[{"available":true,"c_guid":"12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Megannyi ötletet vitt sikerre, a Microsoft volt élete egyik legnagyobb vállalkozása, melynek köszönhetően a világ egyik leggazdagabb emberévé vált. Paul Allen az utolsó időkig aktívan dolgozott, magyar idő szerint hétfőn éjjel halt meg.","shortLead":"Megannyi ötletet vitt sikerre, a Microsoft volt élete egyik legnagyobb vállalkozása, melynek köszönhetően a világ egyik...","id":"20181016_meghalt_paul_allen_microsoft_tarsalapito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451f5ef1-ba12-4500-b7a7-431e9aec7939","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_meghalt_paul_allen_microsoft_tarsalapito","timestamp":"2018. október. 16. 05:03","title":"65 éves korában meghalt a Microsoft milliárdos társalapítója, Paul Allen, akinek még nagy tervei voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290bf6b4-e229-4ae5-b831-b8949fb3025f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellemetlen hiba ütötte fel a fejét a Sony rendszerében: olyan üzenettel bombázzák a PlayStation-tulajdonosokat, amely megnyitás után megfagyasztja a konzolt. ","shortLead":"Kellemetlen hiba ütötte fel a fejét a Sony rendszerében: olyan üzenettel bombázzák a PlayStation-tulajdonosokat, amely...","id":"20181014_playstation_network_uzenet_fagyas_ps4_kulonleges_karakter_uzenetkuldes_playstationon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=290bf6b4-e229-4ae5-b831-b8949fb3025f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac03469-5673-4775-91e3-44adbc1c66a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_playstation_network_uzenet_fagyas_ps4_kulonleges_karakter_uzenetkuldes_playstationon","timestamp":"2018. október. 14. 20:43","title":"Vírusként terjedő üzenettől fagynak meg a PlayStationök, ha ilyet lát, nehogy megnyissa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a636fd1d-01df-46bc-9914-52229e5e38d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kopasz kukac erősíti az egymás iránt való elfogadást, hozzájárul a diszkriminatív attitűdök föloldásához, csatornát nyit a beteg és egészséges gyerekek között – írják az alkotók. ","shortLead":"A kopasz kukac erősíti az egymás iránt való elfogadást, hozzájárul a diszkriminatív attitűdök föloldásához, csatornát...","id":"20181016_Alma_Egyuttes_Kackac_kukac_videoklip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a636fd1d-01df-46bc-9914-52229e5e38d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be178b9f-0bca-4cfb-9ac6-149756f35872","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Alma_Egyuttes_Kackac_kukac_videoklip","timestamp":"2018. október. 16. 11:29","title":"A beteg gyerekekért énekel az Alma Együttes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Jó napot kívánok, Max AI a nevem és a munkaköröm a kártékony anyagok kiválogatása háztartási hulladékból.”","shortLead":"„Jó napot kívánok, Max AI a nevem és a munkaköröm a kártékony anyagok kiválogatása háztartási hulladékból.”","id":"20181014_A_legszemetebb_aljamunkat_is_elvegzik_es_ezt_nem_erzik_sertonek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5de1e2-1ff7-4650-87f3-33b4f4f928ae","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_A_legszemetebb_aljamunkat_is_elvegzik_es_ezt_nem_erzik_sertonek","timestamp":"2018. október. 14. 20:06","title":"A legszemetebb aljamunkát is elvégzik, és ezt nem érzik sértőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc489fc-2d69-4809-9387-9b827ff23591","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nap leforgása alatt közel 400 ezren látták azt a videót, amelyben az angliai Bristol repülőterén igyekszik a pilóta letenni a Spanyolországból érkező utasszállítót.","shortLead":"Egy nap leforgása alatt közel 400 ezren látták azt a videót, amelyben az angliai Bristol repülőterén igyekszik a pilóta...","id":"20181016_bristol_eros_oldalszel_landolas_tui_airways","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cc489fc-2d69-4809-9387-9b827ff23591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54915ef2-0a74-408a-acf1-2b7b5110f19e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_bristol_eros_oldalszel_landolas_tui_airways","timestamp":"2018. október. 16. 10:33","title":"Videó: Nagyot küzdött a pilóta, de végül csak letette a gépet a 75 km/h-s oldalszélben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa34f50-cedf-4ed4-a2cd-74c331f9df70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hároméves Maxima Chan Zuckerberg biztos nem tölti egész napját a Facebook előtt, igazából azt sem tudhatja, mit jelent pontosan. A gyermeki észjárás mégsem hagyta megválaszolatlanul a kérdést.","shortLead":"A hároméves Maxima Chan Zuckerberg biztos nem tölti egész napját a Facebook előtt, igazából azt sem tudhatja, mit...","id":"20181016_mark_zuckerberg_lanyag_maxima_chan_zuckerberg_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffa34f50-cedf-4ed4-a2cd-74c331f9df70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dc0632-f10f-438a-94b4-31970fc8df70","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_mark_zuckerberg_lanyag_maxima_chan_zuckerberg_facebook","timestamp":"2018. október. 16. 12:33","title":"Egészen aranyos választ adott Mark Zuckerberg lánya arra, hol is dolgozik az édesapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae90e620-bb90-402e-96c9-ea41513bf9cd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A meteorológiai előrejelzést figyelembe véve a jövő hét végéig nem várható jelentős javulás a levegő minőségében – közölte az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI).","shortLead":"A meteorológiai előrejelzést figyelembe véve a jövő hét végéig nem várható jelentős javulás a levegő minőségében –...","id":"20181015_magas_szallopor_ertek_koncentracio_figyelmeztetes_oki_omsz_meteorologia_idojaras_szmog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae90e620-bb90-402e-96c9-ea41513bf9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbcbbd3-1567-4158-9266-043a547a4f4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_magas_szallopor_ertek_koncentracio_figyelmeztetes_oki_omsz_meteorologia_idojaras_szmog","timestamp":"2018. október. 15. 00:03","title":"Készüljön, a héten rossz lesz a levegő ebben a 12 magyar városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9adbc7a4-8932-4ee2-a4f5-484d9b89d9e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Német Űrkutatási Központ nemrég tette közzé azt a térképet, amelyet két műhold segítségével készített el. Az eredmény a tudósok és az ipar számára is fontos.","shortLead":"A Német Űrkutatási Központ nemrég tette közzé azt a térképet, amelyet két műhold segítségével készített el. Az eredmény...","id":"20181015_nemet_urkutatasi_kozpont_3d_terkep_terrasar_x_tandem_x","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9adbc7a4-8932-4ee2-a4f5-484d9b89d9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9335be0a-8171-4d20-ae00-ec033006b5e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_nemet_urkutatasi_kozpont_3d_terkep_terrasar_x_tandem_x","timestamp":"2018. október. 15. 09:03","title":"Két német műhold az egész Földet letapogatta, lenyűgöző lett az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]