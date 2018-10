Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt beszállt a kultúrharcba, kiállt a frissen menesztett Prőhle Gergely mellett.","shortLead":"Bayer Zsolt beszállt a kultúrharcba, kiállt a frissen menesztett Prőhle Gergely mellett.","id":"20181004_Bayer_Zsolt_Spiro_egy_zseni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5798ed23-eeaf-4cf4-b76e-b31aabb9ead0","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Bayer_Zsolt_Spiro_egy_zseni","timestamp":"2018. október. 04. 11:08","title":"Bayer Zsolt: Spiró egy zseni, Alföldi pedig hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1738c8-4c22-4ff2-8a0b-6bdc45663f4d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fegyveres rablás áldozatává vált Arkadiusz Milik, a Napoli lengyel válogatott csatára, miután csapatával 1-0-ra nyertek a Liverpool ellen a Bajnokok Ligája csoportkörében. ","shortLead":"Fegyveres rablás áldozatává vált Arkadiusz Milik, a Napoli lengyel válogatott csatára, miután csapatával 1-0-ra nyertek...","id":"20181004_ssc_napoli_arkadiusz_milik_fegyveres_rablas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c1738c8-4c22-4ff2-8a0b-6bdc45663f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fa84aa-f177-4e8c-adb8-5103547b4870","keywords":null,"link":"/sport/20181004_ssc_napoli_arkadiusz_milik_fegyveres_rablas","timestamp":"2018. október. 04. 12:34","title":"Győztes meccsről hazafelé rabolták ki a Napoli csatárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e13980-49d3-4976-9edc-4c2fc81382bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környéken óvoda, bölcsőde és egy forgalmas játszótér is van, de a lakók még mindig nem tudják, hogy veszélyben vannak-e.","shortLead":"A környéken óvoda, bölcsőde és egy forgalmas játszótér is van, de a lakók még mindig nem tudják, hogy veszélyben...","id":"20181003_Leallitottak_a_volt_KISZszekhaz_bontasat_mert_azbesztet_talaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7e13980-49d3-4976-9edc-4c2fc81382bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5d4e84-d816-43d0-be55-7d9f024d7077","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Leallitottak_a_volt_KISZszekhaz_bontasat_mert_azbesztet_talaltak","timestamp":"2018. október. 03. 17:20","title":"Leállították a volt KISZ-székház bontását, mert azbesztet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f8b2a2-700a-4e26-af62-7df5190b9ae1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jogerősen négy és fél év börtönbüntetésre ítélte a spanyol legfelsőbb bíróság szerdán Rodridgo Ratót, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) volt spanyol vezetőjét, egykori gazdasági minisztert.","shortLead":"Jogerősen négy és fél év börtönbüntetésre ítélte a spanyol legfelsőbb bíróság szerdán Rodridgo Ratót, a Nemzetközi...","id":"20181003_sikkasztas_miatt_bebortonzik_az_imf_volt_vezetojet_rodrigo_ratot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f8b2a2-700a-4e26-af62-7df5190b9ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b6247c-f6a9-4758-8841-4ac2ad140dc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_sikkasztas_miatt_bebortonzik_az_imf_volt_vezetojet_rodrigo_ratot","timestamp":"2018. október. 03. 16:19","title":"Sikkasztás miatt bebörtönzik az IMF volt vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több beadvány is érkezett a hatósághoz. ","shortLead":"Több beadvány is érkezett a hatósághoz. ","id":"20181004_Mediatanacs_Szenzacios_Negyes_RTL_Klub_korhatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2387465e-1d8e-4a4d-b57e-127bdf661bf2","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Mediatanacs_Szenzacios_Negyes_RTL_Klub_korhatar","timestamp":"2018. október. 04. 13:25","title":"Eljárást indít a Médiatanács a Szenzációs négyes miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén nemcsak az öregségi nyugdíjasoknak ad pluszpénzt a kormány, hanem mindenkinek, aki nyugdíjszerű ellátásban részesül. A maximum 18 ezer forint lesz, a kisnyugdíjasok kevesebbet kapnak majd.","shortLead":"Idén nemcsak az öregségi nyugdíjasoknak ad pluszpénzt a kormány, hanem mindenkinek, aki nyugdíjszerű ellátásban...","id":"20181005_nyugdijpremium_emmi_novak_katalin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04a728a-8c54-4cb4-b0d7-3ec1f223ea67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181005_nyugdijpremium_emmi_novak_katalin","timestamp":"2018. október. 05. 12:45","title":"Félmillóval többen kapnak az idén nyugdíjprémiumot, de nem mindenki ugyanannyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99f51da-cffa-485d-9f5d-ac21b151aaee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt beismerésként értékeli az országos rendőrfőkapitány szavait.","shortLead":"Az ellenzéki párt beismerésként értékeli az országos rendőrfőkapitány szavait.","id":"20181004_Megszuno_migracios_nyomas_fantomveszedelemrol_beszel_a_DK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e99f51da-cffa-485d-9f5d-ac21b151aaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065e7ed9-86f3-405a-a2b8-8b08e8a5ae09","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Megszuno_migracios_nyomas_fantomveszedelemrol_beszel_a_DK","timestamp":"2018. október. 04. 13:08","title":"Megszűnő migrációs nyomás: \"fantomveszedelemről\" beszél a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75f61f8-077b-4447-ba0c-e95d4322aad6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötvenezer forintot kell fizetniük, mert plakátokat raktak ki a városban.","shortLead":"Ötvenezer forintot kell fizetniük, mert plakátokat raktak ki a városban.","id":"20181004_Megbuntettek_a_Momentumot_Szombathelyen_mert_rontottak_a_fideszes_jelolt_eselyeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a75f61f8-077b-4447-ba0c-e95d4322aad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17bcd0b-da34-4dfb-9ea8-bd3ca8bc9ca3","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Megbuntettek_a_Momentumot_Szombathelyen_mert_rontottak_a_fideszes_jelolt_eselyeit","timestamp":"2018. október. 04. 11:51","title":"Megbüntették a Momentumot Szombathelyen, mert plakátjai rontják a fideszes jelölt esélyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]