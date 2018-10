Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6c91ce0-9248-4fa3-ac37-813c71c40ffb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a parlamentben járt.","shortLead":"A jegybankelnök a parlamentben járt.","id":"20181009_Matolcsy_Gyorgy_tudja_a_biztos_modszert_a_devizaadossag_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c91ce0-9248-4fa3-ac37-813c71c40ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d7c145-4ba1-4e3c-b667-2d7be51881f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Matolcsy_Gyorgy_tudja_a_biztos_modszert_a_devizaadossag_ellen","timestamp":"2018. október. 09. 17:01","title":"Matolcsy György tudja a biztos módszert a devizaadósság ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány a játékosok \"jó mentalitásában\" bízik.","shortLead":"A szövetségi kapitány a játékosok \"jó mentalitásában\" bízik.","id":"20181011_Rossi_a_penteki_magyargorogrol_jo_felkeszules_van_mogottunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b810aa0-5970-47f4-88b4-deddf2d54f72","keywords":null,"link":"/sport/20181011_Rossi_a_penteki_magyargorogrol_jo_felkeszules_van_mogottunk","timestamp":"2018. október. 11. 10:52","title":"Rossi a pénteki görög-magyarról: \"A játékosok már értik, mit várok tőlük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban a nappali maximumok 21-26 fok között alakulnak.","shortLead":"A következő napokban a nappali maximumok 21-26 fok között alakulnak.","id":"20181011_A_hetvegeig_biztos_kitart_a_nyari_meleg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8e8dbf-ac82-4d2d-8f01-8ce259811b22","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_hetvegeig_biztos_kitart_a_nyari_meleg","timestamp":"2018. október. 11. 14:29","title":"A hétvégéig biztos kitart a nyári meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől nagy változásokra lehet számítani a benzinkutatok, EU-s irányelv írja elő az egységes üzemanyag-jelölő címkék bevezetését. De megmaradnak a benzinkutakon az üzemanyagok megszokott helyi jelölései is.","shortLead":"Péntektől nagy változásokra lehet számítani a benzinkutatok, EU-s irányelv írja elő az egységes üzemanyag-jelölő címkék...","id":"20181011_Jonnek_az_uj_uzemanyagjelolesek_de_maradnak_a_regiek_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fe940e-b1f5-4b3b-b85c-6169ef7bff93","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_Jonnek_az_uj_uzemanyagjelolesek_de_maradnak_a_regiek_is","timestamp":"2018. október. 11. 15:57","title":"Jönnek az új üzemanyag-jelölések, de maradnak a régiek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74921307-532f-43f3-9a57-27cc7e6df535","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vicces hóbortja van Andri Ragettli svájci freestyle síelőnek: parkour-edzőteremnek rendez be egy egész tornatermet, amelyen aztán akrobatikus mutatványokkal ugrál végig. Harmadik ilyen videóján félig juvés, félig realos Ronaldo-mezben nyomja.","shortLead":"Vicces hóbortja van Andri Ragettli svájci freestyle síelőnek: parkour-edzőteremnek rendez be egy egész tornatermet...","id":"20181011_Andri_Ragettli_sielo_parkour","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74921307-532f-43f3-9a57-27cc7e6df535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7764b3-3113-47e9-8aa3-a71ed92b92f3","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Andri_Ragettli_sielo_parkour","timestamp":"2018. október. 11. 12:01","title":"Videó: Folytatja őrült látványos edzéseit a svájci Andri Ragettli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tina Turner betegségeiről beszélt egy interjúban, és azt is elárulta, gondolkodik az eutanázián. ","shortLead":"Tina Turner betegségeiről beszélt egy interjúban, és azt is elárulta, gondolkodik az eutanázián. ","id":"20181010_ferjetol_kapott_veset_a_betegeskedo_tina_turner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d28496e-e538-4d23-81a4-57858043db0b","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_ferjetol_kapott_veset_a_betegeskedo_tina_turner","timestamp":"2018. október. 10. 18:56","title":"Férjétől kapott vesét a betegeskedő rocklegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f7b974-e811-454f-88be-3ed8acaedff8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hurrikán már csökkenő erejű, de változatlanul életveszélyes a pusztítása Floridában.","shortLead":"A hurrikán már csökkenő erejű, de változatlanul életveszélyes a pusztítása Floridában.","id":"20181011_michael_hurrikan_florida_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54f7b974-e811-454f-88be-3ed8acaedff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4105e378-58ce-4528-94b4-7cb4a8987734","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_michael_hurrikan_florida_halalos_aldozat","timestamp":"2018. október. 11. 07:18","title":"Emberéletet is követelt már a tomboló Michael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4eb74e1-1e84-4dbd-b398-e0796c17d94e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi valószínűleg az amerikai repülőgépiparra és űrhajózásra vonatkozó ipari és kereskedelmi kémkedést végzett.","shortLead":"A férfi valószínűleg az amerikai repülőgépiparra és űrhajózásra vonatkozó ipari és kereskedelmi kémkedést végzett.","id":"20181011_Osszeeskuves_es_gazdasagi_kemkedes_vadat_emeltek_egy_kinai_ferfi_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4eb74e1-1e84-4dbd-b398-e0796c17d94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ac7afa-a920-4faf-ba78-ad9ef076c747","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Osszeeskuves_es_gazdasagi_kemkedes_vadat_emeltek_egy_kinai_ferfi_ellen","timestamp":"2018. október. 11. 07:47","title":"Összeesküvés és gazdasági kémkedés: vádat emeltek egy kínai férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]