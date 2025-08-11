Orbán Viktor délután rajzolja meg az őszi politikai évadot, szeptember 7-én lesz a kötcsei piknik

„Hahó, harcosok!” – szokásához híven ezzel a felkiáltással üdvözölte hétfő reggel a miniszterelnök a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoport tagjait. Orbán Viktor ezután megosztotta az aznapi programja egy részét követőivel, eszerint

„délután Fidesz-elnökségi. Asztalon az őszi politikai évad tervrajza. Szeptember 7-én kezdünk Kötcsével”.

Ez fontos dátum, bár az őszi politikai szezont indító kötcsei polgári piknik dátuma aligha lehetett meglepetés azután, hogy a szeptember 7. szerepelt a júliusban kiszivárgott jegyzetben, amely Magyar Péter szerint a Karmelitában egy fideszes értekezleten készült.

Orbán Viktor hétfő reggeli bejegyzése a zárt Facebook-csoportban HVG

A kötcsei esemény szervezője a Fidesz-pártalapítvány, a Polgári Magyarországért Alapítvány. Kötcsén is mindig Orbán Viktoré a főszerep, lényegében ezzel rúgja be az őszi politikai szezont, zárt körben tart politikai eligazítást a NER politikai-közéleti elitjének.

A 2004 óta megtartott 22 kötcsei eseményt többnyire szeptember első hétvégéjén rendezték – 2010-ben, 2011-ben és 2018-ban az őszi mellett volt egy-egy nyár elejei összejövetel is –, tavaly is szeptember 7-én zajlott le a Dobozy-kúriában. Akkor a kormányfő kint nyilatkozott a sajtónak is, bent pedig

A kötcsei piknik szeptember 7-i dátumát eltaláló állítólagos fideszes feljegyzésben szerepelt a Harcosok Klubja szeptember 21-ére szervezett nagy találkozója is, ám erről a tagoknak a mostani bejegyzésében nem tett említést a miniszterelnök.

Talán azért sem, mert ha tervben is volt ilyen, aligha rendezik meg. Annál is inkább, mert épp a minap jelentett be Orbán szeptember 20-ára ugyanoda, a Papp László Sportarénába egy másik nagyszabású pártrendezvényt, méghozzá a Digitális Polgári Körök találkozóját.

Már helyszínbejárást is tartott:

Orbán a Nemzet Radírjával tartott terepszemlét a Digitális Polgári Körök szeptemberi nagygyűlésének helyszínén Kérdés, hogy a Digitális Polgári Körök tagjait mennyire zavarja majd össze, ha személyesen találkoznak, és vajon ezzel a digitális honfoglaló egységek elveszítik-e digitális jellegüket. A helyszín, a Papp László Sportaréna 12 500 fős, egyelőre 883-an ígérték, hogy ott lesznek.

Nyitóképünkön: Orbán Viktor egy korábbi kötcsei pikniken. Fotó: Polgári Magyarországért Alapítvány