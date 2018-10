Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszerárak emelkedését vetíti előre, hogy augusztusban 6 százalékkal nőttek a mezőgazdasági termelői árak éves összehasonlításban.","shortLead":"Az élelmiszerárak emelkedését vetíti előre, hogy augusztusban 6 százalékkal nőttek a mezőgazdasági termelői árak éves...","id":"20181013_elelmiszerek_dragulas_aremelkedes_mezogazdasag_termelok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f042dd-d937-4a0a-b665-cd2ab2ce73f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181013_elelmiszerek_dragulas_aremelkedes_mezogazdasag_termelok","timestamp":"2018. október. 13. 07:40","title":"Nincs megállás: még tovább drágulnak az élelmiszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabó Gergő nem teszi zsebre, amit kapott.","shortLead":"Szabó Gergő nem teszi zsebre, amit kapott.","id":"20181012_Hosszu_Facebookposztban_ment_neki_az_MLSZ_sajtosanak_a_Sport_Plusz_szerkesztosege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0410cf68-cd86-4c85-ac72-8560b7a6ccd0","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Hosszu_Facebookposztban_ment_neki_az_MLSZ_sajtosanak_a_Sport_Plusz_szerkesztosege","timestamp":"2018. október. 12. 18:31","title":"Hosszú Facebook-posztban ment neki az MLSZ sajtósának a Sport Plusz szerkesztősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78eba6b6-c6f2-48b4-a4f5-75f02b5e52fe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hacsak nem szavatolja, hogy megváltozik.","shortLead":"Hacsak nem szavatolja, hogy megváltozik.","id":"20181012_Juncker_Orbannak_nincs_helye_az_Europai_Neppartban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78eba6b6-c6f2-48b4-a4f5-75f02b5e52fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e39513-492b-42f0-ac99-05c40cbe4bbf","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Juncker_Orbannak_nincs_helye_az_Europai_Neppartban","timestamp":"2018. október. 12. 13:43","title":"Juncker: Orbánnak nincs helye az Európai Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aef02c-ebe3-4540-80b7-35ff74b19bc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha fegyvert adnának a kezébe, tisztára Terminator lenne.","shortLead":"Ha fegyvert adnának a kezébe, tisztára Terminator lenne.","id":"20181013_boston_dynamics_emberszabasu_robot_akadaly_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7aef02c-ebe3-4540-80b7-35ff74b19bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a545ff-0a56-4fb0-8e53-ed680d3917c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_boston_dynamics_emberszabasu_robot_akadaly_video","timestamp":"2018. október. 13. 09:03","title":"Videó: Leesik az álla, ha megnézi, hogy ugrik át az akadályon ez az emberszabású robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927e1b1b-a134-4215-b8d4-43ab71204a91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mindenki kapja meg a megemelt összeget, ezt viszont sok érintett nem tudja.","shortLead":"Nem mindenki kapja meg a megemelt összeget, ezt viszont sok érintett nem tudja.","id":"20181012_Nagy_a_bizonytalansag_az_otthonapolasi_dijak_emelese_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=927e1b1b-a134-4215-b8d4-43ab71204a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a121aeb1-011a-46c7-8342-d88621b5d05d","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Nagy_a_bizonytalansag_az_otthonapolasi_dijak_emelese_korul","timestamp":"2018. október. 12. 20:10","title":"Nagy a bizonytalanság az otthonápolási díjak emelése körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hirtelen állt be a csend, ahogy a nap elbújt.","shortLead":"Hirtelen állt be a csend, ahogy a nap elbújt.","id":"20181012_Elhallgattak_a_mehek_a_napfogyatkozas_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8219547f-3c2f-4b64-a371-77b0627dd5d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_Elhallgattak_a_mehek_a_napfogyatkozas_alatt","timestamp":"2018. október. 12. 14:04","title":"Elhallgattak a méhek a napfogyatkozás alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf2d5c3-2634-4bf1-9cd9-de79747dbc70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy kanadai karikaturista azt állítja, hogy Banksy több ötletét is tőle lopta el. A Twitterén igyekszik bebizonyítani, hogy egyes Banksy-stencileket ő már évekkel korábban megálmodott, beleértve a Blur Think Tank című albumához készült borítót is. ","shortLead":"Egy kanadai karikaturista azt állítja, hogy Banksy több ötletét is tőle lopta el. A Twitterén igyekszik bebizonyítani...","id":"20181012_Plagiummal_vadoljak_Banksyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaf2d5c3-2634-4bf1-9cd9-de79747dbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c607ef32-55ee-4faf-91ad-9b9f66fc6f2d","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Plagiummal_vadoljak_Banksyt","timestamp":"2018. október. 12. 17:02","title":"Plágiummal vádolják Banksyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ca52b9-5fbf-41d9-b318-e5a4a2131e1b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A ceremónián Szijjártó Péter is beszédet mondott.","shortLead":"A ceremónián Szijjártó Péter is beszédet mondott.","id":"20181012_Alairtak_a_BMWszerzodest_Debrecenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ca52b9-5fbf-41d9-b318-e5a4a2131e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e813ca74-2fcd-47cf-a64a-7e87a94503cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Alairtak_a_BMWszerzodest_Debrecenben","timestamp":"2018. október. 12. 12:39","title":"Aláírták a BMW-szerződést Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]