Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa2f7f45-f986-43a2-a5d3-c4538435853c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járda egyszer csak beszakadt, egy hatalmas lyuk tátongott alatta.","shortLead":"A járda egyszer csak beszakadt, egy hatalmas lyuk tátongott alatta.","id":"20181010_Negy_embert_olt_meg_a_jarda_alatt_megnyilo_viznyelo_Kinaban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa2f7f45-f986-43a2-a5d3-c4538435853c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97577e5b-a37c-41c9-8bed-6ac4f5bdc5b3","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Negy_embert_olt_meg_a_jarda_alatt_megnyilo_viznyelo_Kinaban__video","timestamp":"2018. október. 10. 10:57","title":"Négy embert ölt meg a járda alatt megnyíló víznyelő Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056fec64-37c9-40d8-a209-9d2f24440673","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki a nagyobb szemét, Mr. Darcy vagy Heathcliff? Neves angol írók szerint ideje megfosztani őket a romantikus hős státuszától.","shortLead":"Ki a nagyobb szemét, Mr. Darcy vagy Heathcliff? Neves angol írók szerint ideje megfosztani őket a romantikus hős...","id":"20181011_Nincs_bocsanat_Mr_Darcy_szemet_manipulacioira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056fec64-37c9-40d8-a209-9d2f24440673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59e6849-221f-4ed5-b11e-27476d0d1026","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Nincs_bocsanat_Mr_Darcy_szemet_manipulacioira","timestamp":"2018. október. 11. 11:35","title":"Nekiestek Mr. Darcynak, és darabokra szedték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62e052f-9c5e-4d9d-b25b-541ae7b6b6d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha azt mondjuk, hogy pí, valószínűleg mindenki ugyanarra a a végtelen, irracionális számra gondol: 3,14. A matematikában jártasabbak talán még odáig is elmerészkednek, hogy 3,14159. Vannak azonban olyanok, akik ennél jóval több számot tudnak felsorolni a píből, vagy mások számára megjegyezhetetlen mennyiségű információt tudnak elraktározni az agyukban: a pí értékét például több mint százezer tizedesjegyig tudják.","shortLead":"Ha azt mondjuk, hogy pí, valószínűleg mindenki ugyanarra a a végtelen, irracionális számra gondol: 3,14...","id":"20181011_memoria_atleta_memorizalas_agy_agytorna_hogyan_tornaztathatom_az_agyamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a62e052f-9c5e-4d9d-b25b-541ae7b6b6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ad090b-f51f-4470-ba42-925f2f7ab1cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_memoria_atleta_memorizalas_agy_agytorna_hogyan_tornaztathatom_az_agyamat","timestamp":"2018. október. 11. 09:03","title":"Mutatunk egy tuti módszert a memorizáláshoz: aki elsajátítja, lényegében bármit képes megjegyezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79b205b-d828-41d0-bfa5-f31187545750","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai sajtó szerint Nikki Haley távozása az elnök számára nem lehetett váratlan.","shortLead":"Az amerikai sajtó szerint Nikki Haley távozása az elnök számára nem lehetett váratlan.","id":"20181009_lemondott_az_amerikai_ensz_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f79b205b-d828-41d0-bfa5-f31187545750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c10164-623b-4d82-a3a0-3927a27077d5","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_lemondott_az_amerikai_ensz_nagykovet","timestamp":"2018. október. 09. 16:24","title":"Lemondott az amerikai ENSZ-nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cf1b27-aa5a-4c04-9185-201f41578703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA alapos indoklást küldött. ","shortLead":"Az MTA alapos indoklást küldött. ","id":"20181010_Nem_lesz_honos_nepcsoport_az_orosz_es_a_szekely_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98cf1b27-aa5a-4c04-9185-201f41578703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142b7060-4ceb-4713-97a0-84ea0d61329d","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nem_lesz_honos_nepcsoport_az_orosz_es_a_szekely_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 10. 15:46","title":"Nem lesz honos népcsoport az orosz és a székely Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cc01ed-bfef-47d1-ba95-903684952b59","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A törökországi Erzurumot kizárja a kandidálók közül, és többen visszaléptek, így csak három pályázó maradt. ","shortLead":"A törökországi Erzurumot kizárja a kandidálók közül, és többen visszaléptek, így csak három pályázó maradt. ","id":"20181009_Harom_palyazo_maradt_a_2016os_teli_olimpiara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55cc01ed-bfef-47d1-ba95-903684952b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040c1a74-cacd-42f3-b976-c2edd4631883","keywords":null,"link":"/sport/20181009_Harom_palyazo_maradt_a_2016os_teli_olimpiara","timestamp":"2018. október. 09. 21:53","title":"Három pályázó maradt a 2026-os téli olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Innentől lehet trükközni az életkorral.","shortLead":"Innentől lehet trükközni az életkorral.","id":"20181009_Jon_a_lex_Mocsai_rektor_65_ev_eletkor_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b892fd1-0573-4105-87b1-38a0ba89e91a","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Jon_a_lex_Mocsai_rektor_65_ev_eletkor_kormany","timestamp":"2018. október. 09. 17:58","title":"Jön a lex Mocsai 2.0? Plusz három évet ad a kormány az idősödő rektoroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51487e9e-0872-4c56-9923-47b99e464670","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb Pixelek mellett okoshangszórójának kijelzős változatát is bemutatta a Google New Yorkban. Ismerkedjenek meg a Google Home Hubbal.","shortLead":"A legújabb Pixelek mellett okoshangszórójának kijelzős változatát is bemutatta a Google New Yorkban. Ismerkedjenek meg...","id":"20181009_google_home_hub_kepernyos_okoshangszoro_bejelentes_digitalis_asszisztens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51487e9e-0872-4c56-9923-47b99e464670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2bbe0d-e963-47c4-a6f4-77fd712d862b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_google_home_hub_kepernyos_okoshangszoro_bejelentes_digitalis_asszisztens","timestamp":"2018. október. 09. 21:03","title":"Bejelentették: itt a Google otthoni okosközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]