Orbán a Nemzet Radírjával tartott terepszemlét a Digitális Polgári Körök szeptemberi nagygyűlésének helyszínén

Miután Orbán Viktor vasárnap a Digitális Polgári Körök (DPK) tagjainak írt hírlevelében bejelentette, hogy szeptember 20-án tartják a DPK-k első országos találkozóját Budapesten, még egy kedvcsináló videót is közzétett a Facebookon, ahogy bejárja a helyszínt.

A helyszín a Papp László Budapest Sportaréna, amely néhány hete egy kiszivárgott jegyzetben – amely Magyar Péter szerint a Karmelitában egy fideszes értekezleten készült – még szeptember 21-i dátummal szerepelt mint a Harcosok Klubja-találkozó helyszíne. Úgy tűnik, ehelyett ugyanitt, de DPK-rendezvényen indítja be őszi kampányát Orbán.

Nemcsak szerepelni, mondani is kellene valamit – mire mennek Orbánék a Digitális Pótcselekvési Programmal? Válaszok, ígéretek és kormányzás helyett „digitális honfoglalással”, „nemzeti algoritmussal” próbálkozik a Fidesz. Úgy tűnik, Orbán Viktor mesterterve az, hogy a Harcosok Klubja küzd az online térben, a Digitális Polgári Körök talán ugyanott nemzetet építenek, ő pedig az álhírek leleplezésével tematizál. De kit céloznak, mire lehet elég mindez?

A miniszterelnök a videóban Partos Bencével járja be a helyszínt – mindketten tagjai az első Digitális Polgári Körnek. Ahogy egyébként Nagy János államtitkár, a miniszterelnök egyik közeli munkatársa is, aki szintén felbukkan a videóban, de őt nem nevesíti Orbán, a hangsúly Partoson van, mert mint Orbán elárulja, ő a rendezvény főszervezője:

„Bence a technikai ügyeket rendben tartja, és tető alá hozza a rendezvényt.”

Partos személye nemcsak azért érdekes, mert az első számú DPK tagja, hanem azért is, mert a már említett, néhány hete kiszivárgott Magyar-féle jegyzet is utal Partosra mint a Harcosok Klubja (HK) projekt egyik fő felelősére, és a jelek szerint ő a HK látványos kifulladása után most a DPK-projekten dolgozik.

Olyannyira, hogy a DPK-k szervezésében igen fontos „cenzorszerepet” is kapott. Orbán a hírlevelében arról is írt, hogy bár egyelőre csak 25 DPK-t jelentettek be, ezernél is több megalakítását kezdeményezték, a jelentkezők közül pedig próbálják kiszűrni a „téglákat, szédelgőket, elítélteket”. Ebben segít Partos, akiről Orbán elárulta:

„Törlési bizottság működik Partos Bence irányításával.”

Ami a Digitális Polgári Körök ezúttal személyes, valódi találkozóját illeti, a szokatlan módon személyesen a kormányfő által a Facebookon meghirdetett esemény iránt még nincs nagy érdeklődés: hétfő reggelig 883-an jelezték, hogy biztosan ott lesznek, és további 3 ezren, hogy érdeklődnek – a Papp László Sportarénában 12 500 ember fér el.