[{"available":true,"c_guid":"553efe8b-e0d8-4a66-b243-d05428d295fd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A filmtörténeti klasszikust az 50. évforduló alkalmából a Filmalap digitalizálási és felújítási programjában teljeskörűen, 4K felbontásban restaurálták.","shortLead":"A filmtörténeti klasszikust az 50. évforduló alkalmából a Filmalap digitalizálási és felújítási programjában...","id":"20181013_Feltuningoltak_Jumurdzsakekat_megint_moziba_kerul_az_Egri_csillagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=553efe8b-e0d8-4a66-b243-d05428d295fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d19fa5-c253-4607-be26-e8e38e28d6f8","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Feltuningoltak_Jumurdzsakekat_megint_moziba_kerul_az_Egri_csillagok","timestamp":"2018. október. 13. 15:59","title":"Feltuningolták Jumurdzsákékat, megint moziba kerül az Egri csillagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e84467-7dbc-4a57-9c5f-80aa4bf2f5c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme egy kisvasút, melyen abszolút egyedi kétütemű \"mozdony\" teljesít szolgálatot.","shortLead":"Íme egy kisvasút, melyen abszolút egyedi kétütemű \"mozdony\" teljesít szolgálatot.","id":"20181013_a_nap_videoja_pofekelo_kisvonat_lett_a_Trabantbol_kisvasut_ndk_oldtimer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e84467-7dbc-4a57-9c5f-80aa4bf2f5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c638cc2f-7b0a-479a-aa28-9c59e74a877b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_a_nap_videoja_pofekelo_kisvonat_lett_a_Trabantbol_kisvasut_ndk_oldtimer","timestamp":"2018. október. 13. 06:41","title":"A nap videója: pöfékelő kisvonat lett a Trabantból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Antonio Guterres ENSZ-főtitkár az igazság kiderítését követelte a Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán tett látogatása során eltűnt újságíró, Dzsamal Hasogdzsi ügyében. Miközben a világszervezet első embere azt mondta, attól tart az ellenzékiek eltüntetése „új normává válhat”, Donald Trump amerikai elnök közölte, Rijád súlyos büntetést kap, ha kiderül, hogy a királyságnak köze van Hasogdzsi eltűnéséhez. Már török kormánylap is ír a gyilkosság idején készült hangfelvételekről.\r

\r

","shortLead":"Antonio Guterres ENSZ-főtitkár az igazság kiderítését követelte a Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán tett látogatása...","id":"20181013_Egyre_nagyobb_a_felhaborodas_a_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22c0998-4b31-4a27-8c81-2cab494c7efd","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_Egyre_nagyobb_a_felhaborodas_a_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasa_miatt","timestamp":"2018. október. 13. 15:01","title":"Ezerrel szivárogtat a Hasogdzsi-ügyben a török kormány, Trump is fenyegeti a szaúdiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a3ab7b-ddcf-4cf2-9b0f-0b20f3e79701","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Monyo vörösborral és törköllyel bolondítja az alapsöreit.","shortLead":"A Monyo vörösborral és törköllyel bolondítja az alapsöreit.","id":"20181013_Sorborpalinkat_fejlesztett_a_magyar_sorfozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19a3ab7b-ddcf-4cf2-9b0f-0b20f3e79701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34c64fa-567a-4a7d-9899-3428479f1722","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Sorborpalinkat_fejlesztett_a_magyar_sorfozo","timestamp":"2018. október. 13. 12:50","title":"Sörborpálinkával kábít egy magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3790b68e-aa26-4313-9bfd-ec8fd68752fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi lakásán további 12 millió forintot és egymillió forintnak megfelelő külföldi valutát is találtak.","shortLead":"A férfi lakásán további 12 millió forintot és egymillió forintnak megfelelő külföldi valutát is találtak.","id":"20181013_Tizmillio_forintnyi_fuvet_cipelt_eppen_a_drogdiler_amikor_igazoltattak_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3790b68e-aa26-4313-9bfd-ec8fd68752fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f4ec77-c31b-4ecd-8b97-373f258568c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Tizmillio_forintnyi_fuvet_cipelt_eppen_a_drogdiler_amikor_igazoltattak_a_rendorok","timestamp":"2018. október. 13. 10:59","title":"Tízmillió forintnyi füvet cipelt éppen a drogdíler, amikor igazoltatták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók legújabb eredményei a globális felmelegedés egy olyan következményére hívják fel a figyelmet, amiről eddig nem sokat hallottunk.","shortLead":"Amerikai kutatók legújabb eredményei a globális felmelegedés egy olyan következményére hívják fel a figyelmet, amiről...","id":"20181014_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_mentalis_betegek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edd4c79-bc4d-4a55-9427-405e1866a9f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_mentalis_betegek_szama","timestamp":"2018. október. 14. 21:03","title":"Már csak ez hiányzott: szó szerint beleőrülhetünk a klímaváltozásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bd3da0-ee0a-4e26-90a9-0ea265a29197","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert nem asszisztál ahhoz, hogy Habony Árpád válassza ki az ellenzék főpolgármester-jelöltjét. ","shortLead":"Puzsér Róbert nem asszisztál ahhoz, hogy Habony Árpád válassza ki az ellenzék főpolgármester-jelöltjét. ","id":"20181013_Puzser_mszp_elovalasztas_tarlos_folpolgarmester_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5bd3da0-ee0a-4e26-90a9-0ea265a29197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf39ac4-14a8-4fd1-adfe-bf02f74630aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Puzser_mszp_elovalasztas_tarlos_folpolgarmester_valasztas","timestamp":"2018. október. 13. 12:10","title":"Puzsér: Az MSZP ne legyen habonyabb a Habonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi, aki már hetek óta vár a műtétre, Székely László menesztése óta semmilyen információt nem kapott a kórháztól.","shortLead":"A férfi, aki már hetek óta vár a műtétre, Székely László menesztése óta semmilyen információt nem kapott a kórháztól.","id":"20181013_Azt_sem_tudom_megmuteneke_egyaltalan__megszolalt_a_kirugott_szivsebesz_egyik_volt_betege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7a33b4-4d5c-4024-b59e-1d338fa007e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Azt_sem_tudom_megmuteneke_egyaltalan__megszolalt_a_kirugott_szivsebesz_egyik_volt_betege","timestamp":"2018. október. 13. 11:26","title":"„Azt sem tudom, megműtenek-e egyáltalán” – megszólalt a kirúgott szívsebész egyik volt betege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]