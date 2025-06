Hamarosan már 750 ezer teherautó-sofőr hiányozhat az európai munkaerőpiacról

Európában továbbra is komoly gondot jelent a sofőrhiány: az International Road Transport Union szerint jelenleg több mint 233 ezer teherautó-vezető hiányzik az EU-ban, Norvégiában és az Egyesült Királyságban, és ez a szám 2028-ra akár 750 ezerre is nőhet, ha nem történnek komoly lépések – írja a Waberer’s Csoport közleménye.

Az ágazatban dolgozó sofőrök átlagéletkora ráadásul 47 év, és egyharmaduk már betöltötte az 55. életévét, így a közeljövőben sokan nyugdíjba vonulnak. Ezzel szemben a fiatalok, különösen a 25 év alattiak aránya rendkívül alacsony, alig haladja meg az 5 százalékot. A nők aránya az európai teherautó-sofőrök körében szintén alacsony, mindössze 4 százalék. A legmagasabb arány Németországban van, ahol a sofőrök több mint 7 százaléka nő, Romániában ez az arány 6,1, míg Franciaországban 4,5 százalék.

Személyautós jogosítvánnyal is lehessen kamiont vezetni, kéri egy szakmai szövetség Németországban Annyi sofőr hiányzik, hogy ilyen, elsőre igencsak abszurd ötletekkel próbálnak javítani a helyzeten.

És nem is csak a közúti, hanem a vasúti szállításban is hatalmas létszámhiány van. Az EU Vasúti Ügynöksége szerint már a tagállamok több mint felében kritikus a mozdonyvezető-hiány, miközben a járművezetők jelentős része itt is 50 év feletti, és az utánpótlás messze nem követi az igényeket.

A mind inkább súlyosbodó munkaerőhiány miatt az európai országok egyre több külföldi munkavállalót vonzanak. 2023-ban több mint 42 ezer munkavállalási engedélyt adtak ki, míg 2019-ben ez a szám mindössze 14 ezer volt. Ez jól mutatja, hogy a sofőrhiány egyre nagyobb kihívást jelent, és az európai gazdaságra gyakorolt hatásai is mind súlyosabbá válnak. A munkaerőhiány közvetlen következménye, hogy a vállalatok közel 50 százalékának a termelékenységét fogja vissza ez a helyzet, míg 39 százalékuk bevételkiesést tapasztal.