcsőben is jó nekik.","shortLead":"Boltbezárásokra, romló GDP-adatokra figyelmeztet egy, az árrésstop hatásait utólag elemző hatástanulmány. Az Országos...","id":"20250526_arrestop-hatastanulmany-oksz-gki-inflacio-boltbezaras-gazdasag-elelmiszer-kiskereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/058910b6-6b15-4ea8-99e1-f21d3f4efef7.jpg","index":0,"item":"43a85b68-3815-4d21-a65f-d660ee7ee12d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_arrestop-hatastanulmany-oksz-gki-inflacio-boltbezaras-gazdasag-elelmiszer-kiskereskedelem","timestamp":"2025. május. 26. 10:08","title":"Tételesen felsorolták a kereskedők, milyen károkat okoz az árrésstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Míg a magyarok többségének vagyona stagnál, a leggazdagabbaké egyre csak nő: arányát tekintve 20 év alatt megötszöröződött, de ha forintban nézzük, akkor közel tízszeresére nőtt. A nettó pénzügyi magyar vagyon 97 ezer milliárd forint, amiből 11 000 milliárd van a leggazdagabb száznál.","shortLead":"Míg a magyarok többségének vagyona stagnál, a leggazdagabbaké egyre csak nő: arányát tekintve 20 év alatt...","id":"20250526_leggazdagabb-magyarok-vagyoni-aranya-top-100-privatbanki-szolgaltatasok-blochamps-capital-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"015446b9-b80e-4502-ac53-ad71fd081c5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_leggazdagabb-magyarok-vagyoni-aranya-top-100-privatbanki-szolgaltatasok-blochamps-capital-elemzes","timestamp":"2025. május. 26. 12:52","title":"A leggazdagabb száz embernél van már az összes magyar vagyon 13 százaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fce67b-a48a-48fe-befa-6964a18788d8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legizgalmasabb BMW sportkupéból, az M2-ből most egy még potensebb új csúcsverzió érkezett.","shortLead":"A legizgalmasabb BMW sportkupéból, az M2-ből most egy még potensebb új csúcsverzió érkezett.","id":"20250526_ez-most-a-vezetesi-elmeny-csucsa-a-bmw-m2-cs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9fce67b-a48a-48fe-befa-6964a18788d8.jpg","index":0,"item":"99615ef0-6b6c-4c1e-b774-ef1d38a72ee1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_ez-most-a-vezetesi-elmeny-csucsa-a-bmw-m2-cs","timestamp":"2025. május. 26. 08:41","title":"Ez most a vezetési élmény csúcsa a BMW-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f286f3-9402-4794-87cf-f32a0b0bb5e4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az 59 éves férfit azzal vádolják, hogy két kislányt fogdosott. Az ügyészség 8 év fegyházat kért rá a bíróságtól.","shortLead":"Az 59 éves férfit azzal vádolják, hogy két kislányt fogdosott. Az ügyészség 8 év fegyházat kért rá a bíróságtól.","id":"20250526_hittanora-molesztalast-pap-ket-kislany-polgar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94f286f3-9402-4794-87cf-f32a0b0bb5e4.jpg","index":0,"item":"cc348091-d946-482d-86de-53f27c287beb","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_hittanora-molesztalast-pap-ket-kislany-polgar","timestamp":"2025. május. 26. 19:47","title":"Hittanórák után molesztálhatott egy pap két kislányt Polgáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]