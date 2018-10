Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bfd4d96-e476-4687-8b11-229f23f092fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A város már kinézte az új temető helyét, és el is kezdték felvásárolni a területet, de az utolsó telek megvételére már nincs pénz. ","shortLead":"A város már kinézte az új temető helyét, és el is kezdték felvásárolni a területet, de az utolsó telek megvételére már...","id":"20181015_Megtelt_a_temeto_Koszegen_nincs_penz_az_ujra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bfd4d96-e476-4687-8b11-229f23f092fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b258244-4994-49be-aeee-7497e0fc66f5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181015_Megtelt_a_temeto_Koszegen_nincs_penz_az_ujra","timestamp":"2018. október. 15. 11:01","title":"Megtelt a temető Kőszegen, nincs pénz az újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57de4751-d039-4a39-9bef-30840436a54f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181015_A_Tv2_csak_tudja_Orban_tamadott_beszedeivel_magabiztossagra_neveli_a_magyarokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57de4751-d039-4a39-9bef-30840436a54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fb013a-e496-455e-9647-57e67bbbe788","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_Tv2_csak_tudja_Orban_tamadott_beszedeivel_magabiztossagra_neveli_a_magyarokat","timestamp":"2018. október. 15. 09:57","title":"A TV2 napi agymosása: Orbán már szimbólum és felrázza a kishitű, irigy magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120498c8-8d04-4c27-8496-d378f8d4cfce","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Soha nem volt még olyan alacsony a Duna vízszintje, mint most. Komáromnál dőlt meg a rekord, sőt a vízügy szerint a következő napokban további apadás várható. A kirándulók most olyan helyekre is besétálhatnak, ahol máskor víz hömpölyög. Azt RTL Klub híradójának riportja.","shortLead":"Soha nem volt még olyan alacsony a Duna vízszintje, mint most. Komáromnál dőlt meg a rekord, sőt a vízügy szerint...","id":"20181014_Rekordalacsony_a_Duna_vizszintje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=120498c8-8d04-4c27-8496-d378f8d4cfce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb151fa-4b91-439e-b162-6026c84ec6a3","keywords":null,"link":"/elet/20181014_Rekordalacsony_a_Duna_vizszintje","timestamp":"2018. október. 14. 19:56","title":"Rekordalacsony a Duna vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Egy tollvonással oldotta meg a kormány a hajléktalanság problémáját: mától szabálysértés az utcán élni. A harmadik figyelmeztetés után a hajléktalant közmunkára vagy elzárásra ítélhetik. Sőt, a holmiját meg is semmisíthetik – a rendszer az utolsó pillanatban még embertelenebbé vált. ","shortLead":"Egy tollvonással oldotta meg a kormány a hajléktalanság problémáját: mától szabálysértés az utcán élni. A harmadik...","id":"20181015_hajlektalan_torveny_szabalysertes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb457580-ccdf-4bb5-a16d-a00aeab2c70b","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_hajlektalan_torveny_szabalysertes","timestamp":"2018. október. 15. 06:30","title":"Már csak az a kérdés, mennyire lesz vad a rendőrség – mától bűn, ha valaki hajléktalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fdb641-f519-4235-9502-95635198ac69","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vezetett is magyar válogatott, de a győzelmet végül nem tudta kiharcolni az észtek elleni hétfő esti találkozón. Ezzel pedig elvesztette esélyét a csoportelsőségre. ","shortLead":"Vezetett is magyar válogatott, de a győzelmet végül nem tudta kiharcolni az észtek elleni hétfő esti találkozón. Ezzel...","id":"20181015_Esztorszag__Magyarorszag_nemzetek_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66fdb641-f519-4235-9502-95635198ac69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c976aa5-0746-4d75-8e78-3dbf7d4985a8","keywords":null,"link":"/sport/20181015_Esztorszag__Magyarorszag_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. október. 15. 20:42","title":"Nagyon akart a magyar válogatott, de most sem sikerült: Észtország-Magyarország 3–3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9031af8c-4988-4a7d-b8e6-c6f685f90989","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő hét elején mutatja be a HTC ultrabiztosnak mondott mobilját. Elsősorban kriptopénzekkel foglalkozóknak szánják a meglehetősen borsos áru készüléket.","shortLead":"Jövő hét elején mutatja be a HTC ultrabiztosnak mondott mobilját. Elsősorban kriptopénzekkel foglalkozóknak szánják...","id":"20181015_htc_exodus_blockchain_mobil_bemutato_oktober_22","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9031af8c-4988-4a7d-b8e6-c6f685f90989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49139f9-dd8d-4570-90f2-1cdeb7608e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_htc_exodus_blockchain_mobil_bemutato_oktober_22","timestamp":"2018. október. 15. 13:03","title":"Kiderült: napokon belül érkezik a HTC ultrabiztosnak mondott blockchain-mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakás-takarékpénztári kedvezmény megszüntetése a piac legnagyobb szereplőjét, a Fundamentát érintheti rosszul. És persze az ügyfeleket, akik annak ellenére szeretik ezt a megtakarítási formát, hogy nem ez kínálja a legnagyobb állami támogatást.","shortLead":"A lakás-takarékpénztári kedvezmény megszüntetése a piac legnagyobb szereplőjét, a Fundamentát érintheti rosszul. És...","id":"20181016_lakastakarek_fundamenta_tamogatas_zavarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24759ce-abdb-45e6-8fba-bf3695bcf1b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_lakastakarek_fundamenta_tamogatas_zavarok","timestamp":"2018. október. 16. 14:40","title":"Lakástakarékok: az állami támogatások megszüntetése a Fundamentát találta telibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033b509a-34cd-4e92-90bf-1486eb24beb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magány.","shortLead":"A magány.","id":"20181015_Hogy_mi_korunk_egyik_legnagyobb_egeszsegugyi_kihivasa_Meg_fog_lepodni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=033b509a-34cd-4e92-90bf-1486eb24beb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da45744a-428c-4756-899b-ae001f436279","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Hogy_mi_korunk_egyik_legnagyobb_egeszsegugyi_kihivasa_Meg_fog_lepodni","timestamp":"2018. október. 15. 15:30","title":"Hogy mi korunk egyik legnagyobb egészségügyi kihívása? Meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]