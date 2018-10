Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad12f4db-4185-4ecc-affa-7b41ef842c1a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Veszélyes dolog oknyomozó újságírónak lenni, kivált akkor, ha orosz ügynökök után kutat valaki.","shortLead":"Veszélyes dolog oknyomozó újságírónak lenni, kivált akkor, ha orosz ügynökök után kutat valaki.","id":"20181001_Sietosen_tavozott_Oroszorszagbol_a_novicsokos_tamadok_azonositasaban_reszt_vevo_ujsagiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad12f4db-4185-4ecc-affa-7b41ef842c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3ab506-820e-41e1-b446-a2fe8c9d06b2","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Sietosen_tavozott_Oroszorszagbol_a_novicsokos_tamadok_azonositasaban_reszt_vevo_ujsagiro","timestamp":"2018. október. 01. 08:21","title":"Sietősen távozott Oroszországból a novicsokos támadók azonosításában részt vevő újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a71a8d-8280-4b55-9a74-a7d1eb1b17f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2017 őszén nagy tiltakozást váltott ki a nagy áruházláncok körében, amikor egy javaslattal 100 forint fölé emelte volna a kormány a papíralapú reklámhordozók termékdíját. Most a háromszorosára emelnék.","shortLead":"2017 őszén nagy tiltakozást váltott ki a nagy áruházláncok körében, amikor egy javaslattal 100 forint fölé emelte volna...","id":"20180930_Nemcsak_a_muanyag_szatyornak_az_aruhazi_reklamujsagnak_is_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56a71a8d-8280-4b55-9a74-a7d1eb1b17f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a4860a-03bb-4326-b4e4-af0d54f46236","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Nemcsak_a_muanyag_szatyornak_az_aruhazi_reklamujsagnak_is_vege","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:56","title":"Nemcsak a műanyag szatyornak, az áruházi reklámújságnak is vége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aae4a0e-6ed7-434e-a71f-51ebed9d475b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A macedón Vardar Szkopje 27-25-re nyert a magyar sztárcsapat ellen.","shortLead":"A macedón Vardar Szkopje 27-25-re nyert a magyar sztárcsapat ellen.","id":"20180929_Idehaza_kapott_ki_a_Meszarosgalaxisba_bevitt_Veszprem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aae4a0e-6ed7-434e-a71f-51ebed9d475b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf02e73e-976e-4627-b7d8-98c3cd464bc2","keywords":null,"link":"/sport/20180929_Idehaza_kapott_ki_a_Meszarosgalaxisba_bevitt_Veszprem","timestamp":"2018. szeptember. 29. 19:33","title":"Idehaza kapott ki a Mészáros-galaxisba bevitt Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy férfi harca a saját jó hírnevéért.","shortLead":"Egy férfi harca a saját jó hírnevéért.","id":"20180930_Nem_fogja_elhinni_mi_lesz_Roman_Polanski_uj_filmjenek_a_temaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbfab64-c36f-44f6-ac20-743c100692ef","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Nem_fogja_elhinni_mi_lesz_Roman_Polanski_uj_filmjenek_a_temaja","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:34","title":"Nem fogja elhinni, mi lesz Roman Polanski új filmjének a témája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint eldőlt: Tarlós István marad Orbán Viktor embere Budapesten. A heti belpolitikai elemzésünkben azt próbáltuk átgondolni, melyek lehetnek a főpolgármesternek azon képességei, amelyek miatt a kormányfő ragaszkodik személyéhez. ","shortLead":"Sajtóhírek szerint eldőlt: Tarlós István marad Orbán Viktor embere Budapesten. A heti belpolitikai elemzésünkben azt...","id":"20180930_Tarlos_Istvannal_alkalmasabb_nimandot_Orban_Viktor_nem_talal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8757156f-8d88-4a95-a703-4bdb2347c008","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Tarlos_Istvannal_alkalmasabb_nimandot_Orban_Viktor_nem_talal","timestamp":"2018. szeptember. 30. 17:30","title":"Tarlós Istvánnál veszélytelenebb embert Orbán Viktor nem talál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53277be-9609-4ab1-ae29-ba39bbf83569","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hét órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek, estig eldől, hogy a nyugat-balkáni ország eleget tesz-e a görögökkel kötött megállapodásnak. Ha a szavazók nagyobb része igennel voksol, és a parlament is rábólint az ezzel járó alkotmánymódosításra, akkor folytatódhat az ország európai uniós és NATO-integrációja is.","shortLead":"Hét órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek, estig eldől, hogy a nyugat-balkáni ország eleget tesz-e a görögökkel kötött...","id":"20180930_Megkezdodott_a_nepszavazas_Macedoniaban_nemsokara_kiderul_megvaltozike_az_orszag_neve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f53277be-9609-4ab1-ae29-ba39bbf83569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b42710-1620-4ca2-877f-a2cd1c249178","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Megkezdodott_a_nepszavazas_Macedoniaban_nemsokara_kiderul_megvaltozike_az_orszag_neve","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:05","title":"Megkezdődött a népszavazás Macedóniában, nemsokára kiderül, megváltozik-e az ország neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbra is rács mögött marad a Kuciak-gyilkosság négy, a napokban őrizetbe vett gyanúsítottja.","shortLead":"Továbbra is rács mögött marad a Kuciak-gyilkosság négy, a napokban őrizetbe vett gyanúsítottja.","id":"20180930_Elozetesbe_kerultek_a_Kuciakgyilkossag_gyanusitottjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fb93a5-8570-4493-9f23-57bf3625d569","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Elozetesbe_kerultek_a_Kuciakgyilkossag_gyanusitottjai","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:12","title":"Előzetesbe kerültek a Kuciak-gyilkosság gyanúsítottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cf1948-3459-43b6-ba15-deda3aba7b90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A meteorológusok által csak \"medikánként\" emlegetett vihar szombaton érte el Peloponnészoszt, több települést is elöntött a víz.","shortLead":"A meteorológusok által csak \"medikánként\" emlegetett vihar szombaton érte el Peloponnészoszt, több települést is...","id":"20180930_Megerkezett_Gorogorszagba_a_Zorba_nevu_vihar__fotok_videok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89cf1948-3459-43b6-ba15-deda3aba7b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773380e6-1367-4357-a96f-ee357bf3e0e2","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Megerkezett_Gorogorszagba_a_Zorba_nevu_vihar__fotok_videok","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:50","title":"Megérkezett Görögországba a Zorba nevű vihar - fotók, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]