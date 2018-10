Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bb9bbdf-988d-4077-b41c-fbe84a98077a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azzal vádolják őket, hogy egy betiltott náci szervezet tagjai.","shortLead":"Azzal vádolják őket, hogy egy betiltott náci szervezet tagjai.","id":"20181010_Birosag_ele_alltak_a_brit_szulok_akik_Adolf_Hitler_utan_neveztek_el_a_gyerekuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bb9bbdf-988d-4077-b41c-fbe84a98077a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f20eb53-e564-4fb3-b887-b3e8652610bc","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Birosag_ele_alltak_a_brit_szulok_akik_Adolf_Hitler_utan_neveztek_el_a_gyerekuket","timestamp":"2018. október. 10. 10:11","title":"Bíróság elé álltak a brit szülők, akik Adolf Hitler után nevezték el a gyereküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismeretlen eredetű gyümölcsből főzték.","shortLead":"Ismeretlen eredetű gyümölcsből főzték.","id":"20181011_Le_kell_venni_a_polcokrol_a_gonci_barackpalinkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0353bceb-58a8-40de-884c-6a190e4cc3ed","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Le_kell_venni_a_polcokrol_a_gonci_barackpalinkat","timestamp":"2018. október. 11. 11:38","title":"Le kell venni a polcokról a gönci barackpálinkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc5658f-779f-477e-af00-2e42c4e9bd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A luxuscikkekben utazó orosz Caviar különleges készülékei az új iPhone-ok bolti áránál is lényegesen nagyobb árcédulát kaptak. ","shortLead":"A luxuscikkekben utazó orosz Caviar különleges készülékei az új iPhone-ok bolti áránál is lényegesen nagyobb árcédulát...","id":"20181010_apple_iphone_xs_max_arany_hatlap_caviar_luxustelefon_mobilkiegeszito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dc5658f-779f-477e-af00-2e42c4e9bd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a53887-53a3-414e-912d-8907d20554cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_apple_iphone_xs_max_arany_hatlap_caviar_luxustelefon_mobilkiegeszito","timestamp":"2018. október. 10. 17:03","title":"Sokallja az új iPhone-ok árát? Van már olyan is, amelyik 4 millió forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anyamedvét és két bocsát sikerült kiterelni a városból, senkinek nem esett baja.","shortLead":"Az anyamedvét és két bocsát sikerült kiterelni a városból, senkinek nem esett baja.","id":"20181011_Most_Fogaras_kozpontjaban_randalirozott_egy_medvecsalad_elzavartak_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc03eb84-0c9a-4df9-b650-ab16af7ce516","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Most_Fogaras_kozpontjaban_randalirozott_egy_medvecsalad_elzavartak_oket","timestamp":"2018. október. 11. 15:01","title":"Fogaras központjában randalírozott egy medvecsalád, elzavarták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca22a68-e2c9-47f4-9db1-18b63e83e5ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saját belépőkártyát is kapott. ","shortLead":"Saját belépőkártyát is kapott. ","id":"20181011_Macska_egerfogo_Izland_hotel_Twitter_Reddit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cca22a68-e2c9-47f4-9db1-18b63e83e5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093648cb-2724-4c07-a06e-dd2786c79a4b","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Macska_egerfogo_Izland_hotel_Twitter_Reddit","timestamp":"2018. október. 11. 16:28","title":"Imádja az internet a magyar macskát, aki egy izlandi hotel hivatásos egérfogója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73210a2c-a3f2-42e8-9749-1462d643ea95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fotó is készült, amint a külügyminiszter kezet ráz a KAZGUU Egyetem rektorával. ","shortLead":"Fotó is készült, amint a külügyminiszter kezet ráz a KAZGUU Egyetem rektorával. ","id":"20181010_Szijjartot_diszdoktorra_avattak_Kazahsztanban_mert_annyira_jol_epiti_a_nemzetkozi_kapcsolatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73210a2c-a3f2-42e8-9749-1462d643ea95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4e7192-9465-4763-9ffc-2fdd1246dd86","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Szijjartot_diszdoktorra_avattak_Kazahsztanban_mert_annyira_jol_epiti_a_nemzetkozi_kapcsolatokat","timestamp":"2018. október. 10. 11:59","title":"Szijjártót díszdoktorrá avatták Kazahsztánban, mert annyira jól építi a nemzetközi kapcsolatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a6845d-bd53-4155-8bd8-bb1a74bb4f43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A producer ellen 2017-ben indult eljárás, mert állítólag 2004-ben orális szexre kényszerített egy akkor még csak 17 éves színésznőt. ","shortLead":"A producer ellen 2017-ben indult eljárás, mert állítólag 2004-ben orális szexre kényszerített egy akkor még csak 17...","id":"20181011_Ejtettek_az_egyik_vadpontot_Harvey_Weinstein_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a6845d-bd53-4155-8bd8-bb1a74bb4f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82bb32c-84b9-4b8b-b18b-761934bf9e05","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Ejtettek_az_egyik_vadpontot_Harvey_Weinstein_ugyeben","timestamp":"2018. október. 11. 17:01","title":"Ejtették az egyik vádpontot Harvey Weinstein ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Novák Katalin szerint a cél az, hogy 2022-re ezen ápolási díj mértéke elérje az akkori minimálbér összegét.","shortLead":"Novák Katalin szerint a cél az, hogy 2022-re ezen ápolási díj mértéke elérje az akkori minimálbér összegét.","id":"20181011_100_ezer_forintra_no_a_gyermekek_utan_jaro_apolasi_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0342c93-83dc-42ed-96db-fd90a8da630a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_100_ezer_forintra_no_a_gyermekek_utan_jaro_apolasi_dij","timestamp":"2018. október. 11. 09:58","title":"100 ezer forintra nő a gyermekek után járó ápolási díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]