Több mint két évtized után elköszönhet a Volkswagen egy fontos modellje

A Volkswagen várhatóan 2026-ban végleg leállítja a Touareg gyártását – 24 évvel azután, hogy 2002-ben megkezdődött a modell gyártása.

A hírt az Autocar brit szaklap jelentette meg bennfentes forrásokra hivatkozva. A prémium kategóriába szánt SUV egykor a Porsche Cayenne-nel és az Audi Q7-tel közös alapokra épült, és az akkori VW Phaetonnal együtt a márka luxusoffenzívájának része volt. A Touareg az Egyesült Államokban már 2017-ben búcsúzott, helyét ott az olcsóbb és tágasabb Atlas vette át, amely azóta is az amerikai piac egyik legkeresettebb VW-modellje.

Az Autocar szerint a Volkswagen nem tervez közvetlen utódot a Touaregnek. A márka inkább a költséghatékony, szélesebb tömegek számára elérhető SUV-kínálatra koncentrál majd – ilyen például a tavaly bemutatott, több üléssoros Tayron, amely a Tiguan amerikai változatához áll közel.

Bár hivatalos megerősítés még nem érkezett a gyártó részéről, a lépés a Volkswagen stratégiaváltását tükrözi: a prémium helyett a volumenre és az elektromosításra helyezi a hangsúlyt. Ha valóban véget ér a Touareg pályafutása, az egy korszak lezárása lesz – egy olyan SUV-é, amely V10-es dízelmotorral is elérhető volt, és hosszú évekig meghatározó szereplője volt a VW kínálatának.