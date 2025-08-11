Lázár 500 milliárdból építene meg 32 kilométernyi gyorsforgalmi utat

Magántőkét is bevonna az M100 gyorsforgalmi út megépítésébe Lázár János építési és közlekedési miniszter – erről beszélt nemrégiben Lázár a LázárLive egyik adásában a vg.hu szerint, ami azért érdekes, mert korábban Lázár következetesen állami beruházásként beszélt róla. A közbeszerzés kiírását 2025-re tervezik, a kivitelezés optimális esetben 2026 végén indulhat.

Az ÉKM a lap megkeresésére elmondta: jelenleg előzetes egyeztetések zajlanak az M100 Esztergom és az M1-es autópálya közötti összeköttetés megvalósításával és lehetséges finanszírozási konstrukcióival kapcsolatban.

Hozzátették: az 1. számú főút és az M1-es autópálya között a 2×1 sávos főút, valamint az M1-es autópálya–M100 autóút teljes értékű csomópontjának kivitelezése az M100-projekt teljes műszaki tartalmának részét képezi, azonban nem állami beruházásban, hanem a már meglévő koncessziós szerződés keretében valósul meg. Ezt megerősítette az MKIF kommunikációs igazgatója, azonban maga az M100-as megépítése nem tartozik a szerződéses feladataik közé. Lázár szerint az előzetes piaci konzultációra egyedül a Duna Aszfalt jelentkezett.

Az állam így dönthet úgy, hogy kiír rá egy koncessziós pályázatot, amelyen bárki indulhat, például az M5-öst üzemeltető AKA Zrt., illetve a M6-os koncessziós jogaival bíró cég.

Korábban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2021-ben már kiírt közbeszerzést az M100-ra, 335 milliárd forintos költséggel, de a projektet 2022-ben a beruházási stop miatt leállították.

A 32 kilométeres szakasz bonyolultabb műszaki megoldásokat – több völgyhidat és alagutat – igényel, emiatt a költség elérheti az 500 milliárd forintot. A közbeszerzést három szakaszra bontják, a becsült ár 150, 150–200, illetve 70 milliárd forint, ezeken együttesen és külön-külön is el lehet indulni.

Az út megépítését a helyiek régóta sürgetik a jelentős kamionforgalom miatt.