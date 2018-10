Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d70df85d-39af-418d-bcdc-a296c331308d","c_author":"Mediwel","category":"brandcontent","description":"A munkavégzés és a stressz kéz a kézben járnak – nincsen olyan iroda, ahol néha-néha ne alakulna ki egy kis feszültség a csapatmunka, a kihívások és feladatok miatt. Hogyan garantálhatjuk munkaadóként alkalmazottaink számára a munka közben felgyülemlett stressz megfelelő és folyamatos levezetését, kezelését, ezzel együtt a mozgás biztosítását és az egészség megőrzését? ","shortLead":"A munkavégzés és a stressz kéz a kézben járnak – nincsen olyan iroda, ahol néha-néha ne alakulna ki egy kis feszültség...","id":"20180928_Stresszesek_a_kollegak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d70df85d-39af-418d-bcdc-a296c331308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b758f643-3d71-4fc5-8f30-d95ba72bb641","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180928_Stresszesek_a_kollegak","timestamp":"2018. október. 03. 07:18","title":"Stresszesek a kollégák? Ezt tegye, ha nyugodt és eredményes munkavállalókra vágyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a06fd9e-f3ba-4ecd-93b8-7c8a97b61908","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Pentagonba, James Mattis védelmi miniszternek és John Richardson admirálisnak is ricint küldtek, mostanra kiderült, Trumpnak is címeztek egy mérget tartalmazó levelet.","shortLead":"A Pentagonba, James Mattis védelmi miniszternek és John Richardson admirálisnak is ricint küldtek, mostanra kiderült...","id":"20181003_Donald_Trumpnak_is_eros_merget_kuldtek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a06fd9e-f3ba-4ecd-93b8-7c8a97b61908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce56787c-4711-4e8c-ab43-b1ddbf2f5136","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Donald_Trumpnak_is_eros_merget_kuldtek","timestamp":"2018. október. 03. 06:23","title":"Donald Trumpnak is erős mérget tartalmazó levelet küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus kifakadt, hogy minden befektetési alap a kapzsi amerikai zsidó, német, angol és svájci üzletemberek kezében van.","shortLead":"A politikus kifakadt, hogy minden befektetési alap a kapzsi amerikai zsidó, német, angol és svájci üzletemberek kezében...","id":"20181003_Antiszemitizmussal_vadolja_a_lengyel_miniszterelnokot_az_izraeli_sajto_egy_kiszivargott_hangfelvetel_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a89bd5-48c1-45dc-85b6-8e4bb4954df2","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Antiszemitizmussal_vadolja_a_lengyel_miniszterelnokot_az_izraeli_sajto_egy_kiszivargott_hangfelvetel_miatt","timestamp":"2018. október. 03. 18:58","title":"Antiszemitizmussal vádolja a lengyel miniszterelnököt az izraeli sajtó egy kiszivárgott hangfelvétel miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Tibor váltja a Lapcom Zrt.-t eddig vezető Andreas Merzet. ","shortLead":"Kovács Tibor váltja a Lapcom Zrt.-t eddig vezető Andreas Merzet. ","id":"20181002_Uj_fonok_van_Andy_Vajna_mediacegenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3eafd1b-aa33-46e6-aded-d6900eac4eda","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Uj_fonok_van_Andy_Vajna_mediacegenel","timestamp":"2018. október. 02. 16:12","title":"Új főnök van Andy Vajna médiacégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1a9bd7-b6de-4ebe-bb23-daa7e82748f4","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Nemzeti konzultációt tart Ausztria, jelenti be büszkén a magyar kormánylap. Lám-lám, az új konzervatív-populista osztrák kabinet is a követi Orbán Viktor példáját. Attól azért nagyon messze van a rothadó Nyugat, hogy olyan konzultációt tartson, amilyeneket a Fidesz levezényel. Döntsön, önnek melyik rendszer tetszik jobban!","shortLead":"Nemzeti konzultációt tart Ausztria, jelenti be büszkén a magyar kormánylap. Lám-lám, az új konzervatív-populista...","id":"20181003_nemzeti_konzultacio_nepszavazas_demografia_ausztria_orban_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a1a9bd7-b6de-4ebe-bb23-daa7e82748f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5dcb08-0cb7-45f8-a2fa-c7d70dbe68e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_nemzeti_konzultacio_nepszavazas_demografia_ausztria_orban_kormany","timestamp":"2018. október. 03. 15:00","title":"Ausztria is Orbánt majmolja? Elindult az osztrák nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bda1d38-c3a7-4309-9526-6e869f070134","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület már régóta rossz állapotban van, de mivel csak félig önkormányzati tulajdon, ezért a felújítás felét az államnak kellene állnia, erre viszont az önkormányzat hiába várt.","shortLead":"Az épület már régóta rossz állapotban van, de mivel csak félig önkormányzati tulajdon, ezért a felújítás felét...","id":"20181003_Csak_felig_ujitjak_fel_a_budapesti_iskolat_mert_az_allam_szerint_nem_eleg_hatranyos_helyzetu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bda1d38-c3a7-4309-9526-6e869f070134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c15632-f200-432a-84d5-3296e91e9d49","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Csak_felig_ujitjak_fel_a_budapesti_iskolat_mert_az_allam_szerint_nem_eleg_hatranyos_helyzetu","timestamp":"2018. október. 03. 20:10","title":"Csak félig újítják fel a budapesti iskolát, mert az állam szerint nem elég hátrányos helyzetű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere a kiszivárgott helyi levélről azt mondta, ez „vásárhelyi Fidesz őszödi beszéde”.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere a kiszivárgott helyi levélről azt mondta, ez „vásárhelyi Fidesz őszödi beszéde”.","id":"20181003_MarkiZay_Lehet_forradalmat_csinalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c41f86-733c-4fb5-9a3d-633443a71560","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_MarkiZay_Lehet_forradalmat_csinalni","timestamp":"2018. október. 03. 12:07","title":"Márki-Zay: Lehet forradalmat csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A világranglistán 45. magyar játékos két játszmában győzte le az olasz Marco Cecchinatót a pekingi keménypályás tenisztorna 4,6 millió dollár összdíjazású férfi versenyében.","shortLead":"A világranglistán 45. magyar játékos két játszmában győzte le az olasz Marco Cecchinatót a pekingi keménypályás...","id":"20181004_fucsovics_megint_nyert_mar_negyeddontos_kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1f76c6-1a04-4428-bd18-88eb581d29a9","keywords":null,"link":"/sport/20181004_fucsovics_megint_nyert_mar_negyeddontos_kinaban","timestamp":"2018. október. 04. 10:34","title":"Fucsovics megint nyert, már negyeddöntős Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]