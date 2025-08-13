A választásig csak drágulhatnak az új lakások, tömeges átadások 2027-ben kezdődhetnek

Öt év alatt a legjobb esetben 50 ezer lakás épülhet, ha bejön a kormány terve – számolt a Duna House. A 3 százalékos lakáshitelprogramot kiegészítő kormányrendelet hétfőn jelent meg, ez alapján az Otthon Start program keretében épülő nagy lakótelepeket kiemelt beruházássá lehet nyilvánítani.

A Duna House számítása szerint ha mostanában elindul a tervezés és az engedélyeztetés, akkor 6-12 hónappal később, 2026-ban kezdődhet meg 20–25 ezer új lakás fejlesztése, majd a következő években még ugyanennyi lakást építhetnek. A tényleges átadások tömegesen várhatóan 2027 második felétől jelennek meg a piacon.

Van honnan növelni a számokat: 2020-ban még 28 200 új lakás épült, 2021-ben és 2022-ben már csak nagyjából 20 000, 2023-ban 18 600, míg 2024-ben mindössze 13 300, ami 2017 óta a legalacsonyabb adat.

Amíg viszont nem lesznek készen az új lakások, addig a piacon a keresletélénkítő hatás dominálhat – mondta Szegő Péter, a cég vezető elemzője. Az első projekteknél az előértékesítés 2026 elején indulhat meg, ezzel már nagyobb lehet a kereslet, a tömeges átadások és a kínálati fordulat azonban 2027–2028-ban hozhat érezhető árversenyt az újépítésű szegmensben. „A tervezett kínálatbővítés csak a gyors engedélyezés és az építőipari kapacitás bővítése együttes megvalósításával érheti el célját, és mérsékelheti az árak emelkedését a következő években” – tette hozzá.

Ami pedig a most is meglévő, eladásra hirdetett ingatlanokat illeti: az ingatlan.com készített egy számítást, amely szerint négyből három eladó ingatlan megfelel a 3 százalékos hitel feltételeinek, Budapesten viszont csak 41 százalékos ez az arány.

A feltételek szerint maximum 1,5 millió forint lehet a négyzetméterár, emellett legfeljebb 100 millió forintos lakásra, illetve 150 millió forintos házra lehet igényelni a kedvezményes lakáshitelt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője arról írt: a budapesti eladó társasházi lakások átlagos négyzetméterára már most is 1,4 millió forintnál jár, a kereslet pedig az olcsóbb ingatlanok esetében nőtt látványosabban. A kisebb településeken viszont a vevők akár az eredetinél tervezett nagyobb ingatlant is vásárolhatnak a 3 százalékos kamatozású lakáshitel segítségével.