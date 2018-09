Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott Oltyán József és Ziegler Gábor, ők a CEMP-X Online Zrt. új tulajdonosai. Spéder pár éve már felajánlotta Zieglernek, hogy megválna médiabirodalmától, de akkor nem lett semmi a dologból. Most sem ő, sem Oltyán nem gondolkodott, igent mondtak.","shortLead":"Interjút adott Oltyán József és Ziegler Gábor, ők a CEMP-X Online Zrt. új tulajdonosai. Spéder pár éve már felajánlotta...","id":"20180919_Megszolalt_az_Index_moge_kerult_uj_tulaj_Nem_befolyasol_a_KDNPs_munkam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545f0ddb-55c1-45ba-924c-cead41bfb775","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Megszolalt_az_Index_moge_kerult_uj_tulaj_Nem_befolyasol_a_KDNPs_munkam","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:18","title":"Megszólalt az Index mögé került új tulaj: Nem befolyásol a KDNP-s munkám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc753150-79bc-4c5a-9522-8ef39e09f9a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybírósághoz és a strasbourgi Emberi Jogok Európi Bíróságához fordul a Magyar Helsinki Bizottság a civilellenes törvények, a bevándorlási különadó és a menedékkérők segítőit börtönnel fenyegető szabályozás miatt.\r

\r

","shortLead":"Az Alkotmánybírósághoz és a strasbourgi Emberi Jogok Európi Bíróságához fordul a Magyar Helsinki Bizottság...","id":"20180919_Tobb_fronton_tamadja_a_civilellenes_torvenyeket_a_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc753150-79bc-4c5a-9522-8ef39e09f9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8129753-97b7-4e89-8824-db0b30e5df5d","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Tobb_fronton_tamadja_a_civilellenes_torvenyeket_a_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:36","title":"Több fronton támadja a civilellenes törvényeket a Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Betiltanák a szőrmetermékek többségének árusítását és előállítását a világ egyik divatközpontjának számító Los Angelesben, amely az eddigi legnagyobb amerikai város lenne, amely bevezeti a korlátozást. Kérdés, mi lesz az ortodox zsidók szőrmekalapjával.","shortLead":"Betiltanák a szőrmetermékek többségének árusítását és előállítását a világ egyik divatközpontjának számító Los...","id":"20180919_Mi_lesz_az_orosz_szepasszonyokkal_es_az_ortodox_zsidokkal_Szamuznek_a_szormet_Los_Angelesbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13fd903-dc26-494f-a42b-3a212a371362","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Mi_lesz_az_orosz_szepasszonyokkal_es_az_ortodox_zsidokkal_Szamuznek_a_szormet_Los_Angelesbol","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:48","title":"Mi lesz az orosz szépasszonyokkal és az ortodox zsidókkal? Száműznék a szőrmét Los Angelesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea12294-e579-4765-80d7-6fc3b206b8e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Színes,izgalmas gasztro-programmal várja a városlakókat a Ráday Korzó. Távoli országok kulináris kínálatába is belekóstolhatunk szeptember 28-29-én, pénteken és szombaton, ha bevetődünk a ferencvárosi közösségi fesztivál forgatagába.\r

\r

","shortLead":"Színes,izgalmas gasztro-programmal várja a városlakókat a Ráday Korzó. Távoli országok kulináris kínálatába is...","id":"20180918_Foldkoruli_utazas_a_Ferencvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea12294-e579-4765-80d7-6fc3b206b8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee13cb1-0c7e-492a-af41-1b1756570682","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Foldkoruli_utazas_a_Ferencvarosban","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:53","title":"Földkörüli utazás a Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c43717-c819-4c49-a3cd-acdd65c80e04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lassan másfél éve nem hajt végre egy jogerős bírósági ítéletet a MÁV.","shortLead":"Lassan másfél éve nem hajt végre egy jogerős bírósági ítéletet a MÁV.","id":"20180919_Zajvedo_falat_kellene_visszaepitenie_a_MAVnak_megsem_teszi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02c43717-c819-4c49-a3cd-acdd65c80e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a31ea55-8788-43fb-9e85-52acbd683217","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Zajvedo_falat_kellene_visszaepitenie_a_MAVnak_megsem_teszi","timestamp":"2018. szeptember. 19. 17:24","title":"Zajvédő falat kellene visszaépítenie a MÁV-nak, mégsem teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A sikeres vezetőknek megvannak a módszereik a kudarc kezelésére: menekülés helyett készek pozitívan fogadni, nyitottan arra, hogy tanuljanak belőle. És néha humorral ütik el a helyzetek komolyságát.","shortLead":"A sikeres vezetőknek megvannak a módszereik a kudarc kezelésére: menekülés helyett készek pozitívan fogadni, nyitottan...","id":"20180920_Hogyan_kezeljuk_a_kudarcot_Peldaul_humorral","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7d1737-adbf-4e51-b030-6e44eb78ca93","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180920_Hogyan_kezeljuk_a_kudarcot_Peldaul_humorral","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:15","title":"Hogyan kezeljük a kudarcot? Például humorral!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427ca074-3db6-4cbd-82e5-4406a8fa0098","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az árfolyamkockázat esetében nem elég, hogy általánosságban írt erről a bank a szerződésben - mondta ki a luxemburgi testület egy magyar ügyben.","shortLead":"Az árfolyamkockázat esetében nem elég, hogy általánosságban írt erről a bank a szerződésben - mondta ki a luxemburgi...","id":"20180920_Fontos_itelet_az_Europai_Birosagon_perelhetnek_a_devizahitelesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=427ca074-3db6-4cbd-82e5-4406a8fa0098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa7307b-6087-4d73-8346-694d0ab02863","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Fontos_itelet_az_Europai_Birosagon_perelhetnek_a_devizahitelesek","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:30","title":"Fontos ítélet az Európai Bíróságon: perelhetnek a devizahitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a658896e-4560-47a5-83c7-2bafd0a85d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Zetényi-Csukás Ferenc jelentette be Facebookján büszkén, utólag, az eseményt előzőleg nem verték nagy dobra.","shortLead":"Ezt Zetényi-Csukás Ferenc jelentette be Facebookján büszkén, utólag, az eseményt előzőleg nem verték nagy dobra.","id":"20180919_Titokban_Horthyszobrot_avattak_Hajduboszormeny_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a658896e-4560-47a5-83c7-2bafd0a85d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7853293-efd3-44b4-9c78-4a169cdd98eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Titokban_Horthyszobrot_avattak_Hajduboszormeny_mellett","timestamp":"2018. szeptember. 19. 17:01","title":"Titokban avattak Horthy-szobrot Bodaszőlőn, a fideszes polgármester is felszólalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]